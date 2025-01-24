Путин удивился средней зарплате в Москве

Президент России Владимир Путин удивился, когда услышал о том, что средняя заработная плата в Москве составляет 160 тысяч рублей. Такие данные на заседании попечительского совета МГУ ему назвал мэр столицы Сергей Собянин.
«Да ладно! Больше!» — отреагировал Путин на утверждение Собянина, когда тот рассказал, что средний размер заработной платы в столице достигает 140-160 тысяч рублей. Президент в свою очередь заявил, что уровень оплаты молодых специалистов в МГУ должен соответствовать уровню этого образовательного учреждения.
Сегодня, 24 января, Путин посетил музей истории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в преддверии празднования 270-летия этого учебного заведения. В ходе визита глава государства вручил коллективу университета орден «За доблестный труд» в знак признания их вклада в развитие науки и образования.
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