Путин удивился средней зарплате в Москве

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Путин отметил, что зарплаты молодых специалистов МГУ должны быть больше
Путин отметил, что зарплаты молодых специалистов МГУ должны быть больше Фото:

Президент России Владимир Путин удивился, когда услышал о том, что средняя заработная плата в Москве составляет 160 тысяч рублей. Такие данные на заседании попечительского совета МГУ ему назвал мэр столицы Сергей Собянин. 

«Да ладно! Больше!» — отреагировал Путин на утверждение Собянина, когда тот рассказал, что средний размер заработной платы в столице достигает 140-160 тысяч рублей. Президент в свою очередь заявил, что уровень оплаты молодых специалистов в МГУ должен соответствовать уровню этого образовательного учреждения.

Сегодня, 24 января, Путин посетил музей истории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в преддверии празднования 270-летия этого учебного заведения. В ходе визита глава государства вручил коллективу университета орден «За доблестный труд» в знак признания их вклада в развитие науки и образования.

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Президент России Владимир Путин удивился, когда услышал о том, что средняя заработная плата в Москве составляет 160 тысяч рублей. Такие данные на заседании попечительского совета МГУ ему назвал мэр столицы Сергей Собянин.  «Да ладно! Больше!» — отреагировал Путин на утверждение Собянина, когда тот рассказал, что средний размер заработной платы в столице достигает 140-160 тысяч рублей. Президент в свою очередь заявил, что уровень оплаты молодых специалистов в МГУ должен соответствовать уровню этого образовательного учреждения. Сегодня, 24 января, Путин посетил музей истории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в преддверии празднования 270-летия этого учебного заведения. В ходе визита глава государства вручил коллективу университета орден «За доблестный труд» в знак признания их вклада в развитие науки и образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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