Россия отговорит Казахстан от курса в сторону Запада

Какие аргументы приведет Москва

29 января 2025 в 02:01 Размер текста - 17 +

России и Казахстану нужно устранить барьеры для развития отношений, полагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москва предотвратит курс Астаны в сторону Запада. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 29 января — 1 февраля Казахстан с государственным визитом, где встретится с представителями руководства республики и примет участие в Евразийском межправительственном совете. Как объяснили эксперты URA.RU, поездка нужна, чтобы устранить экономические и политические разногласия для развития двусторонних отношений. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудит с коллегами из союзных стран внедрение искусственного интеллекта в экономику Фото: Роман Наумов © URA.RU Встреча главы российского правительства с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым пройдет в Астане. После этого Мишустин отправится в Алма-Ату, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. На мероприятии обсудят макроэкономическую ситуацию в странах-членах ЕАЭС и соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах. Российский премьер также примет участие в пленарном заседании глав правительств ЕАЭС в рамках форума Digital Almaty. Там представители союзных государств рассмотрят ключевые проекты цифровизации на евразийском пространстве, обсудят внедрение искусственного интеллекта и определят совместные векторы технологического развития. Мишустин поедет в Казахстан, чтобы расписать союзникам выгоды от углубления сотрудничества с Россией и закрепить свои доводы цифрами и фактами. Так визит премьера в соседнюю республику комментирует директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов. «У нас совместные проекты по созданию общего евразийского пространства, работаем в рамках ОДКБ, решаем вопросы консолидации народов постсоветского пространства. В то же время наблюдается движение Астаны в сторону Запада, и эта политика во многом для российской стороны остается необъяснимой. Переговоры с западными странами, особенно с Великобританией, стремящейся открыть второй фронт против России в Центральной Азии, ставят вопросы, которые будет решать Мишустин как политик с высоким удельным весом в мире. Он донесет до соседей четкий посыл Кремля — нужно объединить усилия против наступательного движения Запада», — сказал эксперт. Статья по теме Союзное государство «взорвало» геополитику Россия и Казахстан намерены, среди прочего, увеличить товарооборот за счет расширения транзитной торговли. Это один из вопросов, который затронут на встрече глав правительств двух стран, полагает председатель Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович. Он напомнил, что Москва наращивает транзит газа в Китай через Казахстан. На стадии создания большой трубопровод на юг — через Казахстан, Узбекистан и Афганистан — с перспективой выхода на побережье Индийского океана. «Это важно в свете санкционной войны, которую ведет против нас Европа. Россия заинтересована в выходе на новые рынки — прежде всего на растущие рынки Индии и Пакистана, где постоянно растет потребность в газе и горюче-смазочных материалах. В связи с этим важно поддерживать сотрудничество с Казахстаном, который всегда был ключевым перевалочным пунктом по пути на юг», — отметил специалист. Москва и Астана могут начать совместно бороться с иностранной подрывной деятельностью на собственной территории, считают политологи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Москва и Астана, кроме экономического сотрудничества, заинтересованы в обеспечении государственной безопасности двух стран, добавил Мендкович. По его мнению, стороны могут объединить усилия в борьбе с подрывной деятельностью третьих государств. «Это подразумевает внедрение контроля за деятельностью иностранных агентов и неправительственных организаций, ведущих деструктивную пропаганду и создающих конфликты на этнической и религиозной почве, а также обмен данными о них между спецслужбами России и Казахстана», — подытожил политолог. России и Казахстану предстоит обсудить много вопросов и найти точки дальнейшего развития торгово-экономических взаимоотношений, дополнил мнение коллег директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. Как отметил эксперт, товарооборот двух стран за 9 месяцев 2024 года превысил 20 млрд долларов, а на казахстанской бирже весьма успешно торгуют ценными бумагами российских компаний, несмотря на санкционное давление Запада. Но есть ряд проблем, которые предстоит решить, предупредил экономист. Москве и Астане предстоит устранить таможенные злоупотребления бизнеса при ввозе товаров в Россию, отметил экономист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Таможенный союз дает огромные преимущества его участникам, но есть предприниматели, злоупотребляющие льготным положением на этом пространстве, рассказал эксперт. «Они беспошлинно ввозят на территорию России товары, не произведенные в рамках союза, что минимизирует их траты на налоговые и прочие отчисления в бюджет. Предстоит принять меры против таких злоупотреблений. То же самое касается и импорта в Россию фальшивых сигарет и алкогольных напитков из сопредельных государств», — отметил Ордов. Есть и сложности с казахстанскими банками, напомнил экономист. По его словам, кредитные организации в республике идут по пути усложнения обслуживания клиентов из России, отказывают в выдаче банковских карт, требуют присутствия на территории страны и так далее. Это происходит из-за увеличивающегося санкционного напора США и ЕС, заметил эксперт. «Поэтому сейчас назрела необходимость в визите главы нашего правительства в соседнюю страну, чтобы облегчить положение наших граждан и бизнеса там», — поделился мнением Ордов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва предотвратит курс Астаны в сторону Запада. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 29 января — 1 февраля Казахстан с государственным визитом, где встретится с представителями руководства республики и примет участие в Евразийском межправительственном совете. Как объяснили эксперты URA.RU, поездка нужна, чтобы устранить экономические и политические разногласия для развития двусторонних отношений. Встреча главы российского правительства с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым пройдет в Астане. После этого Мишустин отправится в Алма-Ату, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. На мероприятии обсудят макроэкономическую ситуацию в странах-членах ЕАЭС и соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах. Российский премьер также примет участие в пленарном заседании глав правительств ЕАЭС в рамках форума Digital Almaty. Там представители союзных государств рассмотрят ключевые проекты цифровизации на евразийском пространстве, обсудят внедрение искусственного интеллекта и определят совместные векторы технологического развития. Мишустин поедет в Казахстан, чтобы расписать союзникам выгоды от углубления сотрудничества с Россией и закрепить свои доводы цифрами и фактами. Так визит премьера в соседнюю республику комментирует директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов. «У нас совместные проекты по созданию общего евразийского пространства, работаем в рамках ОДКБ, решаем вопросы консолидации народов постсоветского пространства. В то же время наблюдается движение Астаны в сторону Запада, и эта политика во многом для российской стороны остается необъяснимой. Россия и Казахстан намерены, среди прочего, увеличить товарооборот за счет расширения транзитной торговли. Это один из вопросов, который затронут на встрече глав правительств двух стран, полагает председатель Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович. Он напомнил, что Москва наращивает транзит газа в Китай через Казахстан. На стадии создания большой трубопровод на юг — через Казахстан, Узбекистан и Афганистан — с перспективой выхода на побережье Индийского океана. «Это важно в свете санкционной войны, которую ведет против нас Европа. Россия заинтересована в выходе на новые рынки — прежде всего на растущие рынки Индии и Пакистана, где постоянно растет потребность в газе и горюче-смазочных материалах. В связи с этим важно поддерживать сотрудничество с Казахстаном, который всегда был ключевым перевалочным пунктом по пути на юг», — отметил специалист. Москва и Астана, кроме экономического сотрудничества, заинтересованы в обеспечении государственной безопасности двух стран, добавил Мендкович. По его мнению, стороны могут объединить усилия в борьбе с подрывной деятельностью третьих государств. «Это подразумевает внедрение контроля за деятельностью иностранных агентов и неправительственных организаций, ведущих деструктивную пропаганду и создающих конфликты на этнической и религиозной почве, а также обмен данными о них между спецслужбами России и Казахстана», — подытожил политолог. России и Казахстану предстоит обсудить много вопросов и найти точки дальнейшего развития торгово-экономических взаимоотношений, дополнил мнение коллег директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. Как отметил эксперт, товарооборот двух стран за 9 месяцев 2024 года превысил 20 млрд долларов, а на казахстанской бирже весьма успешно торгуют ценными бумагами российских компаний, несмотря на санкционное давление Запада. Но есть ряд проблем, которые предстоит решить, предупредил экономист. Таможенный союз дает огромные преимущества его участникам, но есть предприниматели, злоупотребляющие льготным положением на этом пространстве, рассказал эксперт. «Они беспошлинно ввозят на территорию России товары, не произведенные в рамках союза, что минимизирует их траты на налоговые и прочие отчисления в бюджет. Предстоит принять меры против таких злоупотреблений. То же самое касается и импорта в Россию фальшивых сигарет и алкогольных напитков из сопредельных государств», — отметил Ордов. Есть и сложности с казахстанскими банками, напомнил экономист. По его словам, кредитные организации в республике идут по пути усложнения обслуживания клиентов из России, отказывают в выдаче банковских карт, требуют присутствия на территории страны и так далее. Это происходит из-за увеличивающегося санкционного напора США и ЕС, заметил эксперт. «Поэтому сейчас назрела необходимость в визите главы нашего правительства в соседнюю страну, чтобы облегчить положение наших граждан и бизнеса там», — поделился мнением Ордов.