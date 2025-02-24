«Новые люди» готовятся к реваншу в Нижнем Новгороде. В 2020 году около трети выдвиженцев только что созданной партии получили отказ в регистрации. Но уже через год «НЛ» вошли в Госдуму, что освобождает их теперь от сбора подписей. Как стало известно URA.RU, партия не претендует на места единороссов, а сосредоточится на оппозиции, прежде всего — КПРФ и СР. Распределение ролей между «ЕР» и «НЛ» уже идет на уровне губернатора Глеба Никитина и лидера партии Алексея Нечаева.
В 2020 году «Новые люди», созданные 1 марта, всего за полгода до единого дня голосования, буквально ворвались в нижегородскую политику. Партия на первых же своих выборах даже попыталась закрыть все 35 одномандатных округов. Однако горизбирком зарегистрировал лишь 24 выдвиженца, а 11 претендентов отсеялись из-за ошибок при сборе подписей.
По итогам голосования в сентябре 2020-го большинство в Нижегородской думы получила «Единая Россия» — 26 из 35 мандатов (причем тогда ЕР потеряла сразу 9 мест по сравнению с предыдущим составом, где все места были заняты ее представителями). КПРФ в гордуме представляют 4 депутата, по два представителя у ЛДПР и «Справедливой России» (эсеры в 2020-м потеряли два места в сравнении с прошлым созывом). Одно место получила представитель Партии Роста Жанна Скворцова (эта партия вскоре объединилась с «Новыми людьми»).
Отказ в регистрации на выборах 2020-го в «НЛ» восприняли болезненно, но сдаваться не стали. Уже в 2021 году на выборах в региональное заксобрание «Новые люди» получили одно место. А прорывом для них стали выборы в Госдуму, на которых по всей стране партия получила аж 15 мандатов. Статус парламентской партии теперь освобождает «НЛ» от сбора подписей на местных выборах.
Как и пять лет назад, эти выборы, по сути, станут для «НЛ» подготовкой, «прогревом» перед выборами в региональное Заксобрание и в Госдуму, которые состоятся в 2026 году. Но, в отличие от 2020-го, это будет уже совсем другая кампания — партия готова к реальной борьбе. Тем более что в этом году задача у «Новых людей» упрощается: учитывая, что подписи собирать не нужно, почти со 100-процентной уверенностью можно говорить, что будет зарегистрировано столько кандидатов, сколько партия выдвинет на городские выборы.
Политтехнолог Илья Гращенков, который ранее работал с «НЛ», рассказал URA.RU, что за пять лет позиции партии в столице Поволжья укрепились. Связано это может быть с самой концепцией «Новых людей» как партии, ориентированной на молодежь, творческих и деятельных людей, на бизнес: Нижний Новгород считается одним из экономических, промышленных, научно-образовательных и культурных центров России. «В обществе есть запрос на обновление.
В Нижнем Новгороде много потенциального ядерного электората – молодежи. Есть тенденция к тому, что партия переманит на свою сторону людей пожилого возраста и пенсионеров, которые ранее голосовали за коммунистов, а теперь будут выбирать будущее для своих внуков, поддерживая “Новых людей”», — считает политолог.
По мнению Гращенкова, вряд ли основными оппонентами «Новых людей» будут кандидаты от «Единой России». «Скорее всего, партия постарается выбить из седла кого-то из оппозиции: у слабеющих эсеров, например, забрать одно место, потеснить ЛДПР. Конечно, бороться будут с коммунистами как основными антагонистами в плане повестки. Так они вполне могут получить два-три мандата за счет выигрыша у оппозиционных партий», — отметил Гращенков.
О том, что коммунисты станут главными визави «Новых людей», URA.RU сказал и депутат Госдумы от Нижегородской области единоросс Вадим Булавинов. Шансы КПРФ он оценивает высоко, поэтому молодой партии придется непросто. «У всех партий есть хорошие шансы на предстоящих выборах, все плотно работают со своим электоратом. Но на мой взгляд, лидерами в этой кампании будут ЕР и КПРФ, потому что их кандидаты и действующие депутаты очень активны в политической жизни города. У „Новых людей“ в этом смысле шансов гораздо меньше», — сказал Булавинов.
Источник URA.RU говорит, что борьба может развернуться в 35 избирательном округе. Там в 2020 году победила представительница «Справедливой России» Анна Татаринцева, которая проходит в думу уже не первый раз. Тогда она набрала 76,48% голосов, однако в ее округе не было кандидатов от «Единой России» и «Новых людей». Поэтому в предстоящей кампании «НЛ» и «ЕР» здесь могут выставить сильных представителей, чтобы реабилитироваться.
С другой стороны, как раз этот округ может оказаться одним из «согласованных». Источник агентства отмечает, что вероятность договоренностей между «Единой Россией» и «Новыми людьми» по дополнительным округам как никогда велика. И наверняка переговоры уже идут. В середине февраля в Нижний приезжал лидер «НЛ» Алексей Нечаев. В официальных сообщениях говорится, что на встрече с губернатором региона Глебом Никитиным (он же — лидер нижегородских единороссов) Нечаев обсуждал вопросы сохранения объектов культурного наследия, а после, уже со своими сторонниками, — предстоящие выборы в гордуму. Но, отмечает источник, и с губернатором лидер «Новых людей» мог как раз обсудить распределение округов на выборах.
Самому Никитину выгодно иметь «понятных» людей в думе, с которыми можно договариваться. Ситуацию 2020 года лидер нижегородских единороссов повторить не хочет. В предыдущем составе гордумы все 35 мест были заняты депутатами от ЕР, в действующем — только 26. Потерять мандаты и в этот раз — слишком рискованно для управляемости процессами.
Дело в том, что исполнительную власть в Нижнем возглавляет сити-менеджер. Кандидатуру на этот пост на утверждение в Гордуму вносит губернатор. Так было с действующим мэром Юрием Шалабаевым, которого в регионе считают ставленником губернатора Никитина. Полномочия Шалабаева закончатся в октябре 2025 года.
И новый состав Гордумы должен будет утверждать нового сити-менеджера. Чтобы голосование прошло без неприятных сюрпризов, Никитину нужно иметь абсолютную поддержку в Думе, и голоса «Новых людей» плюсом к голосам «Единой России» будут не лишними.
В самой думе считают, что Шалабаев имеет шансы остаться и на следующий срок, считает депутат Думы Нижнего Новгорода коммунист Иван Рыхтик. «Новый состав думы мэра скорее всего переназначит. Он имеет хорошую поддержку», — сказал URA.RU Рыхтик.
Позиции «Новых людей» на предстоящих выборах, по мнению депутата Нижегородского заксобрания Рустама Досаева, усилились после объединения «Новых людей» и «Партии Роста», которая как раз имеет своего депутата в гордуме Нижнего — Жанну Скворцову. «Это, безусловно, усиливает наши позиции в предстоящей избирательной кампании и позволяет объединить усилия двух партий. Однако все будет зависеть от работы непосредственно во время агитационного периода. Тогда предпочтения и требования избирателей будет более ясны», — объясняет Досаев.
Депутат Госдумы Владимир Пякин уверен, что на рейтингах местных отделений партии позитивно сказывается законотворческая деятельность «Новых людей» в парламенте. «Практика показывает, что везде, где есть наше региональное представительство, ведется активная работа с акцентом на молодую аудиторию. За счет этой работы почти везде нашим кандидатам удается избраться», — отметил Пякин.
На руку «Новым людям» в этом году может сыграть и введение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в думу Нижнего Новгороде. Глава регионального отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Евгений Семенов считает, что явка будет выше, и ДЭГ существенно повлияет на итоги выборов.
«ДЭГ показывает демократизм этой системы при подсчете голосов. У оппозиционных кандидатов есть большие шансы набрать больше процентов именно через дистанционное голосование», — полагает политолог.
Политтехнолог Андрей Максимов в случае с «Новым людьми» также делает ставку на ДЭГ. «По традиции бойкотировать ДЭГ будут коммунисты и потеряют на этом голоса. А вот у „Новых людей“ гораздо больше шансов — они делают упор на молодежь и хорошо умеют подстраиваться к новым реалиям. Если они не будут игнорировать ДЭГ и работать над агитацией в формате электронного голосования, то наберут больше», — заключил Максимов.
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