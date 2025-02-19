Зюганов рискует потерять родной регион из-за конфликта с властями

КПРФ может лишиться одного из трех своих губернаторов из-за конфликта лидера партии Геннадия Зюганова с руководством администрации президента, — сообщают инсайдеры URA.RU. Против главы Орловской области Андрея Клычкова развернули кампанию, в результате которой уже арестовано его ближайшее окружение. В случае аппаратного поражения Зюганова регион может возглавить сын влиятельного заместителя Собянина.
Федеральный конфликт
Орловская область долгие годы считается вотчиной КПРФ. На ее территории в селе Мымрино родился Геннадий Зюганов. И если второй «красный» регион Хакасия перешел под влияние коммунистов в 2018 году неожиданно (по словам источников из республики, губернатор Коновалов сам не ожидал, что победит), то Орловская область традиционно и согласованно отходит коммунистам последние десять лет, с 2014 года. Партфункционер и близкий соратник Зюганова Андрей Клычков был назначен президентом в регион в 2017 году.
Клычков регулярно попадает в аутсайдеры рейтингов, составляемых близкими к администрации президента политтехнологами. Вот, что писал в докладе «Госсовет 2.0» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко про губернатора в конце января 2023 года: «Особая интрига — судьба губернаторов от партии КПРФ: Валентина Коновалова в Хакасии и Андрея Клычкова в Орловской области […]. Также нет ясности относительно карьерных перспектив Андрея Клычкова. Ряд неудачных высказываний по теме частичной мобилизации и несвоевременная социальная поддержка мобилизованных несколько пошатнули его позиции».
Федеральные инсайдеры агентства сообщают, что позиции губернатора Андрея Клычкова в последний год значительно ослабли из-за противостояния своего партийного шефа с руководителями администрации президента. Причины этого противостояния не раскрываются, однако, по словам собеседников URA.RU, конфликт длится уже около года и не раз выходил в публичное поле.
Губернатор в опале
Федеральные и орловские наблюдатели отмечают, что в этот же период повысилось давление на губернатора Клычкова. По словам источника, в Москве вопрос о смене губернатора поднимался еще весной 2024 года. «Зюганову, благодаря связям с президентом, тогда удалось его отстоять. Он не намерен без боя отдавать регион. Основной его аргумент в том, что при КПРФ регион развивается, а отношения с „Единой Россией“ стабильны. Партия власти получает на выборах большинство, как в Совете народных депутатов, так и в Горсовете Орла», — говорит собеседник агентства.
По версии инсайдера, с этим сюжетом связано присвоение Зюганову летом 2024 года звания почетного гражданина Орловской области. Решение, лоббируемое Клычковым, вызвало негативную реакцию части депутатов заксобрания. «За» проголосовали лишь 30 человек из 50.
В это же время в Орловской области начались громкие аресты близких к губернатору функционеров. В мае 2024 года силовики задержали советника главы региона Сергея Лежнева. Следствие обвиняет его в мошенническом хищении 76 млн рублей при ремонте в регионе трех мостов. Именно Лежнев курировал в регионе большинство крупных строек. Источники агентства уверяют, что Клычков до сих пор официально не уволил Лежнева, хотя тот под арестом уже несколько месяцев.
«Человек, вероятно, принимал участие в каких-либо сомнительных схемах, оценку его действиям даст суд. Но отношения к КПРФ он не имеет, это личные контакты самого губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который привез Лежнева из Белгородской области», — говорит агентству политтехнолог, руководитель Центра политических коммуникаций Артем Репринцев.
Под арест попали близкие к Лежневу главврач областной больницы Вадим Мурадян, а также замдиректора департамента здравоохранения Светлана Жирова. Согласно публичным данным, они вместе с Лежневым доставляли гуманитарную помощь на СВО.
Показания на Лежнева дает также арестованный бенефициар фирмы «Техспецкомплект» Михаил Маркин. В регионе его называют «золотым подрядчиком губернатора» и «генподрядчиком Клычкова». Компании Маркина строили множество социальных объектов: школы, поликлиники, дворы, парки и тд. По данным источников агентства, проверки силовиков продолжаются в отношении еще шести чиновников областного правительства.
Что ждет Клычкова
Руководитель фракции «Справедливой России» в заксобрании Орловской области Руслан Перелыгин считает, что у администрации президента есть достаточно аргументов для отставки Клычкова. «Подозреваю, что конфликт, действительно, есть, и у АП к Зюганову есть ряд претензий. Клычков проваливает практически все национальные проекты. По здравоохранению даже президент говорил ему обратить пристальное внимание, но ничего не выполнено. Кругом одни коррупционные дела, огромная текучка кадров, область настолько деградирует, что люди покидают ее. Они (коммунисты) превратили Орловскую область в прах, разруху и безальтернативность», — говорит депутат.
По мнению Перелыгина, отставка Клычкова может произойти в ближайшее время. Противиться этому будет лидер КПРФ. «Зюганов вечно говорит, что Клычкову мешают работать. Но сколько лет я изнутри региона за Клычковым наблюдаю, и до сих пор не знаю, кто ему мешает», — отметил парламентарий.
Андрей Клычков может быть направлен в Госдуму на выборах 2026 года, — считает руководитель Центра политических коммуникаций Артем Репринцев. «Уход Клычкова возможен, в рамках транзита власти перед выборами в Госдуму, скорее всего регион будет готовиться под нового губернатора. Клычков, вероятнее всего, уйдет в Государственную думу, в никуда его вряд ли отправят. Зюганов не будет идти вразрез решению, если оно будет принято на уровне администрации президента», — считает эксперт.
С отставкой губернатора не согласен доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев. По его мнению, противоречия Зюганова и АП не настолько критичны, чтобы это вылилось в увольнение главы региона, проработавшего в новом сроке всего два года.
«Не думаю, что конфликт (с АП) настолько серьезный. Основная оппозиция в лице КПРФ должна высказывать свое мнение. К тому же, выборы прошли недавно, серьезных претензий к Клычкову нет, ему удалось таргетировать внутриэлитные конфликты, а область с 2018 года динамично развивается», — комментирует Дмитрий Нечаев.
Власть перейдет москвичам
Самым вероятным сменщиком Клычкова источники агентства называют сына вице-мэра Москвы Петра Бирюкова — Александра. Еще в 2023 году его пролоббировали на пост заместителя губернатора региона. На тот момент Бирюков даже не имел стажа госслужбы и занимался бизнесом. Он работал в фирме «Капитал груп», а также был гендиректором компании «Спецстрой XXI».
Бирюков младший возглавляет представительство Орловской области при правительстве РФ. Инсайдеры сообщают, что регион готовят под него.
«Ранее у Александра Бирюкова не было опыта работы в политике и политического бэкграунда, и сейчас ему это организовывают. Очевидно, что Орловскую область готовят для него. Учитывая, что сам Петр Бирюков находится в довольно почетном возрасте, у него есть все возможности обеспечить своему сыну отличное политическое будущее и помочь стать ему губернатором Орловской области, а также расставить на ключевые посты своих людей», — считает Артем Репринцев.
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