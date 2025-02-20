Сибирские элиты объединились против экспансии влиятельного думца

Предвыборная ситуация в Новосибирской области, как и прогнозировало URA.RU, вышла из-под контроля и грозит коллапсом в день голосования — 2025. Впервые в истории региона властям не удалось заранее согласовать с кандидатами их «проходные» округа. Местные влиятельные бизнесмены заключают союзы, чтобы не дать группе депутата Госдумы и застройщика Дмитрия Савельева получить большинство во фракции ЕР. Инсайдеры агентства сообщают, что губернатор Андрей Травников начал переговоры с недовольными, но те отказываются остановить бунт.
Экспансия усиливается
В начале февраля URA.RU писало, что Дмитрию Савельеву удалось согласовать с внутриполитическим блоком региона целых 18 мест в горсовете Новосибирска нового созыв, что приведет к неизбежному вытеснению других игроков. Собеседники URA.RU предсказывали, что элитные группы не примут таких условий и пойдут против губернатора, согласовавшего такие условия.
Как сообщают источники, близкие к руководству региона, на днях Савельев сумел увеличить количество потенциальных мандатов с 18 до 21, согласовав в правительстве еще несколько округов. На сегодня «Единой России» в Горсовете принадлежит 34 места из 50. Согласованная Савельевым цифра означает, что в 2025 году фракция перейдет под его контроль, и это позволит группе управлять всем Горсоветом, оказывать влияние на спикера и мэра Новосибирска.
Война с Савельевым
Некоторые представители влиятельных групп в кулуарах уже заявили о том, что будут противостоять этому сценарию и попытаются забрать у Савельева округа. Одним из главных противников монополии Савельева называют основателя группы компаний «Химметал» Евгения Гаврилова. По словам инсайдеров, он может поддержать кандидата Игоря Салова, руководителя местной «Опоры России». По предварительным данным, Салов выдвинется по округу №4, который закреплен за соратницей Савельева Ириной Беспечной — действующим депутатом.
По словам источников агентства, Гаврилов также намерен выдвинуть своего кандидата в округе №9. Сегодня он принадлежит депутату Владиславу Люмину из команды Савельева.
Кандидат от группы «Химметал» может быть выдвинут и в округе №27. Однако он, вероятно, будет техническим, чтобы оттянуть голоса у Александра Щепетнева, человека из команды Савельева. Основным конкурентом будет коммунист, действующий депутат Александр Бурмистров.
Другим конкурентом Савельева в регионе называют руководителя группы компаний «Север» Вячеслава Илюхина. По словам анонимных источников, он выдвинет своих кандидатов в округах №13, 14 и 17. Эти же округа, как сообщают инсайдеры, согласовал для себя Савельев.
«У Илюхина есть финансы, а также опыт проведения кампаний. Он трижды избирался в совет депутатов, а сейчас заседает в законодательном собрании. При желании, его группа сумеет составить конкуренцию кандидатам Савельева, которые закреплены за 13 и 14 округами», — делится собеседник агентства.
Бизнес-конкурент Савельева – основатель промышленно-строительного концерна «Сибирь» Валерий Червов также попытается ограничить влияние госдумца в новом созыве. По предварительным данным от источника агентства, он претендует на несколько округов в Ленинском районе, закрепленных за группой Савельева.
Известный в городе политик Вениамин Пак, возглавляющий группу «кировских», также недоволен усилением Савельева. Как говорят инсайдеры из местного истеблишмента, Пак понимает, что в случае получения группой большинства под угрозу попадает его спикер Дмитрий Асанцев. «Савельев попытается назначить своего спикера, что ударит по влиянию Пака. Он сделает все возможное, чтобы сохранить своего назначенца», — рассказывает инсайдер.
Элитные коалиции
Впервые за историю Новосибирской области влиятельные группы синхронизировали свои действия и объединились в неформальные союзы, — отмечают наблюдатели из региона. Координатором этих процессов называют «серого кардинала» новосибирской политики Виктора Игнатова. Он стал сенатором еще в 2001 году, после этого работал в заксобрании и мэрии Новосибирска, а с 2016 года заседает в Госдуме. Инсайдеры говорят, что до последнего времени он считался главным архитектором политической конструкции области.
«Коалиции создаются, люди друг с другом встречаются, договариваются. Ранее непримиримые соперники вдруг начали поддерживать совместных кандидатов. На этих выборах мы увидим такие неожиданные комбинации, которые даже и не снились», — отмечает руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества, доктор социологических наук Константин Антонов.
Сложившийся конгломерат угрожает монополии Савельева в Горсовете, считает Антонов. «Сейчас идет жесточайшая подковерная борьба, и такого инфантилизма властей я не видел никогда. Они могут сидеть, плевать в потолок, попивать глинтвейн и быть уверенными, что все схвачено, но такого не будет. Никаких непобедимых нет и никогда не было. В Новосибирске мы наблюдали очень много случаев, когда непобедимые проигрывали со страшной силой. В нашей ситуации, когда существует конкуренция, будет огромное количество сюрпризов», — добавляет эксперт.
В пример Антонов привел ситуацию, когда на выборах 2020 года малоизвестный либеральный кандидат, а ныне иноагент Сергей Бойко победил политического ветерана, депутата Госдумы от КПРФ Рената Сулейманова.
Политолог Алексей Мазур полагает, что четкого разделения на два лагеря все же не будет, однако неформальные объединения уже возникают. «Не думаю, что возможна организованная команда. Будет группа Савельева и конгломерат разных групп. Акторов, обеспокоенных общей угрозой, достаточно много. Одни будут выступать против него открыто, другие — журить исподтишка», — комментирует Мазур.
Травников потерял контроль
Близкие к областному правительству инсайдеры сообщают, что губернатор Андрей Травников регулярно встречается с разными представителями элитных групп и пытается уговорить их пересмотреть участие в выборах. Якобы согласованный список кандидатов уже сформирован, корректироваться не будет, а все попытки действовать без согласования будут восприниматься им как раскачивание лодки.
«В прямую конфронтацию с Травниковым не вступают, но никто его не боится. Участвовать будут все, только через разные формы: кто-то не пойдет сам, а отправит своих людей. Кто-то просто будет спонсировать „независимых“ кандидатов. Вариантов масса. Ясно только то, что никакие запреты Травникова не действуют», — сообщает источник.
Есть множество причин, по которым Травников заступается за депутата Дмитрия Савельева. Одна из них — то, что депутат всегда проявлял к губернатору максимальную лояльность.
«Люди Савельева напирают на то, что они всегда за губернатора, всегда поддерживают его, даже когда были не в „Единой России“, а в ЛДПР. Остальные, по их мнению, интриганы и пережитки 90-х годов, которые в любой момент готовы выступить против. Губернатор и правительство часто подвергались критике в заксобрании, и никто, кроме ЛДПР, которая была под Савельевым, в его защиту рьяно не выступал. И с точки зрения губернатора теперь то же самое — эти за меня, а остальные нет», — считает политолог Алексей Мазур.
Как ранее сообщало URA.RU, губернатор Новосибирской области Андрей Травников готовится к переезду из региона и намерен занять топ-должность в госкорпорации. Свою карьеру он начал на предприятии «Северсталь» в Череповце, где работал в одном цехе с экс-губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. До назначения на пост губернатора работал мэром Вологды.
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