В России стартовал месяц губернаторопада

Активный губернаторопад, длящийся с осени прошлого года, будет идти до 25 марта. Об этом URA.RU сообщили федеральные инсайдеры из политического истеблишмента. До этой даты в отставку могут уйти еще несколько губернаторов. По мнению политологов и источников агентства, грядущая пауза в увольнениях вызвана кадровым кризисом, переговорами с Трампом и сменой политической «моды».
Массовый губернаторопад начался с 4 ноября 2024 года. В отставку по отрицательным мотивам ушли губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Тамбовской области Максим Егоров, губернатор республики Коми Владимир Уйба и губернатор Курской области Алексей Смирнов. На пост главы Коми перевели из Еврейской АО Ростислава Гольдштейна. Его место заняла руководитель программы «Время героев» Мария Костюк. Участник этой же программы Евгений Первышов стал главой Тамбовской области.
В начале февраля пост губернатора также покинул губернатор Новгородской области Андрей Никитин, однако его смену источники не относят к классическому губернаторопаду. «Внеплановый уход Никитина не связан с отрицательными мотивами, это произошло в результате лоббистских усилий определенных групп на федеральном уровне. Кроме того, его перевод с перспективой на пост министра транспорта — однозначное повышение», — отмечает инсайдер.
Прошедшие массовые отставки происходили без привязки к сезону и во многом определялись ходом специальной военной операции, отмечает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «В этом году некоторые отставки были связаны с очевидной неспособностью некоторых губернаторов, особенно в прифронтовой зоне, управлять регионом. Я думаю, что в первую очередь, губернаторопад был связан с особой ситуацией, которая сложилась в зоне СВО», — говорит эксперт.
По словам источников, из четырех уволенных по отрицательным мотивам губернаторов двое – Смирнов и Голубев – из-за проблем, связанных с СВО.
Завершение губернаторопада запланировано на 25 марта — отмечает инсайдер агентства. По словам другого источника, гарантировать абсолютное «затишье» от отставок невозможно: речь только о плановых рокировках. «Закончатся лишь те отставки, которые инициируются администрацией президента. Но есть и другие случаи, не когда президент лишь получает от внутриполитического блока доклады и предложения по регионам, а когда проводится лоббистская работа. Такие моменты очень неожиданные и внеплановые, и АП узнает о них из новостей», — сообщает источник URA.RU.
Инсайдер агентства, близкий к центру принятия решений, сообщает, что до 25 марта может произойти еще две отставки — глав Карачаево-Черкесии и Башкирии Рашида Темрезова и Радия Хабирова. «Они сейчас самые обсуждаемые кандидатуры на вылет», — отмечает собеседник агентства.
О потенциальной отставке Хабирова URA.RU писало еще 18 ноября. Уход Темрезова также обсуждается в СМИ уже последние десять лет. Темрезов — один из лидеров по длительности пребывания на губернаторском кресле. Его назначили еще в 2011 году. Источники сообщают, что претензии к нему связаны с недостижением регионом ключевых показателей. Темрезов регулярно попадает в аутсайдеры рейтингов, составляемых близкими к АП политтехнологами. В последнем докладе Минченко «Госсовет 2.0» Рашид Темрезов был на предпоследнем месте по СКФО, над главой Дагестана Сергеем Меликовым.
Этот же источник уверяет, что в списке отставников есть и другие кандидатуры, однако решение по ним будет заморожено до следующего губернаторопада, и они не покинут свои посты до 25 марта. Это связано с отсутствием на данный момент кандидатур им на замену.
Среди потенциальных отставников, по словам источника, — губернаторы Вячеслав Гладков (Белгородская область), Артур Парфенчиков (республика Карелия), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край).
Вместе с тем под ротацию не попадут два губернатора, которым до этого прочили отставку. Это губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Костромской области Сергей Ситников. Обоим предстоят перевыборы в сентябре 2025 года.
Остановка губернаторопада может быть связана с началом переговоров по завершению украинского конфликта, — считают политологи. По их мнению, внимание президента переключится на внешнеполитические вопросы.
«Я думаю, что важен фокус внимания президента. Если он сосредоточен на внешней политике, ждать массовых отставок не приходится. Нужно будет перенарезать задачи, заниматься другими вещами. Был период, когда президент увлекся СВО, и губернаторы не менялись. Сейчас ситуация обратная — все выходит на финишную прямую», — объясняет Константин Калачев.
По мнению Сергея Полякова, с приближением завершения СВО может произойти перезагрузка внутриполитического устройства, что также отложит ряд кадровых решений. «Если в ближайшее время активные боевые действия завершатся, может произойти некая внутренняя перезагрузка, в том числе в системе регионального управления. Она назрела за эти три года. В связи с этим некоторые решения будут откладываться», — говорит эксперт.
Внутренняя перезагрузка системы может привести к смене типажей губернаторов, добавляет Калачев. «Вопрос времени отражается на постановке кадровых задач, в каждое время нужны люди определенного качества. Сейчас спрос на ультрапатриотов, которые бьют себя в грудь и клянутся в верности Родине, а потом придет время, когда нормализуются отношения со странами запада, и мы вновь начнем бороться за их инвестиции. И типаж Георгия Филимонова (губернатор Вологодской области) со Сталиным в кабинете и Берией в приемной уже не подойдет», — отмечает политолог.
Смена губернатора незадолго до единого дня голосования также негативна: новый врио может не успеть сблизиться с избирателями и не получить высокий процент на выборах. Поэтому политические администраторы могли заморозить отставки после 25 марта.
«Чтобы нормально и штатно подготовиться к выборам, большую технологическую кампанию необходимо начинать в феврале. 25 марта — это крайний срок с точки зрения политтехнологий, когда можно стартовать кампанию. Бывают и те, которые происходят накануне, но таких было мало и это экстремальные случаи», — комментирует Сергей Поляков.
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