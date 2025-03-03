В магазинах появится семга по цене говядины

В российских магазинах снизят стоимость красной рыбы и икры. На оперативном совещании с вице-премьерами 3 марта председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что предприниматели, готовые инвестировать в питомники по выращиваю лососевых, получат госсубсидии. Такой подход сделает рыбу и икру доступнее по ценам — об этом говорит опыт Норвегии, где стоимость семги снизили до уровня говядины, отмечают эксперты URA.RU.
Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на поручении президента Владимира Путина увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных и доступных по цене продуктов, включая рыбу. Сельхозпроизводителям в стране доступен широкий спектр мер поддержки, в числе которых льготные кредиты, лизинг техники, гранты хозяйствам на развитие самых востребованных направлений. Также субсидии могут оформить инвесторы, которые вкладывают средства в долгосрочные проекты в агробизнесе. В этом году на такие цели в бюджете зарезервировали 8 млрд рублей.
«Теперь возможность получить эту поддержку появится и у предпринимателей, готовых инвестировать в предприятия аквакультуры по выращиванию лососевых видов рыб. Они смогут рассчитывать на возмещение до четверти прямых понесенных затрат на создание и обновление питомников, включая расходы не только на помещения и оборудование, но и на лаборатории, насосные станции, котельные, инженерные сети и программное обеспечение. При условии, что все такие объекты составляют единый технологический цикл», — сказал Мишустин.
Постановление правительства подготовлено. Оно повысит надежность рыбохозяйственного комплекса и увеличить выбор качественных продуктов, отметил премьер.
Развитие аквакультуры лососевых — способ сделать более доступными по ценам, как саму рыбу этих видов, так и красную икру. Цены на них в России высокие и серьезно выросли в последние месяцы, комментирует руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
«Наше рыбоводство сильно отстает от того же Китая, который не только насытил свой рынок икрой и рыбой, но уже наращивает экспорт своей аквакультурной продукции. В России потребление рыбы, в частности, у детей ниже нормы. Это во многом связано со сложностями логистики — рыбу ловят в основном в тихоокеанском бассейне и там же перерабатывают. Пока она доедет до центральной части России, цена значительно вырастает», — отметил эксперт.
По его словам, разведение рыбы в хозяйствах, находящихся близко к потребителю, сведет к минимуму затраты на перевозку и хранение. Это также гарантирует свежесть продукции.
Нехватку красной рыбы в продаже усугубляет то, что далеко не весь улов лососевых, который получают российские рыболовы, они привозят в страну, объяснил собеседник URA.RU. Часто они продают улов прямо в море или в иностранных портах, потому что там более выгодные условия и упрощены процедуры. В РФ сейчас тоже принимаются меры в этом направлении, но издержки на прием в переработку пока выше.
В Китае 54% всей потребляемой рыбы — продукция аквакультуры, в России — только 10%. Страны, которые наладили производство лососевых в рыбоводческих хозяйствах, получают от этого хороший экономический эффект, говорит доктор экономических наук Леонид Холод.
«Той же норвежской семги в естественной среде очень немного, в отличие от дальневосточных лососевых. Но ее стали выращивать в хозяйствах и довели доступность до уровня разведения домашней птицы. Вместо очень дорогой рыбы норвежцы получили продукцию, сравнимую по цене с говядиной», — приводит пример эксперт.
Вместе с открытием новых питомников нужно развивать кормовую базу и систему ветеринарного обслуживания. Тогда будет расти конкуренция, и цены пойдут вниз, говорит Холод. Возможности для этого в России есть, в том числе фьорды на севере страны, которые подходят для марикультуры — разведения в естественных морских условиях. «Марикультурная семга лучше, чем пресноводный лосось, — это связано с технологией выращивания. Также она получается дешевле, потому что в морской соленой воде нужно меньше лекарств», — подчеркнул экономист.
Переход на аквакультуру — естественный процесс, считает Холод. «Много ли людей сейчас питаются исключительно мясом с охоты и растительной продукцией, собранной в дикой природе? Мы все выращиваем — это проще и дешевле. С технологическим развитием то же самое стало возможно и с рыбной продукцией, и мир постепенно переходит от рыболовства к рыбоводству», — сказал он.
Принятая мера поддержки — часть усилий по развитию аквакультуры, в дальнейшем стоит ждать новых решений, уверен директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «По данным Росстата, именно рыба лидирует в России по росту цен в продовольственном секторе. А это значит, есть дефицит, и объемы производства нужно увеличивать — это обеспечит замедление инфляции, особенно если не только насытить российский рынок, но и наладить экспорт. Производство икры также увеличится, что сделает ее доступнее по цене», — резюмировал собеседник URA.RU.
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