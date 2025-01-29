В России начали бороться с ростом цен на рыбу

В России начали бороться со скачками цен на рыбу. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Андреем Пучковым наращивание производства рыбопромысловых судов. Как объяснил URA.RU президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев, обновление такого флота позволит заниматься глубокой переработкой сразу после вылова и снизить издержки производства.
Глава правительства на встрече с председателем «ОСК» напомнил, что власти системно поддерживают отрасль, которая строит суда для перевозки пассажиров и грузов и работают над независимостью этого вида производства. «В такую работу входит и модернизация верфей, и ремонт и обслуживание судов. Программы льготного лизинга судов и субсидии на снижение части затрат на развитие производства именно отечественного комплектующего оборудования. До нуля уменьшена ставка налога на добавленную стоимость для судоремонтных организаций — при условии, что они направляют высвобождаемые средства на обновление своих мощностей», — сообщил Мишустин, призвав Пучкова поделиться планами компании на будущее.
Глава «ОСК» в ответ подчеркнул, что по военному заказу предприятие движется ритмично, а по гражданским проектам строится порядка 120 разных типов судов. На Балтийском заводе создается атомный ледокольный флот России — всего семь машин, три уже работают в Арктике, сказал Пучков.
«Также хотел бы обратить внимание на строительство рыбопромыслового флота. При поддержке Минсельхоза, министерства промышленности и торговли удалось нарастить темп строительства этих судов», — отметил он.
Мишустин, комментируя итоги работы корпорации, подчеркнул, что все направления развития судостроения важны для России. «Ни пассажиров, ни грузы мы не перевезем без своего суверенного флота, который необходимо строить. И делать это качественно, по самым высоким стандартам, с учетом современных технологических требований», — резюмировал премьер.
Переоборудование рыбопромыслового флота даст возможность притормозить рост цен на конечную продукцию для потребителя, комментирует эксперт Виталий Корнев встречу главы правительства с председателем «ОСК». По его словам, полностью избежать тенденции к увеличению стоимости товара не удастся, потому что основной улов в стране приходится на дикую рыбу, на добычу которой установлены ограничения.
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов природные факторы: например, в 2023 году вылов лососевых был около 610 тысяч тонн, а в прошлом году — менее 300 тысяч. «Все это не может не влиять на цены. Новое оснащение судов поможет нарастить эффективность производства и не допустить роста выше темпов инфляции», — отметил специалист.
По данным Росстата, в 2024 году среди рыбной продукции произошли следующие изменения в ценах: сельдь соленая подорожала на 5,4%, мороженая неразделанная рыба — на 4,1%, разделанная рыба (кроме лососевых пород) — на 3,3%, соленая, маринованная и копченая рыба — на 3,1%.
При обновлении флота особое внимание будет уделяться переработке на месте, поскольку устаревшие суда не оснащены инструментарием для такой работы, отметил Корнев. Современные траулеры оборудованы всем необходимым для приведения рыбы в товарный вид, вплоть до консервации. Это снижает издержки производства, сокращает время от вылова до отправки к конечному потребителю и сохраняет свежесть продукта, отметил эксперт.
«До сих пор большую часть рыбы, которую у нас добывают, превращают в блочную мороженую структуру. Без последующей обработки она не годится к потреблению, то есть, по сути, является сырьем, которое частным компаниям выгоднее отправлять на экспорт, нежели импортировать на внутренний рынок, чтобы не повышать издержки производства. Минтай, например, которого в России ежегодно добывают в объеме 1,5-2 млн тонн, в большем объеме оставался бы нашему потребителю, если бы сразу перерабатывался в филе на судне с минимальными издержками для рыбака», — резюмировал Корнев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.