Новые льготы и выплаты: что нужно знать о нацпроекте «Семья»

Нацпроект «Семья», призванный поднять рождаемость в России к 2030 году, остался верен прежней демографической парадигме — помогать семьям, оказавшимся у черты бедности. Конечно, такие семьи нуждаются в максимальной государственной поддержке. Но стимулирует ли это россиян рожать больше? О том, какими мерами власть планирует решать демографический кризис в ближайшие пять лет, — в материале URA.RU.
Деньги на женское и детское здоровье
Согласно нацпроекту до 2030 года в стране откроется 336 дополнительных женских консультаций для жительниц малых городов и сел. 133 перинатальных центра и 180 детских больниц получат медицинское оборудование. Также в планах повысить доступность экстракорпорального оплодотворения, за пять лет в стране профинансируют проведение 485 тысяч циклов ЭКО. Одновременно власти намерены продолжить работу по сокращению количества абортов. Для этого медперсонал будут обучать правильному проведению доабортных консультаций.
Что изменилось:
- Главной мерой поддержки российских семей остается единое пособие на детей. Его предоставляют семьям, где доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе.
- До 2030 года продлевается программа маткапитала. С февраля 2025 года его сумма составляет 690 тысяч на первого ребенка, 912 тысяч на второго. Родившим третьего и последующих детей продолжат выплачивать 450 тысяч рублей на погашение долга по ипотеке.
- Для родителей с двумя и более детьми появится новая ежегодная выплата – частичная компенсация НДФЛ. Право на льготу получат семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.
- По нацпроекту «Семья» планируется также увеличить количество заключаемых соцконтрактов — соглашений между органами соцзащиты и семьями с доходами ниже прожиточного минимума. По контракту таким семьям помогают денежными выплатами или приобретением различных товаров, а они в свою очередь обязуются трудоустроиться, открыть свое дело или организовать подсобное хозяйство.
Достаточны ли предложенные меры?
Нацпроект «Семья», как и его предшественник, нацелен в первую очередь на помощь семьям с детьми, оказавшимся у черты бедности, констатируют эксперты. Однако такой подход к решению демографических задач не приведет к росту рождаемости, полагает экономист, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Нужно менять парадигму: не помощь бедным, а экономическая стабильность семей с детьми», — поясняет он. По словам профессора, демографическая политика это не просто выплаты социальных пособий. «Это комплексная экономическая задача, цель которой заключается в том, чтобы семьи с детьми не боялись оказаться бедными», — говорит Сафонов. — Государство должно поддерживать семейные планы на многодетность, независимо от уровня их доходов. Только так можно повлиять на желание иметь больше детей. Другого варианта просто нет. Но такая политика требует дополнительных бюджетных ресурсов».
С мнением Александра Сафонова соглашается директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. По его словам, пособия для беременных женщин и женщин с детьми у нас преподносится как основной двигатель демографического роста. Однако размер этих пособий не убедит семьи иметь больше детей. «Нужно кратно увеличивать эти суммы, потому что при рождении третьего, четвертого ребенка мать теряет возможность ходить на работу, — говорит он. — И компенсировать выпадающий доход необходимо за счет бюджета. Если этого не обеспечить, мы получим лишь имитацию решения проблемы с рождаемостью».
Повышение рождаемости в сельской местности
Одно из направлений нацпроекта «Семья» — увеличение рождаемости в сельской местности. «С точки зрения обеспечения демографии, здесь есть логика, — говорит экономист Алексей Зубец. — Для страны не важно, рождается ребенок в бедной семье или в богатой, это один и тот же ребенок. Но рождение ребенка в сельской местности в бедном регионе обходится государству в гораздо меньшие расходы». По словам экономиста, с точки зрения правительства, совершенно очевидно, что дешевле поддерживать именно сельское население. «Это кратно меньшие расходы, и при этом на ту же сумму можно получить кратно больший результат», — подчеркивает Зубец.
Акцент на родителей 30+
Основной целевой аудиторией проекта названы россияне 30-39 лет, поскольку именно от них зависит рождение вторых и третьих детей в семье. По мнению Александра Сафонова, это абсолютно правильная позиция «Но при этом нужно понимать, что у семей в возрасте за 30 сохраняются те же самые проблемы при принятии решения о рождении детей, — подчеркивает он. — Это уровень материальной обеспеченности и наличие жилья».
По словам Сафонова, пока не удастся поднять реальные доходы населения, которые сейчас нивелируются высокой инфляцией, не стоит рассчитывать, что семьи будут охотнее решаться на рождение вторых и третьих детей. А плюсом необходимо расширение программ помощи в приобретении жилья. «Доходы и жилье — вот ключевые факторы», — подытоживает собеседник агентства. Также экономист уверен, что если государство хочет существенного увеличения числа многодетных семей, все социальные услуги, которыми пользуются родители для воспитания ребенка, включая образование, культуру, спорт, должны быть бесплатными.
Радикальное снижение демографических целей
Меры, прописанные в нацпроекте «Семья», призваны увеличить средний коэффициент рождаемости (СКР) до показателя 1,6. Отметим, что в 2018 года ставилась задача достичь СКР, равный 1,7. Еще пятью годами ранее цель была чуть выше — 1,75. «Налицо радикальное снижение целей, — констатирует Алексей Зубец. — Никто уже не ставит задачу обеспечения естественного воспроизводства населения. Речь не идет о том, чтобы спасти демографию, лишь уменьшить падение. В этом принципиальная разница новой демографической политики».
Демограф Алексей Ракша считает, что с принятым нацпроектом достичь показателя 1,6 к 2030 году не удастся. «В проекте нет никаких мощных новых мер, — заявил он в беседе с журналистом URA.RU. — С таким ненаучным подходом никакого роста вообще не будет, рождаемость будет и дальше только падать». По мнению демографа, переломить ситуацию возможно крупными разовыми выплатами, начиная со второго ребенка, без ограничений по возрасту, без учета критериев нуждаемости и адресности. «Размер этих выплат должен составлять примерно одну дополнительную комнату в жилом помещении по сегодняшним российским ценам. Где-то 150 — 170 тысяч за квадрат. Это получается полтора-два миллиона, — говорит Алексей Ракша. — Вот если бы на второго и третьего ребенка платили по полтора-два миллиона, у нас рождаемость бы достигла показателя 1,6 уже через два года».
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