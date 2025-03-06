Бизнес-элиты объединяются против томских властей

«Единая Россия», нацеленная на разгром оппозиции в гордуме Томска, рискует встретить мощное сопротивление от местных бизнес-элит. Недовольные нашествием иногородних компаний предприниматели готовы поддержать КПРФ и «Новых людей», чтобы заполучить влияние и выразить свое недовольство. В это же время единороссам не удается завлечь к себе ресурсных спонсоров из-за необдуманной атаки на влиятельного политика. Кампания находится в «красной зоне» у федерального центра.
Томский протест
О сложности кампании в Томской области говорил член Генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов. Заявление он сделал во время круглого стола в ФоРГО в феврале. «Если вы помните, на выборах в гордуму Томска в 2020 году мы из 37 мандатов забрали всего 11. Был серьезный оппозиционный навес, очень много молодых избирателей. Язык, на котором говорили наши кандидаты, был не всегда адекватен запросу аудитории», — отметил политик.
По итогам прошлой кампании КПРФ получила восемь мест, «Справедливая Россия» и «Яблоко» — по три места, ЛДПР и «Новые люди» — по два, «Партия роста» — одно. В орган также вошли семь самовыдвиженцев, которых поддержало «Умное голосование».
Успех либеральных кандидатов в Томске собеседники агентства связывают с большим количеством студентов, которые предпочитают голосовать протестно. По данным Томскстата на 2024 год, в регионе обучается 87 тысяч студентов. Большая часть из них — в областной столице. Общая численность населения Томска — 545 тысяч человек. «Там широко представлена либерально настроенная публика. Это молодежный город, город студентов. Они в меньшей степени голосуют за „Единую Россию“, — говорит директор компании „Маркком“ Сергей Маркелов.
Элиты против чиновников
В регионе отсутствуют явные федеральные бизнес-интересы, однако есть множество местных элитных финансовых групп. В городской думе широко представлена сфера энергетики. К ней относится множество депутатов от «Единой России». В городской власти представлены компании «Горсети», «Томская генерация», «Уют Тепло Комфорт». Есть и представители строительной отрасли — депутаты от фирм «Раум Инжиниринг», «Томские кварталы» и других предприятий.
Сразу три источника агентства из томской политики сообщили, что в преддверии выборов активизировались представители среднего и крупного бизнеса, недовольные действиями команды губернатора Владимира Мазура. По их словам, отношения между властью и крупными бизнес-игроками в регионе усугубляются с 2022 года, когда сменился губернатор.
Приехавший из Москвы Владимир Мазур в первые годы своего правления зачистил томскую команду прежнего губернатора Сергея Жвачкина и заменил ее на «варягов». На сегодня из 14 заместителей губернатора семь — до 2022 года работали и строили карьеру в других городах: Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Новосибирске. Это привело к разрыву всех неформальных договоренностей с местными элитами и к появлению на рынке новых иногородних конкурентов.
«У предыдущих чиновников были с ними слаженные отношения. Власти помогали получать субсидии, давали преференции, и бизнес был лоялен. Сейчас эти люди привозят с собой иногородних подрядчиков и, тем самым, закручивают гайки. Местный бизнес оказался не в лучшем положении», — сообщает агентству источник на условиях анонимности.
Депутат гордумы Томска от КПРФ Владимир Чолахян рассказал агентству, что большинство социальных объектов сегодня строят «чужие» подрядчики. «Из 11 школ девять строят иногородние подрядчики. Они приезжают сюда даже без своей „лопатки“, но при этом выигрывают тендеры и нанимают уже местных, предлагая им низкую стоимость. Здание бывшего училища связи в центре города за копейки передано компании из Перми», — говорит депутат.
По словам Чолахяна, в регион «плотно заходит Новосибирск со своими строительными фирмами». Как утверждает депутат, их лоббирует замгубернатора по строительству из Новосибирска Алексей Кондратьев, назначенный месяц также при поддержке строительных компаний.
С приходом новой команды появились тюменские и калужские компании. «Они отжали весь дорожный бизнес», — отмечает депутат.
Доцент кафедры политологии факультета исторических и политических наук Томского госуниверситета Сергей Шпагин также акцентирует внимание на недовольстве местных дорожных подрядчиков. «Есть проблемы с подрядами, связанными с дорожным строительством. Вероятно, они попытаются кого-то провести в гордуму, чтобы сгладить ситуацию», — говорит эксперт.
Среди недовольных политикой правительства собеседники агентства называют двух строительных и промышленных гигантов — ТДСК и «Карьероуправление». Томская домостроительная компания занимает большую часть рынка региона — по разным оценкам, доля компании колеблется от 45 до 60 %. Доля ТДСК на рынке многоквартирных домов — основном для Томска, оценивается в 66 %, что, фактически, можно признать монопольным положением. Выручка компании ежегодно составляет не менее 8-10 млрд рублей.
«Карьероуправление» занимается добычей и переработкой строительного сырья и зарабатывает сотни миллионов рублей ежегодно. Руководитель компании Екатерина Собканюк состоит в заксобрании региона.
Оба холдинга оказались в опасном положении, — говорит депутат Чолахян. «Карьероуправление» на сегодня достраивает последний проект, а новых заказов нет. ТДСК, которой всегда доставались самые лакомые подряды, находится в плачевном положении. Компания завершает свой последний на текущий момент объект — «Южные ворота». Уже идет сокращение штата», — отмечает народный избранник.
Консолидация вокруг оппозиции
В томских отделениях партий в самом разгаре формирование списков в новый созыв гордумы. Инсайдеры из региона отмечают, что ресурсные кандидаты от бизнеса ведут переговоры с КПРФ и «Новыми людьми».
Анонимный источник, близкий к томскому отделению «Новых», сообщил, что им уже поступили предложения от четырех предпринимателей вложиться в кампанию и попасть в новый созыв городской думы. «В основном, это строительная сфера», — говорит собеседник агентства.
Депутат от КПРФ Владимир Чолахян отмечает, что «Новым людям», как и другим оппозиционным партиям, в любом случае придется договариваться с внутриполитическим блоком и согласовывать округа. А КПРФ в регионе действует без согласования. «Люди идут к нам потому, что они видят пример работы нашей команды. Мы никогда не согласовываем свои действия с властями. Наша цель — получить большинство, и мы ее добьемся, несмотря на уловки, такие как дистанционное голосование», — уверен коммунист.
По мнению политолога Сергея Шпагина, КПРФ придает региону «неблагоприятный» имидж. «На прошлых выборах была образована большая фракция КПРФ, с ней приходилось считаться и торговаться. Сейчас именно коммунисты, фактически, возглавляют текущий состав думы. Поэтому Томская область выглядит как регион с неблагоприятной исходной ситуацией», — отмечает эксперт.
Политолог Сергей Маркелов полагает, что высокий шанс получить места есть и у «Новых людей», взявших на прошлых выборах два мандата. «В 2020 году назывались космические суммы, которую НЛ потратили на выборы. Тем не менее, это дало позитивный результат. Если в этом году кто-то ресурсный пойдет от партии и не пожалеет денег, „Новые“ снова получат свои бонусы», — комментирует эксперт.
ЕР теряет «кошельки»
«Единая Россия», напротив, испытывает сложности в поиске ресурсных кандидатов, отмечают наблюдатели из региона. Основная проблема в том, что партия власти в регионе создала негативный имидж, избавившись от экс-спикера гордумы Чингиса Актаева (ЕР) в 2023 году.
Ему пришлось досрочно сложить полномочия не просто спикера, но и депутата, и завершить политическую карьеру. Сам Актаев заявлял, что внутриполитический блок региона добивался его отставки и настраивал против него депутатов гордумы.
«Актаев был не последний человек для бизнеса, возглавлял отделение Росбанка в Томской области. То, как с ним обошлись, запомнилось многим. Он проводил политику, нужную властям, а его жестко выбросили. Это произвело неблагоприятное впечатление на людей, из-за чего возникает проблема со списком кандидатов», — объясняет источник, близкий к бизнес-кругам Томска.
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