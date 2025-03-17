В России снизят смертность на дорогах в полтора раза к 2030 году

Этому поможет фотофиксация нарушений и повышение ответственности водителей

17 марта 2025 в 07:05 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Сергей Тен лично проводит в школах уроки знаний ПДД Фото: Роман Наумов © URA.RU Почему в России ужесточают ответственность за нарушение правил дорожного движения, но аварийность на дорогах все равно остается высокой? Как планируется снижать смертность от аварий, от чего на 90% зависит безопасность движения, и почему доля качественных дорог не может превысить 85% — в интервью URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, федеральный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Сергей Тен. Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых рассказывается о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. — Сергей Юрьевич, в декабре прошлого 2024 года Госдума одобрила повышение штрафов за нарушения правил. Как вы считаете, это поможет снизить число аварий на дорогах? Новость по теме Депутаты массово взбунтовались против повышения штрафов ПДД — Прежде всего, изменения в КоАП — это запрос наших граждан, пользователей дорог. И, в том числе они направлены на снижение числа аварий и смертей. Мы увеличили штрафы в полтора раза за нарушения, которые приводят к непоправимым последствиям — начиная с управления автомобилем в нетрезвом виде и на высокой скорости, заканчивая не пристегнутым ремнем и остановками в неположенных местах. Кроме того, внесли поправку, которая уменьшит скидку за быструю оплату штрафов — с 50 до 25%. Изменения вступили в силу 1 января 2025 года. Сегодня вводятся механизмы, которые отбивают желание нарушать правила. Когда говорят, что ужесточение ответственности — мера непопулярная, — это лукавство. Непопулярная для кого? Не должно быть лазеек в законах — не должно срабатывать заклеивание цифр на номерах автомашин или имитации пристегнутого ремня. По всем нашим опросам в рамках партийного проекта, установка камер контроля — действенный метод, который заметно дисциплинирует водителей. Так считают люди. — А разве снижение числа аварий не означает сокращение смертей? Новость по теме МВД: смертность на российских дорогах снизилась за пять лет — Это связанные вещи, но не одно и тоже. Снизить число смертей в ДТП помогают скорая помощь, полиция, пожарная служба, врачи. Им главное успеть в «золотой час», когда тяжело раненому человеку нужно оказать помощь. Мы работаем над тем, чтобы связка оперативных служб стала лучше. Перед нами стоит задача понизить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году. А вот сократить число аварий до нуля, пожалуй, невозможно. Барьерное ограждение, разделение встречных потоков, светофоры, наружное освещение — все это уменьшает травматизм. Но на 90% безопасность дорожного движения зависит от самих людей. Парадокс в том, что чем ровнее дорога, тем быстрее едут водители, и тем больше аварий. «Качественные» дороги — не то же самое, что «безопасные». — Какие законодательные инициативы для дорожной отрасли вы продвигаете в Госдуме? — Вместе с коллегами готовим изменения в закон об образовании, чтобы углубить подготовку кадров для дорожной и транспортной отраслей. Готовим к принятию законопроект по весовому контролю на дорогах для грузовиков — они часто перегружены и наносят вред асфальту и мостам. Ищем возможности для применения новых материалов и технологий для строительства и обновления дорог, которые увеличивают срок между ремонтами до 12 лет. — В ноябре 2024 года в партийном проекте «Безопасные дороги» появилась программа «Дом-школа-дом». Расскажите о ней. Программа «Дом-школа-дом» повысит безопасность вокруг образовательных учреждений Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU — Инициатива повысит безопасность вокруг образовательных учреждений и как следствие — снизит число аварий около школ, садиков, домов творчества или спортивных секций. Мы уже получили более 750 тысяч обращений. Выяснилось, что более 20% опрошенных оценивают безопасность около учреждений образования ниже четырех баллов из 10 возможных. Жители сообщают, что часто нет пешеходных переходов, освещения, парковок, но есть опасные для детей перекрестки. Эти данные мы передаем местным властям. Вместе с региональными координаторами, педагогами и родительскими комитетами будем исправлять ситуацию. Думаю, реально в два раза снизить количество нарушений к сентябрю 2026 года. — Партийный проект работает с 2018 года. Он стал одним из самых эффективных и узнаваемых в России. Как вы считаете, почему? — Он тесно связан с нацпроектом «Безопасные качественные дороги». Этот нацпроект — один из самых эффективных. На него направляются миллиарды рублей из бюджетов всех уровней, и жители вместе с властями пристально следят за расходами. Результаты видны всем — развивается связь между городами, быстрее доставляются грузы, развивается экономика, качество жизни становится лучше. — В рамках партийного проекта «Единая Россия» берет на себя обязательства по надзору за ремонтом и строительством дорог. Какие еще есть задачи? Новость по теме Хуснуллин в цифрах оценил состояние дорог в России — Сейчас партпроект тесно связан с национальными проектами «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система», которые в 2025 году пришли на смену нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Они направлены на повышение безопасности движения на дорогах. Для этого мы разрабатываем законы, рассказываем об этом людям, усиливаем контроль. Вместе с жителями мы собираем лучшие примеры повышения безопасности движения, переносим полезный опыт на другие регионы. Именно так и появилась всероссийская инициатива «Дом-школа-дом». Она зарекомендовала себя в Свердловской области. В рамках партпроекта она запущена в других областях. Нужно разговаривать о безопасном движении не только с детьми, но и со взрослыми, которые, как выяснилось, плохо знают ПДД. Мы снимаем видеоролики о том, как вести себя на улицах. Лично провожу уроки безопасности дорожного движения в школах, как и мои коллеги. Считаю, что партпроект полезен во многом благодаря внутренней структуре «Единой России» — в региональные отделения часто возглавляют мэры и губернаторы. Это ценный административный ресурс: рычаг, экспертиза и площадка для обмена информацией. — Как изменилась дорожная сеть в стране за последние годы? Статья по теме Фурам перекроют доступ в крупные города России — Состояние федеральных трасс улучшилось несмотря на то, что они принимают самый большой грузопоток. За 10 лет федеральная сеть приросла на 28% и сейчас превышает 66 тысяч километров. Региональная и межмуниципальная сети достигли 502 тысяч километров. За пять лет в регионах построено и отремонтировано 88 тысяч километров дорог. В последние годы появилось много крупных дорожных проектов. Прежде всего, это развитие двух международных транспортных коридоров — «Восток — Запад» и «Север — Юг». Они проходят через многие регионы и связывают всю страну. Строим и расширяем федеральные трассы М-12 «Восток», М-7 «Волга», М-11 «Нева». За пять лет построили и реконструировали 39 объездных дорог. Теперь транзитный транспорт может не заезжать в города, следуя в объезд. Как следствие, снизились загазованность воздуха и нагрузка на дороги внутри городов. — В 2024 году нацпроект «Безопасные качественные дороги» закончился. Как он изменил подходы к строительству дорог? В России более 1,6 млн километров дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — У нас огромная общая протяженность дорог — более 1,6 млн километров. На их одномоментный ремонт не хватит никаких бюджетных денег. Появился термин «опорная дорожная сеть». Ее протяженность 140 тысяч километров. Из них 66 тысяч километров — федеральные дороги и 74 тысячи километров — региональные дороги с интенсивным движением. Именно на них в первую очередь направляют деньги. За это время созданы информационные базы. Они помогают понять, как используются бюджетные средства. Система «Эталон» контролировала весь ход национального проекта. А в системе контроля за расходованием дорожных фондов (СКДФ) можно отследить, сколько денег и в каком году выделили на тот или иной участок дороги, какие работы провели и с каким результатом. — Взамен нацпроекта «Безопасные качественные дороги» пришли два новых — «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система». Какие задачи они будут решать? Новость по теме Хуснуллин рассказал, когда откроют «путинскую трассу» до Екатеринбурга — Новые проекты не отменяют ранее поставленных задач, а уточняют ориентиры. В национальный проект вошли 2160 опорных населенных пунктов. Надо повысить средний показатель «нормативности» с 70% до 85% по федеральным автодорогам. Предупреждая вопросы, хочу уточнить, почему нужно довести количество дорог «в норме» до 85%, а не до 100%. Дело в том, что в среднем 15% дорог могут быть в состоянии требующего ремонта по итогам диагностики, а это автоматически исключает их из числа нормативных. Будем поэтапно увеличивать пропускную способность дорог с учетом роста интенсивности движения. Разделять потоки движения, вместо двухполосных будем строить четырех- и шестиполосные дороги, что повысит безопасность и комфорт передвижения на автомобиле. Из-за санкций грузовые и туристические потоки развернулись с запада на восток и юг, поэтому в новой пятилетке будем активнее строить маршрут «Россия» — от Санкт-Петербурга и Москвы он дойдет до Владивостока. Это прямой выход к дальневосточным портам — Находке, Владивостоку, Ванино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почему в России ужесточают ответственность за нарушение правил дорожного движения, но аварийность на дорогах все равно остается высокой? Как планируется снижать смертность от аварий, от чего на 90% зависит безопасность движения, и почему доля качественных дорог не может превысить 85% — в интервью URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, федеральный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Сергей Тен. Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых рассказывается о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. — Сергей Юрьевич, в декабре прошлого 2024 года Госдума одобрила повышение штрафов за нарушения правил. Как вы считаете, это поможет снизить число аварий на дорогах? — Прежде всего, изменения в КоАП — это запрос наших граждан, пользователей дорог. И, в том числе они направлены на снижение числа аварий и смертей. Мы увеличили штрафы в полтора раза за нарушения, которые приводят к непоправимым последствиям — начиная с управления автомобилем в нетрезвом виде и на высокой скорости, заканчивая не пристегнутым ремнем и остановками в неположенных местах. Кроме того, внесли поправку, которая уменьшит скидку за быструю оплату штрафов — с 50 до 25%. Изменения вступили в силу 1 января 2025 года. Сегодня вводятся механизмы, которые отбивают желание нарушать правила. Когда говорят, что ужесточение ответственности — мера непопулярная, — это лукавство. Непопулярная для кого? Не должно быть лазеек в законах — не должно срабатывать заклеивание цифр на номерах автомашин или имитации пристегнутого ремня. По всем нашим опросам в рамках партийного проекта, установка камер контроля — действенный метод, который заметно дисциплинирует водителей. Так считают люди. — А разве снижение числа аварий не означает сокращение смертей? — Это связанные вещи, но не одно и тоже. Снизить число смертей в ДТП помогают скорая помощь, полиция, пожарная служба, врачи. Им главное успеть в «золотой час», когда тяжело раненому человеку нужно оказать помощь. Мы работаем над тем, чтобы связка оперативных служб стала лучше. Перед нами стоит задача понизить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году. А вот сократить число аварий до нуля, пожалуй, невозможно. Барьерное ограждение, разделение встречных потоков, светофоры, наружное освещение — все это уменьшает травматизм. Но на 90% безопасность дорожного движения зависит от самих людей. Парадокс в том, что чем ровнее дорога, тем быстрее едут водители, и тем больше аварий. «Качественные» дороги — не то же самое, что «безопасные». — Какие законодательные инициативы для дорожной отрасли вы продвигаете в Госдуме? — Вместе с коллегами готовим изменения в закон об образовании, чтобы углубить подготовку кадров для дорожной и транспортной отраслей. Готовим к принятию законопроект по весовому контролю на дорогах для грузовиков — они часто перегружены и наносят вред асфальту и мостам. Ищем возможности для применения новых материалов и технологий для строительства и обновления дорог, которые увеличивают срок между ремонтами до 12 лет. — В ноябре 2024 года в партийном проекте «Безопасные дороги» появилась программа «Дом-школа-дом». Расскажите о ней. — Инициатива повысит безопасность вокруг образовательных учреждений и как следствие — снизит число аварий около школ, садиков, домов творчества или спортивных секций. Мы уже получили более 750 тысяч обращений. Выяснилось, что более 20% опрошенных оценивают безопасность около учреждений образования ниже четырех баллов из 10 возможных. Жители сообщают, что часто нет пешеходных переходов, освещения, парковок, но есть опасные для детей перекрестки. Эти данные мы передаем местным властям. Вместе с региональными координаторами, педагогами и родительскими комитетами будем исправлять ситуацию. Думаю, реально в два раза снизить количество нарушений к сентябрю 2026 года. — Партийный проект работает с 2018 года. Он стал одним из самых эффективных и узнаваемых в России. Как вы считаете, почему? — Он тесно связан с нацпроектом «Безопасные качественные дороги». Этот нацпроект — один из самых эффективных. На него направляются миллиарды рублей из бюджетов всех уровней, и жители вместе с властями пристально следят за расходами. Результаты видны всем — развивается связь между городами, быстрее доставляются грузы, развивается экономика, качество жизни становится лучше. — В рамках партийного проекта «Единая Россия» берет на себя обязательства по надзору за ремонтом и строительством дорог. Какие еще есть задачи? — Сейчас партпроект тесно связан с национальными проектами «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система», которые в 2025 году пришли на смену нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Они направлены на повышение безопасности движения на дорогах. Для этого мы разрабатываем законы, рассказываем об этом людям, усиливаем контроль. Вместе с жителями мы собираем лучшие примеры повышения безопасности движения, переносим полезный опыт на другие регионы. Именно так и появилась всероссийская инициатива «Дом-школа-дом». Она зарекомендовала себя в Свердловской области. В рамках партпроекта она запущена в других областях. Нужно разговаривать о безопасном движении не только с детьми, но и со взрослыми, которые, как выяснилось, плохо знают ПДД. Мы снимаем видеоролики о том, как вести себя на улицах. Лично провожу уроки безопасности дорожного движения в школах, как и мои коллеги. Считаю, что партпроект полезен во многом благодаря внутренней структуре «Единой России» — в региональные отделения часто возглавляют мэры и губернаторы. Это ценный административный ресурс: рычаг, экспертиза и площадка для обмена информацией. — Как изменилась дорожная сеть в стране за последние годы? — Состояние федеральных трасс улучшилось несмотря на то, что они принимают самый большой грузопоток. За 10 лет федеральная сеть приросла на 28% и сейчас превышает 66 тысяч километров. Региональная и межмуниципальная сети достигли 502 тысяч километров. За пять лет в регионах построено и отремонтировано 88 тысяч километров дорог. В последние годы появилось много крупных дорожных проектов. Прежде всего, это развитие двух международных транспортных коридоров — «Восток — Запад» и «Север — Юг». Они проходят через многие регионы и связывают всю страну. Строим и расширяем федеральные трассы М-12 «Восток», М-7 «Волга», М-11 «Нева». За пять лет построили и реконструировали 39 объездных дорог. Теперь транзитный транспорт может не заезжать в города, следуя в объезд. Как следствие, снизились загазованность воздуха и нагрузка на дороги внутри городов. — В 2024 году нацпроект «Безопасные качественные дороги» закончился. Как он изменил подходы к строительству дорог? — У нас огромная общая протяженность дорог — более 1,6 млн километров. На их одномоментный ремонт не хватит никаких бюджетных денег. Появился термин «опорная дорожная сеть». Ее протяженность 140 тысяч километров. Из них 66 тысяч километров — федеральные дороги и 74 тысячи километров — региональные дороги с интенсивным движением. Именно на них в первую очередь направляют деньги. За это время созданы информационные базы. Они помогают понять, как используются бюджетные средства. Система «Эталон» контролировала весь ход национального проекта. А в системе контроля за расходованием дорожных фондов (СКДФ) можно отследить, сколько денег и в каком году выделили на тот или иной участок дороги, какие работы провели и с каким результатом. — Взамен нацпроекта «Безопасные качественные дороги» пришли два новых — «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система». Какие задачи они будут решать? — Новые проекты не отменяют ранее поставленных задач, а уточняют ориентиры. В национальный проект вошли 2160 опорных населенных пунктов. Надо повысить средний показатель «нормативности» с 70% до 85% по федеральным автодорогам. Предупреждая вопросы, хочу уточнить, почему нужно довести количество дорог «в норме» до 85%, а не до 100%. Дело в том, что в среднем 15% дорог могут быть в состоянии требующего ремонта по итогам диагностики, а это автоматически исключает их из числа нормативных. Будем поэтапно увеличивать пропускную способность дорог с учетом роста интенсивности движения. Разделять потоки движения, вместо двухполосных будем строить четырех- и шестиполосные дороги, что повысит безопасность и комфорт передвижения на автомобиле. Из-за санкций грузовые и туристические потоки развернулись с запада на восток и юг, поэтому в новой пятилетке будем активнее строить маршрут «Россия» — от Санкт-Петербурга и Москвы он дойдет до Владивостока. Это прямой выход к дальневосточным портам — Находке, Владивостоку, Ванино.