Армия влиятельного госдумца выдвинулась в Горсовет Новосибирска

Предвыборная обстановка в Новосибирске накаляется: на самом старте праймериз «Единой России» в Горсовет заявились уже 17 кандидатов от депутата Госдумы и застройщика Дмитрия Савельева. Они претендуют на округа, которые ранее были закреплены за другими группами, что ведет к расколу в партии власти. Сигналы, которые неоднократно подавали федеральные власти в отношении новосибирского конфликта, не убедили Савельева остановить экспансию.
В ноябре 2024 года URA.RU стало известно о планах влиятельного депутата Госдумы Дмитрия Савельева получить контроль над фракцией «Единой России» в Горсовете Новосибирска. Если в текущем созыве ему принадлежит порядка 12 мест, то по итогам ЕДГ-2025 он рассчитывает на 21 мандат. До февраля 2025 года шли согласования с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, который, по информации агентства, дал Савельеву «зеленый свет». Это вызвало недовольство у других элитных групп, которые начали объединяться в коалиции, чтобы остановить переход Горсовета под контроль Савельева.
Скандал вылился на всероссийский уровень. Федеральные элиты начали подавать сигналы о том, что конфликт необходимо прекращать, а переход горсовета под чей-либо контроль будет негативно воспринят в Москве.
«Перехода контроля над фракцией отдельной группе нет. Партия контролирует все процессы, в том числе подготовку к кампании. Полагаем, что процесс открытого предварительного отбора кандидатов снимет все вопросы, которые могут возникать», — сказал URA.RU сенатор от ЕР Серегй Перминов на круглом столе в Фонде развития гражданского общества.
После этого в регион приехал лично секретарь Генсовета Владимир Якушев. Он отметил, что кампания будет самой сложной в Сибирском федеральном округе, и что необходимо консолидировать «центры влияния».
«Я думаю, что это не последний наш приезд сюда для подготовки к единому дню голосования. Даже есть определенные планы на то, что мы приедем и что мы здесь поделаем. Наша работа будет заключаться в том, чтобы консолидировать интересы (элитных групп — прим. ред.)», — говорил политик.
Несмотря на пристальное внимание федералов к происходящему, группа Дмитрия Савельева продемонстрировала, что продолжит свою политику по увеличению присутствия в Горсовете. За полторы недели предварительного голосования, которое стартовало 5 марта, от депутата ГД выдвинулись 17 кандидатов. Всего на праймериз пока подались 34 человека.
Большинство из выдвинутых кандидатов официально работают помощниками Савельева на общественных началах. Они претендуют на округа №1 (Екатерина Николаева), №3 (Юрий Коновалов), №4 (Ирина Беспечная), №5 (Евгений Прохоров), №8 (Александр Щепетнев), №9 (Владислав Люмин), №13 (Ирина Константинова), №14 (Павел Чернышев), №25 (Андрей Зайцев), №35 (Роман Гуща), №38 (Инна Ильиных), №40 (Анастасия Андронова), №43 (Артем Сергеев), №44 (Алексей Михайлов), №46 (Татьяна Сазонова), №47 (Дмитрий Курочкин),№49 (Александр Быковский).
Уже по первым данным видно, что кандидаты Савельева заходят на территории, закрепленные за группами промышленно-строительного концерна «Сибирь», а также группой «Первомайских» (названы в честь одноименного района Новосибирска). Округ №25 традиционно закреплен за ПСК «Сибирь». Фирма конкурирует с строительной компанией «Расцветай», входящей в актив семьи Савельевых. На сегодня там работает сын основателя компании Валерия Червова Дмитрий (ЕР). Против него выдвигается помощник Савельева Андрей Зайцев.
В округе №43 избран один из самых видных представителей «Первомайских» Андрей Любавский (КПРФ). Конкуренцию ему намерен составить помощник Савельева Артем Сергеев.
Кандидаты от госдумца заявились и на округ вице-спикера Горсовета Евгения Яковенко от ЕР (№35). От Савельева там намерен баллотироваться Роман Гуща. По версии одного из источников агентства, Яковенко не намерен избираться в новый созыв Горсовета.
Команду Савельева могут начать блокировать после окончания выдвижения на праймериз, а сейчас — оценивают их ресурсы. Так считает политолог Алексей Мазур. «Вероятно, „гасить“ начнут, если дойдет до прямого конфликта. Будут уговаривать сняться с выборов или найдут причины, по которым снять. А сейчас посмотрят, кто выдвинулся», — говорит эксперт.
Он добавил, что на сегодня отсутствует полное понимание, как нейтрализовать группу депутата ГД, претендующую на доминирование в Горсовете. «Ситуация странная и нетипичная. Все обеспокоены, но никто ничего сделать не может или не хочет. Да и понимания, что именно нужно сделать, нет, потому что разные люди хотят разного», — комментирует политолог Мазур.
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