Сотни уральцев ежегодно страдают от укусов клещей

Ежегодно от укусов клеща на Урале страдают сотни человек. В преддверии опасного сезона врачи рассказали о том, как лечат пострадавших от укусов клеща уральцев. Кроме того, медики напомнили о том, как необходимо действовать в случае, если человек обнаружил на себе клеща — как быстро нужно показаться врачу и какие лекарства необходимо принять. Подробнее — в материале URA.RU.
Уральскому региону и Свердловской области, в частности, повезло меньше, чем регионам Западной и Центральной России. Наша территория считается, как говорят эпидемиологи, эндемичной по клещевым инфекциям. Встречающиеся у нас клещи практически в половине случаев заражены тем или иным возбудителем. В екатеринбургской «Новой больнице» действует Центр клещевых инфекций, где оказывают весь спектр помощи от вакцинации до спасения жизни, реабилитации и диспансерного наблюдения. О том, как в нашем городе лечат пациентов с этими грозными заболеваниями и о том, что нужно делать, если присосался клещ, мы поговорили с руководителем неврологической службы, кандидатом медицинских наук Мариной Топорковой и заведующей Центром иммунопрофилактики Еленой Душиной.
- Наш первый вопрос будет к Вам, Марина Георгиевна. Расскажите, как к вам попадают пациенты? Если укусил клещ, можно сразу ехать к вам за помощью?
- М.Г.: У нас все этапы оказания помощи сконцентрированы в одном месте: клеща снимают, забирают на исследование, вводят противоклещевой иммуноглобулин. Если в нем обнаружат возбудителя боррелиоза, назначат антибиотикотерапию. Пациенты с тяжелыми формами клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза проходят лечение у нас в стационаре, и после выписки они продолжают наблюдаться в нашем Центре природно-очаговых инфекций. В таком режиме работаем почти 30 лет. За это время накоплен колоссальный опыт.
- Елена Валентиновна, много ли укушенных в этом сезоне? Меняется ли год от года это количество, и от чего оно зависит?
- Е.В.: Этот сезон отличается от прошлого более ранним началом. Первый пострадавший обратился в наш Центр иммунопрофилактики 9 марта. Это был 61-летний мужчина, его укусил клещ во время прогулки в парке в Чкаловском районе. Число пострадавших напрямую зависит от погодных условий: когда тепло — клещи кусают чаще, и наоборот.
- Можете дать нам какую-то инструкцию, что делать, если клещ присосался?
- Е.В.: идеальная рекомендация будет звучать так: если присосался клещ, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, и важно довезти клеща в целости и сохранности. С мая по июль Центр иммунопрофилактики принимает пациентов, пострадавших от укуса клеща, круглосуточно, семь дней в неделю. Так что помощь доступна. Также специалисты проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. Прививку можно сделать в течение всего года.
— М.Г.: добавлю от себя, основываясь на практике Центра природно-очаговых инфекций: полный курс вакцинации против клещевого энцефалита и своевременное обращение за медицинской помощью спасает жизнь, заболевание протекает в более легкой форме.
- Много пациентов с клещевыми инфекциями у вас лечится?
- М.Г.: Каждый год через наше приемное отделение проходит от 500 до 1000 пациентов с подозрениями на клещевые инфекции. В прошлом году мы госпитализировали 250 человек, среди них были пациенты с самой тяжелой и наиболее неблагоприятной по прогнозу очаговой формой клещевого энцефалита, для которой характерны параличи мышц шеи, конечностей, генерализованные судорожные припадки, нарушения дыхания. После выписки из стационара пациенты продолжают наблюдаться и лечиться в нашем Центре клещевых инфекций. Вся эта помощь оказывается за счет средств ОМС.
Что делать, если присосался клещ: инструкция
1. Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, необходимо обратиться за медицинской помощью в этот же день. Не нужно ждать, нужно ехать в травмпункт или специализированный центр. В медицинской организации безопасно удалят клеща, отправят его для проведения анализа на наличие инфекций, введут нужную дозу иммуноглобулина, проконсультируют по вопросам лечения.
2. Если вы далеко за городом, и прямо сейчас нет возможности добраться до ближайшей медицинской организации, можно попробовать удалить клеща самостоятельно. Внимание! В этой ситуации есть риск повредить клеща, а это помещает медикам исследовать его на наличие возбудителей клещевых инфекций.
- возьмите пинцет или специальный крючок, который продается в аптеках;
- захватите клеща как можно ближе к коже и аккуратно потяните, одновременно вращая его вокруг своей оси. Главное — не делать резких рывков;
- поместите удаленного клеща в любую герметичную емкость и сдайте в лабораторию для анализа. Важно! Если клещи были сняты с нескольких человек, помещать их в одну емкость нельзя.
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