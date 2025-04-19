Балет в валенках среди крыс

Как благодаря эвакуации Ленинградского училища появилась знаменитая школа пермского балета

20 апреля 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пермский балет рождался во время войны (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Балет для Перми давно стал брендом, который известен далеко за пределами России — как пермский звериный стиль или, например, деревянная скульптура. Пермская хореографическая школа считается одной из лучших в России. Балет в Перми появился в годы Великой Отечественной войны — благодаря эвакуации Ленинградского хореографического училища (сейчас Академия русского балета им. А.Я. Вагановой). Как ленинградцы зародили в Перми балет — в материале URA.RU. Здание Пермского хореографического училища Данил Постаногов Пермское хореографическое училище — ровесник Победы. Отмечает в 2025 году свое 80-летие. Но это по официальным документам, потому что именно в 1945 году учебное заведение получило самостоятельный статус. Но история его началась раньше. В августе 1941 года вместе с Ленинградским театром оперы и балета в Молотов (так Пермь называлась в те годы) подальше от фронта эвакуируется и Ленинградское хореографическое училище. Если артисты театра остались в городе и заняли сцену Пермского оперного, то детей из училища отправили в небольшое село Платошино, которое и сейчас известно даже пермякам лишь брендом птицефабрики и странным мифом про «боевых кур Сталина». До самого села от железнодорожной станции Кукуштан дети и сотрудники училища шли пешком, увязая по колено в грязи. В Платошино их поселили в местном клубе, где хоть и стояли кровати, но не было ни одеял, ни матрасов. Их администрации училища удалось раздобыть позже. Кормить прибывших бесплатно никто не собирался. Чтобы получить карточки на хлеб, ученики пошли работать в местный колхоз. «Страшно стало, когда началась зима, а началась она рано, снег выпал уже в октябре. Первый ужас — нашествие крыс, их было огромное количество. Дети жили на втором этаже, и крысы поднимались наверх, спокойно расхаживая между кроватями. Когда удавалась убить поленом одну из хвостатых тварей, ее бросали в уборную, своим видом превосходившую все вместе взятые ужасы», — описывает быт эвакуированных Лариса Абызова в своей книге «Военные хроники ленинградского балета». С наступлением календарной зимы детей перевезли в Полазну, куда из Молотова к ним уже стали приезжать педагоги-хореографы. Общеобразовательные предметы ленинградцы изучали в полазненской школе. Только в апреле 1942 года к своим подопечным из блокадного Ленинграда вырвалась Агриппина Ваганова — без преувеличения великий педагог, первый отечественный профессор хореографии. Позже к команде училища в эвакуации присоединился и его худрук Николай Ивановский. Уже 6 июня 1942 года на сцене Молотовского театра оперы и балета состоялся выпускной спектакль. Воспитанники училища давали концерты во время и после войны Данил Постаногов Но выпускному спектаклю предшествовала тяжелая работа в практически невыносимых условиях. Занятия, которые вели эвакуированные артисты ленинградского театра, проходили в бывшей церкви. «Внутри все давным-давно разграбили, но сохранился пол, пригодный для танцев. Церковь не отапливалась. Пол не поливали — вода, замерзая, превращала его в настоящий каток. Дети занимались классикой в валенках, лыжных штанах, рукавицах, а пианистка играла, не снимая перчаток», — пишет в своей книге Абызова. Только летом 1942 года училище переехало в Нижнюю Курью, в помещения Дома отдыха. Кстати, и здесь молодым танцорам приходилось работать далеко не по специальности. Старшие мальчики вылавливали из Камы бревна для дров и строительства, работали на лесозаготовках. Наконец, в сам Молотов перебрались и ребята из старших классов. Они разместились в здании на улице Луначарского, в котором позже и основали Пермское хореографическое училище. «Зеркал не было, и свои позировки приходилось проверять по тени. Ставили свет, чтобы тень падала на стену, и так готовились», — пишет Абызова. Именитые педагоги из Ленинграда не были зациклены только на своих учениках. Несмотря на все сложности, в 1942 году в первый класс балетной школы приняли пермских детей. Занятия с ними начались в феврале 1943-го. Так Ленинград и посеял зерно балетного искусства на Урале. Но летом 1944 года Ленинградское хореографическое училище вернулось домой. Заниматься балетом маленьким пермякам стало негде. Тогда была создана хореографическая студия при Молотовском театре оперы и балета, которую 2 апреля 1945 года преобразовали в хореографическое училище. В 1947 году училище переехало в здание по улице Коммунистической (ныне Петропавловская), 18, где и располагается до сих пор. Памятная доска в честь Екатерины Гейденрейх находится на здании училища Данил Постаногов С отъездом училища не все ленинградцы-хореографы покинули Молотов. Например, первым художественным руководителем Молотовского училища стала Екатерина Гейденрейх — выпускница императорского театрального училища в Санкт-Петербурге, солистка Мариинского театра, репетитор Ленинградского Малого театра оперы и балета, педагог Ленинградского хореографического училища. Именно она и формировала молодую пермскую школу. Другим выходцем из Северной столицы в пермском училище был выпускник Ленинградской консерватории Юлий Плахт. В годы войны он был в Молотове в эвакуации, а в 50-х вернулся. С 1952 года он преподавал классический и дуэтно-классический танец, а с 1966 по 1973 годы был художественным руководителем училища. Также с 1952 по 2007 работала в Перми Нинель Сильванович-Футлик — выпускница Ленинградской консерватории, методист и педагог классического и историко-бытового танца. Именно благодаря этим людям и появилась известная теперь на весь мир Пермская балетная школа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Балет для Перми давно стал брендом, который известен далеко за пределами России — как пермский звериный стиль или, например, деревянная скульптура. Пермская хореографическая школа считается одной из лучших в России. Балет в Перми появился в годы Великой Отечественной войны — благодаря эвакуации Ленинградского хореографического училища (сейчас Академия русского балета им. А.Я. Вагановой). Как ленинградцы зародили в Перми балет — в материале URA.RU. Пермское хореографическое училище — ровесник Победы. Отмечает в 2025 году свое 80-летие. Но это по официальным документам, потому что именно в 1945 году учебное заведение получило самостоятельный статус. Но история его началась раньше. В августе 1941 года вместе с Ленинградским театром оперы и балета в Молотов (так Пермь называлась в те годы) подальше от фронта эвакуируется и Ленинградское хореографическое училище. Если артисты театра остались в городе и заняли сцену Пермского оперного, то детей из училища отправили в небольшое село Платошино, которое и сейчас известно даже пермякам лишь брендом птицефабрики и странным мифом про «боевых кур Сталина». До самого села от железнодорожной станции Кукуштан дети и сотрудники училища шли пешком, увязая по колено в грязи. В Платошино их поселили в местном клубе, где хоть и стояли кровати, но не было ни одеял, ни матрасов. Их администрации училища удалось раздобыть позже. Кормить прибывших бесплатно никто не собирался. Чтобы получить карточки на хлеб, ученики пошли работать в местный колхоз. С наступлением календарной зимы детей перевезли в Полазну, куда из Молотова к ним уже стали приезжать педагоги-хореографы. Общеобразовательные предметы ленинградцы изучали в полазненской школе. Только в апреле 1942 года к своим подопечным из блокадного Ленинграда вырвалась Агриппина Ваганова — без преувеличения великий педагог, первый отечественный профессор хореографии. Позже к команде училища в эвакуации присоединился и его худрук Николай Ивановский. Уже 6 июня 1942 года на сцене Молотовского театра оперы и балета состоялся выпускной спектакль. Но выпускному спектаклю предшествовала тяжелая работа в практически невыносимых условиях. Занятия, которые вели эвакуированные артисты ленинградского театра, проходили в бывшей церкви. «Внутри все давным-давно разграбили, но сохранился пол, пригодный для танцев. Церковь не отапливалась. Пол не поливали — вода, замерзая, превращала его в настоящий каток. Дети занимались классикой в валенках, лыжных штанах, рукавицах, а пианистка играла, не снимая перчаток», — пишет в своей книге Абызова. Только летом 1942 года училище переехало в Нижнюю Курью, в помещения Дома отдыха. Кстати, и здесь молодым танцорам приходилось работать далеко не по специальности. Старшие мальчики вылавливали из Камы бревна для дров и строительства, работали на лесозаготовках. Наконец, в сам Молотов перебрались и ребята из старших классов. Они разместились в здании на улице Луначарского, в котором позже и основали Пермское хореографическое училище. «Зеркал не было, и свои позировки приходилось проверять по тени. Ставили свет, чтобы тень падала на стену, и так готовились», — пишет Абызова. Именитые педагоги из Ленинграда не были зациклены только на своих учениках. Несмотря на все сложности, в 1942 году в первый класс балетной школы приняли пермских детей. Занятия с ними начались в феврале 1943-го. Так Ленинград и посеял зерно балетного искусства на Урале. Но летом 1944 года Ленинградское хореографическое училище вернулось домой. Заниматься балетом маленьким пермякам стало негде. Тогда была создана хореографическая студия при Молотовском театре оперы и балета, которую 2 апреля 1945 года преобразовали в хореографическое училище. В 1947 году училище переехало в здание по улице Коммунистической (ныне Петропавловская), 18, где и располагается до сих пор. С отъездом училища не все ленинградцы-хореографы покинули Молотов. Например, первым художественным руководителем Молотовского училища стала Екатерина Гейденрейх — выпускница императорского театрального училища в Санкт-Петербурге, солистка Мариинского театра, репетитор Ленинградского Малого театра оперы и балета, педагог Ленинградского хореографического училища. Именно она и формировала молодую пермскую школу. Другим выходцем из Северной столицы в пермском училище был выпускник Ленинградской консерватории Юлий Плахт. В годы войны он был в Молотове в эвакуации, а в 50-х вернулся. С 1952 года он преподавал классический и дуэтно-классический танец, а с 1966 по 1973 годы был художественным руководителем училища. Также с 1952 по 2007 работала в Перми Нинель Сильванович-Футлик — выпускница Ленинградской консерватории, методист и педагог классического и историко-бытового танца. Именно благодаря этим людям и появилась известная теперь на весь мир Пермская балетная школа.