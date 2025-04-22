«Брат пропал в первые дни войны»

Журналист ямальского бюро URA.RU рассказал о воспоминаниях деда-фронтовика

23 апреля 2025 в 17:15 Размер текста - 17 +

Евгений Поздеев получил предписание в артиллерийское училище за несколько дней до начала войны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В России, пожалуй, нет семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. Отдавая дань уважения и памяти своим дедам — героям фронта и тыла — журналисты URA.RU рассказывают о тех родных, кто приближал Победу. В канун 80-летия великого праздника ямальский редактор Александр Поздеев вспоминает историю своего деда-офицера и его старшего брата. Герой нашей семьи — мой дед, Евгений Александрович Поздеев, прошедший боевой путь от Воронежа до Праги. Начав войну курсантом артиллерийского технического училища, он встретил Победу под городом Прага в Чехословакии. Сейчас его, к сожалению, уже нет в живых, но память о нем осталась в фотографиях и воспоминаниях, а своего сына мы назвали в память о дедушке. Пошел в армию по стопам брата Брат деда, Василий Александрович, был его на два года старше. Несмотря на то, что семья была деревенская, все стремились получить образование. Дедушка вспоминал: в родной деревне Боярской (ныне Плесецкий район Архангельской области) школы-десятилетки не было, поэтому ходили в соседнее село, за 10 километров. Пока снег не ляжет — пешком, всю зиму — на лыжах. Поэтому и физически дедушка Женя, как мы его звали, был достаточно крепок, до конца жизни делал по утрам зарядку и не курил. Лейтенант Василий Поздеев был ранен при штурме «линии Маннергейма» Фото: ЦБС города Богданович Фото: Старший брат был для него во многом примером: дядя Василий, как называют его у нас дома, окончил ту же школу, и ушел в армию. В 1939 году он окончил Ленинградское Краснознаменное пехотное училище. Пока младший брат еще ходил на уроки, старший уже получил лейтенантские петлицы и был направлен на советско-финский фронт — командиром пулеметного взвода 212-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии. При прорыве «линии Маннергейма» в январе 1940 года лейтенант Поздеев был ранен и попал в госпиталь, после которого вернулся в уже родную часть на повышение — заместителем командира пулеметной роты. К тому времени дивизия была расквартирована в недавно присоединенной к СССР Прибалтике. В конце весны 1941 года часть перебросят на самую западную окраину Союза — на станцию Нужец Брест-Литовской области Белоруссии. Последнее письмо семье под Архангельск от дяди Василия было датировано 21 июня 1941 года. А пока Василий нес службу, Евгений заканчивал учебу в десятилетке и тоже, вслед за братом, решил строить военную карьеру, подав через военкомат документы на поступление в училище. Вызов на вступительные экзамены в Ленинградское артиллерийское техническое училище (ЛАТУ) пришел 19 июня 1941 года. Изучали конструкцию орудий и боеприпасов Пока добирались до Ленинграда, вспоминал дед, обратил внимание, что было много военных, особенно моряков и флотских офицеров. Как уже потом стало известно, это командующий ВМФ СССР, адмирал флота Николай Кузнецов, нарушив все распоряжения руководства страны «не поддаваться на провокации», привел моряков в состояние повышенной боевой готовности. На флотах и кораблях отменили все увольнения и отозвали отпускников к местам службы. В Ленинграде в связи с нападением гитлеровской Германии на СССР и началом войны было принято решение зачислять прибывающих абитуриентов без экзаменов. А спустя считанные недели ЛАТУ эвакуировали в Ижевск Удмуртской АССР. Курсанты ЛАТУ в сжатые сроки должны были изучить все орудийные и минометные системы, а также боеприпасы к ним Фото: Фото: сайт «Бессмертный полк» Учебный процесс был начат в установленный срок — 25 августа 1941 года. В Ижевске курсанты осваивали устройство и методы ремонта практически всего, чем стреляла советская артиллерия на тот момент — пушек, гаубиц и минометов, а также изучали боеприпасы к ним. Всем абитуриентам присвоили звания «курсант», одели в военную форму. Форма была старого образца — ближе к зиме курсанты получили артиллерийские сапоги с креплениями для шпор (в войсках орудия на конной тяге были все еще распространены, тягачи были далеко не везде), длинные кавалерийские шинели, в качестве головных уборов — суконные островерхие шлемы — «буденновки». Обучение проходило по ускоренной программе, и спустя год Евгений Поздеев окончил училище, получив офицерское звание «техник-лейтенант», став дипломированным пиротехником — специалистом по работе с пороховыми зарядами и взрывчатыми веществами. Техник-лейтенант Евгений Поздеев получил медаль «За боевые заслуги» Фото: Фото: семейный архив «Без сна и отдыха» Молодой техник-лейтенант Поздеев, которому едва исполнилось 19 лет, был направлен на должность офицера службы артиллерийского вооружения 60-й армии. В ее составе он участвовал в битве на Курской дуге, форсировании Днепра, освобождении правобережной Украины и Закарпатья. Затем армия прошла с боями Польшу, а 9 мая 1945 года освобождала Прагу. В части Евгений был назначен начальником отделения снабжения боеприпасами полевого артиллерийского склада. Уже через год он получил свою первую награду — медаль «За боевые заслуги». “Организовал круглосуточную бесперебойную работу по приему боеприпасов со станции Конашовка и выдачу их частям войск. Лично бессменно возглавлял работу в течение четырех суток, без сна и отдыха. Личным примером воодушевлял на выполнение задач подчиненных ему техников и красноармейцев”, — говорится в представлении о награждении, опубликованных на сайте “Память народа”. В атаки служба артвооружения не ходила, но героизм по бесперебойному снабжению уже наступающей Красной армии не мог быть не отмечен, и зимой 1945 года получивший к тому времени звание старшего техника-лейтенанта Евгений Поздеев был удостоен ордена Красной Звезды. “В ходе январского наступления работал начальником головных летучек склада… В условиях, когда передовая летучка находилась в 1,5-2 км за наступающими войсками, организовал быструю и четкую выдачу боеприпасов действующим частям, работая без отдыха и сна несколько суток. Работу по разгрузке машин и размещению боеприпасов провел быстро и организованно, не допуская простоя”, — указано в представлении к ордену. По воспоминаниям деда, несмотря на то, что Германия капитулировала в ночь с 8 на 9 мая, гитлеровцы в Чехословакии продолжали сопротивление еще несколько дней. Евгений Поздеев встретил Победу в Чехословакии Фото: Фото: семейный архив Искал брата всю жизнь Кадровый офицер, Евгений Александрович и после войны продолжил службу в армии. После Чехословакии — в Австрии, потом в Ростове-на-Дону, где познакомился с моей бабушкой Валентиной. Потом уже семьей они ездили по гарнизонам и жили то в Молдавской ССР, то в Германии, где дед служил в размещенной там Группе Советских войск, а уже в конце 60-х дед вышел в отставку в звании подполковника. Умер он в 2006 году. Все эти годы дедушка пытался найти старшего брата, который так и числился без вести пропавшим. В последних письмах домой Василий сообщал, что часть стоит в Западной Белоруссии (ныне территория Польши), много работы на возведении укрепрайона рядом с новой линией государственной границы. Семья несколько лет не имела никакой информации о Василии. Лишь в 1943-м лейтенант Поздеев, замкомандира пулеметной роты 212 стрелкового полка 49 стрелковой дивизии, был официально зачислен в списки потерь части. В сохранившихся в Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО) РФ списках командного состава он значится в строке 119. Евгений Александрович вышел в отставку в середине 60-х в звании подполковника Фото: Фото: семейный архив Все, что удалось узнать, так это, что дивизия была окружена в лесах Беловежской пущи, где несколько недель вела бои без подвоза боеприпасов и продовольствия. Когда и при каких обстоятельствах погиб лейтенант Василий Поздеев, как и его сослуживцы по 212-му стрелковому полку, неизвестно — вырваться из окружения смогли единицы, основная часть советских военнослужащих либо погибла в боях, либо попала в плен. Те, кто выжил в июле 1941 года на печально известном «Белостокском выступе» Западного военного округа, о судьбе Василия Поздеева ничего так и не сообщили. Внуки и правнуки Евгения Поздеева сейчас выходят на «Бессмертный полк» с портретами братьев Поздеевых в Ростове, Самаре, Екатеринбурге. Награды Евгения Александровича Поздеева хранят его дети, в его память назвали правнука. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России, пожалуй, нет семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. Отдавая дань уважения и памяти своим дедам — героям фронта и тыла — журналисты URA.RU рассказывают о тех родных, кто приближал Победу. В канун 80-летия великого праздника ямальский редактор Александр Поздеев вспоминает историю своего деда-офицера и его старшего брата. Герой нашей семьи — мой дед, Евгений Александрович Поздеев, прошедший боевой путь от Воронежа до Праги. Начав войну курсантом артиллерийского технического училища, он встретил Победу под городом Прага в Чехословакии. Сейчас его, к сожалению, уже нет в живых, но память о нем осталась в фотографиях и воспоминаниях, а своего сына мы назвали в память о дедушке. Пошел в армию по стопам брата Брат деда, Василий Александрович, был его на два года старше. Несмотря на то, что семья была деревенская, все стремились получить образование. Дедушка вспоминал: в родной деревне Боярской (ныне Плесецкий район Архангельской области) школы-десятилетки не было, поэтому ходили в соседнее село, за 10 километров. Пока снег не ляжет — пешком, всю зиму — на лыжах. Поэтому и физически дедушка Женя, как мы его звали, был достаточно крепок, до конца жизни делал по утрам зарядку и не курил. Старший брат был для него во многом примером: дядя Василий, как называют его у нас дома, окончил ту же школу, и ушел в армию. В 1939 году он окончил Ленинградское Краснознаменное пехотное училище. Пока младший брат еще ходил на уроки, старший уже получил лейтенантские петлицы и был направлен на советско-финский фронт — командиром пулеметного взвода 212-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии. При прорыве «линии Маннергейма» в январе 1940 года лейтенант Поздеев был ранен и попал в госпиталь, после которого вернулся в уже родную часть на повышение — заместителем командира пулеметной роты. К тому времени дивизия была расквартирована в недавно присоединенной к СССР Прибалтике. В конце весны 1941 года часть перебросят на самую западную окраину Союза — на станцию Нужец Брест-Литовской области Белоруссии. Последнее письмо семье под Архангельск от дяди Василия было датировано 21 июня 1941 года. А пока Василий нес службу, Евгений заканчивал учебу в десятилетке и тоже, вслед за братом, решил строить военную карьеру, подав через военкомат документы на поступление в училище. Вызов на вступительные экзамены в Ленинградское артиллерийское техническое училище (ЛАТУ) пришел 19 июня 1941 года. Изучали конструкцию орудий и боеприпасов Пока добирались до Ленинграда, вспоминал дед, обратил внимание, что было много военных, особенно моряков и флотских офицеров. Как уже потом стало известно, это командующий ВМФ СССР, адмирал флота Николай Кузнецов, нарушив все распоряжения руководства страны «не поддаваться на провокации», привел моряков в состояние повышенной боевой готовности. На флотах и кораблях отменили все увольнения и отозвали отпускников к местам службы. В Ленинграде в связи с нападением гитлеровской Германии на СССР и началом войны было принято решение зачислять прибывающих абитуриентов без экзаменов. А спустя считанные недели ЛАТУ эвакуировали в Ижевск Удмуртской АССР. Учебный процесс был начат в установленный срок — 25 августа 1941 года. В Ижевске курсанты осваивали устройство и методы ремонта практически всего, чем стреляла советская артиллерия на тот момент — пушек, гаубиц и минометов, а также изучали боеприпасы к ним. Всем абитуриентам присвоили звания «курсант», одели в военную форму. Форма была старого образца — ближе к зиме курсанты получили артиллерийские сапоги с креплениями для шпор (в войсках орудия на конной тяге были все еще распространены, тягачи были далеко не везде), длинные кавалерийские шинели, в качестве головных уборов — суконные островерхие шлемы — «буденновки». Обучение проходило по ускоренной программе, и спустя год Евгений Поздеев окончил училище, получив офицерское звание «техник-лейтенант», став дипломированным пиротехником — специалистом по работе с пороховыми зарядами и взрывчатыми веществами. «Без сна и отдыха» Молодой техник-лейтенант Поздеев, которому едва исполнилось 19 лет, был направлен на должность офицера службы артиллерийского вооружения 60-й армии. В ее составе он участвовал в битве на Курской дуге, форсировании Днепра, освобождении правобережной Украины и Закарпатья. Затем армия прошла с боями Польшу, а 9 мая 1945 года освобождала Прагу. В части Евгений был назначен начальником отделения снабжения боеприпасами полевого артиллерийского склада. Уже через год он получил свою первую награду — медаль «За боевые заслуги». В атаки служба артвооружения не ходила, но героизм по бесперебойному снабжению уже наступающей Красной армии не мог быть не отмечен, и зимой 1945 года получивший к тому времени звание старшего техника-лейтенанта Евгений Поздеев был удостоен ордена Красной Звезды. По воспоминаниям деда, несмотря на то, что Германия капитулировала в ночь с 8 на 9 мая, гитлеровцы в Чехословакии продолжали сопротивление еще несколько дней. Искал брата всю жизнь Кадровый офицер, Евгений Александрович и после войны продолжил службу в армии. После Чехословакии — в Австрии, потом в Ростове-на-Дону, где познакомился с моей бабушкой Валентиной. Потом уже семьей они ездили по гарнизонам и жили то в Молдавской ССР, то в Германии, где дед служил в размещенной там Группе Советских войск, а уже в конце 60-х дед вышел в отставку в звании подполковника. Умер он в 2006 году. Все эти годы дедушка пытался найти старшего брата, который так и числился без вести пропавшим. В последних письмах домой Василий сообщал, что часть стоит в Западной Белоруссии (ныне территория Польши), много работы на возведении укрепрайона рядом с новой линией государственной границы. Семья несколько лет не имела никакой информации о Василии. Лишь в 1943-м лейтенант Поздеев, замкомандира пулеметной роты 212 стрелкового полка 49 стрелковой дивизии, был официально зачислен в списки потерь части. В сохранившихся в Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО) РФ списках командного состава он значится в строке 119. Все, что удалось узнать, так это, что дивизия была окружена в лесах Беловежской пущи, где несколько недель вела бои без подвоза боеприпасов и продовольствия. Когда и при каких обстоятельствах погиб лейтенант Василий Поздеев, как и его сослуживцы по 212-му стрелковому полку, неизвестно — вырваться из окружения смогли единицы, основная часть советских военнослужащих либо погибла в боях, либо попала в плен. Те, кто выжил в июле 1941 года на печально известном «Белостокском выступе» Западного военного округа, о судьбе Василия Поздеева ничего так и не сообщили. Внуки и правнуки Евгения Поздеева сейчас выходят на «Бессмертный полк» с портретами братьев Поздеевых в Ростове, Самаре, Екатеринбурге. Награды Евгения Александровича Поздеева хранят его дети, в его память назвали правнука.