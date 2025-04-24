Участник «URA, споем!»: «Толчком к творчеству стало закаливание»

Один из участников музыкального проекта «URA, споем!» из Тюменской области Андрей Сершов начал писать авторские песни благодаря закаливанию — ко дню рождения клуба, в котором он тренировался, Сершов написал свои первые стихи для песни и после этого занялся музыкой всерьез. Теперь он пишет аранжировки под заказ, стихи и музыку. URA.RU пообщалось с ним и узнало, какую роль в его жизни играет музыка, как ему пришла идея написать песню о регионе и что для него значит быть тюменцем.
— Когда вы начали писать песни?
— Я считаю, что толчком к творчеству стало занятие зимним плаванием. С 2011 года я начал закаливаться в клубе закаливания и зимнего плавания «Кристалл» г. Тюмени. В феврале 2012 года ко дню рождения клуба необходимо было подготовить музыкальный материал. Я написал стихи к песне «Вальс моржей», это была моя первая работа. Спел ее под гитару на празднике, мне подыграли. Дальше после очередного занятия в клубе я начал замечать, что в голове начинают проявляться слова, словосочетания, стихи. Начал записывать в блокнот телефона, дальше — больше: стал писать музыку, аранжировки к моим стихам, песни. Затем вышел на цифровые площадки, завел творческую страницу.
— Какую роль в вашей жизни играет музыка?
— В настоящее время я профессионально занимаюсь аранжировками под заказ, а также пишу свои песни, отправляю на цифровые площадки. Тексты я пишу сам, аранжировки делаю на специальных программах.
— Написание песен — это ваша основная деятельность?
— Это своего рода хобби, и мне нравится этим заниматься в свободное время. А основная моя работа — в отделе информационных технологий «Газпром газораспределение Север».
— Почему решили стать участником «URA, споем!»?
— Это мой шанс быть услышанным. Артисту, музыканту нужна аудитория, фанаты.
— Как вам пришла идея написать песню о Тюменской области, которую вы прислали на проект «URA, споем!»?
— Я написал песню в 2024 году к 80-летию Тюменской области, чтобы оставить свой след в истории региона. Специально для проекта «URA, споем!» я ее переработал.
— Что для вас значит быть жителем Тюменской области?
— Для меня быть жителем Тюменской области — это значит ощущать связь с богатой историей и культурой этого края. Гордиться просторами, природой, людьми, которые своим трудом создавали и продолжают создавать этот регион. Чувствовать себя частью динамично развивающегося, современного, но при этом сохранившего свою самобытность уголка России, где переплетаются традиции прошлого и инновации будущего. Это также значит быть ответственным за сохранение природного наследия и за вклад в дальнейшее процветание региона. Это значит ежедневно видеть, как развивается мой регион, как строятся новые дома, появляются современные предприятия и как преображаются города и села.
— За что вы любите свой регион?
— Я люблю Тюменскую область за ее богатую историю, тесно переплетенную с освоением Сибири и развитием нефтегазовой отрасли. Меня восхищает стойкость и трудолюбие людей, которые построили здесь процветающий край в непростых климатических условиях. Здесь чувствуется особый дух первопроходцев, стремящихся к новым достижениям. Кроме того, я ценю Тюменскую область за ее природное разнообразие. От бескрайних таежных лесов до живописных озер и рек — здесь есть места удивительной красоты, где можно отдохнуть душой и насладиться природой. Особую гордость вызывает развитие туристической инфраструктуры, позволяющей большему количеству людей увидеть и полюбить наш регион.
Наконец, я люблю Тюменскую область за ее современность и динамичное развитие. Здесь строятся новые дороги и жилые комплексы, создаются современные предприятия и образовательные учреждения. Чувствуется, что регион стремится к прогрессу и улучшению качества жизни своих жителей, сохраняя при этом свою уникальную самобытность.
Вы также еще успеваете стать участником проекта «URA, споем!» и поделиться своей авторской песней о любимом городе или регионе. Для этого заполните анкету участника на сайте проекта, а затем направьте свое произведение в специальный канал редакции в Telegram. Лучшие песни услышат первые лица регионов округа в День России — 12 июня. Проект не имеет конкурсной основы, участие в нем бесплатное. Участниками проекта могут стать жители УрФО в возрасте от 18 лет.
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