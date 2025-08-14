14 августа 2025

План «Ковер» ввели в аэропортах Тамбова и Саратова

План «Ковер» ввели в аэропортах Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин). Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова и Тамбова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил представитель ФАВТ Кореняко. 

Ранее аналогичные меры безопасности были введены в аэропорту Волгограда. Ограничения затрагивают прием и выпуск воздушных судов. 

