В Госдуме прокомментировали возможный запрет фильмов «Брат» и «Брат-2»

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что запрет фильмов «Брат» и «Брат-2» в России не нужен. Об этом она сообщила изданию SHOT, комментируя сообщения в СМИ о возможном ограничении показа культовых картин режиссера Алексея Балабанова.
«Запрещать эти фильмы не надо, ведь они нравятся народу», — приводит слова Елены Драпеко telegram-канал SHOT. По ее мнению, любые запреты кинопродукции в стране излишни, поскольку в российском законодательстве уже предусмотрены возрастные категории для просмотра. Депутат напомнила, что именно на них следует ориентироваться при показе фильмов.
Елена Драпеко также отметила, что обсуждение ограничений по фильмам не имеет оснований, поскольку все необходимые меры для защиты несовершеннолетних уже предусмотрены действующими нормами. Она добавила, что культовые ленты Балабанова давно стали частью отечественной культуры и пользуются неизменной популярностью у зрителей разных поколений.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о намерениях российских властей запретить к показу фильмы «Брат» и «Брат-2». Публикации ссылались на высказывания депутата. Однако Драпеко опровергла эти сообщения и подчеркнула, что вопрос запрета данных картин в Госдуме не рассматривается.
Фильмы Алексея Балабанова «Брат» (1997) и «Брат-2» (2000) считаются одними из самых известных российских кинолент конца XX — начала XXI века. Картины неоднократно транслировались на федеральных телеканалах и пользовались широкой популярностью среди отечественной аудитории.
Вопросы о запрете отдельных фильмов в России стали обсуждаться на фоне недавнего решения Госдумы, согласно которому владельцы аудиовизуальных платформ обязаны предотвращать распространение картин, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Закон предусматривает возможность отказа или отзыва прокатного удостоверения для таких фильмов и вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.