Киев атаковал жилой микрорайон в ЛНР

Украинские дроны массово ударили по жилому микрорайону в городе Лисичанск (ЛНР). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«ВСУ нанесли серию дроновых ударов по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за атаки были повреждены квартиры в нескольких жилых многоэтажках, в некоторых местах произошли возгорания, однако информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно, что ВСУ получили приказ увеличить интенсивность обстрелов территории ЛНР. Украинские военные собираются наносить удары как ракетами, так и дронами, сообщал глава региона Леонид Пасечник.
