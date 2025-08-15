Киев атаковал жилой микрорайон в ЛНР

Киев массово атаковал гражданскую застройку в ЛНР
Украинские дроны массово ударили по жилому микрорайону в городе Лисичанск (ЛНР). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«ВСУ нанесли серию дроновых ударов по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за атаки были повреждены квартиры в нескольких жилых многоэтажках, в некоторых местах произошли возгорания, однако информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что ВСУ получили приказ увеличить интенсивность обстрелов территории ЛНР. Украинские военные собираются наносить удары как ракетами, так и дронами, сообщал глава региона Леонид Пасечник.

