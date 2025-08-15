Мужчина ловко крутил лопату между рук
В Тюмени очевидцы сняли дворника, который ловко размахивал лопатой. Видео горожане опубликовали в соцсетях.
«Замечен на Червишевском. Красавчик», — такую короткую подпись оставили горожане к посту, опубликованному в telegram-канале «ЧС Тюмень».
На кадрах видно, как мужчина легко и непринужденно размахивает лопатой. В комментариях очевидцы прозвали его ниндзя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!