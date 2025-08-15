В Тюмени заметили дворника-ниндзя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина ловко крутил лопату между рук
Мужчина ловко крутил лопату между рук Фото:

В Тюмени очевидцы сняли дворника, который ловко размахивал лопатой. Видео горожане опубликовали в соцсетях.

«Замечен на Червишевском. Красавчик», — такую короткую подпись оставили горожане к посту, опубликованному в telegram-канале «ЧС Тюмень».

На кадрах видно, как мужчина легко и непринужденно размахивает лопатой. В комментариях очевидцы прозвали его ниндзя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени очевидцы сняли дворника, который ловко размахивал лопатой. Видео горожане опубликовали в соцсетях. «Замечен на Червишевском. Красавчик», — такую короткую подпись оставили горожане к посту, опубликованному в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах видно, как мужчина легко и непринужденно размахивает лопатой. В комментариях очевидцы прозвали его ниндзя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...