Глава ЦВО Глушенков уехал на спецоперацию

Кто заменит Дмитрия Глушенкова в ЦВО, пока неизвестно
Врио командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Дмитрий Глушенков отправился в зону СВО. Об этом URA.RU сообщил источник. Официально информация не подтверждена. 

«Генерал-лейтенант отбыл в зону специальной военной операции. Там он будет выполнять поставленные перед ним боевые задачи», — пояснил собеседник агентства.  Корреспондент направил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать информацию. Ранее в открытых источниках не упоминалось, что Глушенков бывал на СВО.

Глушенков был назначен на пост заместителя командующего войсками ЦВО в марте 2023 года. Здесь ему довелось быть замом у трех военачальников: генералов Александра Лапина, Александра Мордвичева и Валерия Солодчука. Пока они находились на СВО, Глушенков временно исполнял их обязанности в военном округе. 

До ЦВО Глушенков командовал 68-м армейским корпусом Восточного военного округа. Он десантник, участник боевых действий в Югославии, Чечне и Сирии. В 2012 году, будучи командиром 31-й бригады ВДВ, Глушенков дарил офицерский кортик президенту Владимиру Путину во время его визита в Ульяновск. На кортике был выгравирован девиз Воздушно-десантных войск: «Никто кроме нас!». 

Комбриг Дмитрий Глушенков вручал президенту Владимиру Путину военный кортик с девизом десантников
