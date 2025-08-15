Стало известно, что будет делать Путин перед встречей с Трампом

Песков: перед переговорами на Аляске Путин посетит Магадан
Путин прибыл в Магадан, где посетит высокотехнологическое предприятие по производству витаминов
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом прибыл в Магадан, где посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором Сергеем Носовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин прибыл в Магадан», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что глава государства посетит промышленное предприятие, где ознакомится с технологичным производством, на котором выпускают витамины и биожиры, в том числе отечественный витамин D. Песков уточнил, что они не уступают зарубежным аналогам. По его словам, это не просто слова, а действительность.

Также президент осмотрит объекты благоустройства Магадана и проведет рабочую встречу с губернатором. После визита Путин отправится на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Визит Владимира Путина в Магадан проходит накануне российско-американского саммита, который состоится на Аляске 15 августа в 22:30 по мск. Сначала президенты переговорят в формате «тет-а-тет», после чего состоится встреча делегаций и совместная пресс-конференция двух лидеров. По итогам переговоров совместного подписания соглашения не ожидается. Основное внимание будет уделено вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе с учетом дискуссий, состоявшихся ранее в Кремле. Подробнее — в сюжете URA.RU.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
