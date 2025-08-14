Тюменка попала в реанимацию после посещения ТЦ

Скорая оперативно приехала на вызов
Жительница Тюмени находится в реанимации в тяжелом состоянии. Плохо девушке стало в торговом центре, откуда ее увезла скорая. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
"Вызов поступил в оперативный отдел в 9:59, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:04. После осмотра пациента доставили в медицинское учреждение. Девушка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в профильное отделение", — сообщили в депздраве.
Инцидент произошел 14 августа. Как стало известно журналистам 72.ру, девушке стало плохо в туалете ТЦ "Клен".
