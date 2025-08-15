Свердловского редактора URA.RU Аллаярова отказались выпустить на свободу, доказательств его вины нет

Свердловский областной суд отклонил апелляцию на продление меры пресечения редактору URA.RU Денису Аллаярову. Несмотря на отсутствие доказательств, которые бы подтверждали его вину, и общественный резонанс, возникший после несправедливого ареста, журналист уже третий месяц находится в СИЗО. Решение суда второй инстанции защитники также будут обжаловать.
«Защита Аллаярова с таким постановлением не согласна. Мы считаем, что изначально ходатайство о продлении меры пресечения было рассмотрено формально», — поделилась адвокат Анастасия Харисанова.
Дениса задержали 5 июня, в этот же день в головном офисе URA.RU и дома у некоторых сотрудников прошли обыски. Главу свердловской редакции подозревают в получении у родного дяди — бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова — информации о криминальных событиях в регионе, например, о поножовщине между собутыльниками.
Обвинения в адрес Аллаярова строится исключительно на показаниях Карпова. Ключевого доказательства — факта передачи денег — у следствия нет. Редакция URA.RU уверена в невиновности своего коллеги. Дело против самого Карпова ведется с апреля, когда полицейского заподозрили в превышении должностных полномочий. Денис и его защитники уверены: дядя оговорил его, чтобы самому избежать наказания. 6 июня Дениса отправили на два месяца в СИЗО, а Карпова отпустили под домашний арест. Сейчас бывшему полицейскому вменяют нарушение трех статей уголовного кодекса, в том числе о получении взятки.
31 июля Аллаярову жесткую меру пресечения продлили до 4 октября, хотя за два месяца следствие не нашло ни одного эпизода, подтверждающего вину Дениса. Как заявил сам журналист на заседании суда, в следственном изоляторе его оставляют, чтобы оказывать давление. За время нахождения в СИЗО к нему дважды приходил человек, который представлялся сотрудником ФСБ, в том числе один раз — со следователем. Денису предлагали отказаться от защитников в пользу государственных адвокатов, дать признательные показания, оговорить коллег и близких людей. На такие предложения он не согласился.
Следствие также пыталось оказать давление и на других сотрудников агентства: отказаться от адвокатов и оговорить коллег ранее предлагали редактору региональных редакций Игорю Сергееву, а главу IT-отдела Дениса Мостокалова, несмотря на статус свидетеля, жестко задерживали возле своего дома 16 человек в масках. Также имели место факты избиения, что подтверждено в ходе медосвидетельствования. Проверка законности действий силовиков идет уже второй месяц — вызывает вопросы ее прозрачность.
Дело Аллаярова вызвало широкий общественный резонанс. Как неоднократно писало агентство, в поддержку журналиста выступили политики от всех парламентских партий, включая Владислава Даванкова («Новые люди»), Сергея Миронова (СЗРП), Ярослава Нилова, Станислава Наумова (представляют ЛДПР), Рената Сулейманова (КПРФ) и Светлану Бессараб («Единая Россия»). Направлены запросы в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет РФ и другие ведомства, по некоторым обращениям ведутся проверки.
Дениса поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова, на контроле ситуацию держит свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Слова поддержки Денису выражал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, а также многие герои его публикаций. На суд по избранию новой меры пресечения 31 июля поддержать Дениса пришли все сотрудники головного офиса URA.RU в Екатеринбурге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.