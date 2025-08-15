«Кровоточащий» гриб нельзя употреблять в пищу
Жители Тюмени обнаружили в лесу необычный гриб с красными каплями. Находкой горожане поделились в соцсетях.
«Интересный гриб найден в лесу Тугулымского района», — сообщили тюменцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». На фото кажется, что из гриба течет жидкость, по цвету похожая на кровь.
Гриб носит название «Ежовик кровоточащий». В основном он растет в сухих сосняках на скудной песчаной почве. У гриба есть и более поэтичные названия — «Слезы дьявола» и «Клубника со сливками».
