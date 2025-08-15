Тюменцы нашли «кровоточащий» гриб. Фото

В тюменском лесу обнаружили гриб «Слезы дьявола»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Кровоточащий» гриб нельзя употреблять в пищу
«Кровоточащий» гриб нельзя употреблять в пищу Фото:

Жители Тюмени обнаружили в лесу необычный гриб с красными каплями. Находкой горожане поделились в соцсетях.

«Интересный гриб найден в лесу Тугулымского района», — сообщили тюменцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». На фото кажется, что из гриба течет жидкость, по цвету похожая на кровь.

Гриб носит название «Ежовик кровоточащий». В основном он растет в сухих сосняках на скудной песчаной почве. У гриба есть и более поэтичные названия — «Слезы дьявола» и «Клубника со сливками».

Капли напоминают кровь
Капли напоминают кровь
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени обнаружили в лесу необычный гриб с красными каплями. Находкой горожане поделились в соцсетях. «Интересный гриб найден в лесу Тугулымского района», — сообщили тюменцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». На фото кажется, что из гриба течет жидкость, по цвету похожая на кровь. Гриб носит название «Ежовик кровоточащий». В основном он растет в сухих сосняках на скудной песчаной почве. У гриба есть и более поэтичные названия — «Слезы дьявола» и «Клубника со сливками».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...