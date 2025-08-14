Фильмы Балабанова проверят на соответствие традиционным ценностям

Новый закон распространяется на старые киноленты
Новый закон распространяется на старые киноленты

Фильмы российского режиссера Алексея Балабанова могут запретить из-за закона о традиционных ценностях. Такое предположение сделала депутат Госдумы Елена Драпеко.

«Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету», — сказала Драпеко в интервью «Абзацу». Она отметила, что «в 90-е годы было снято много разного», и рекомендовала осторожно показывать такие произведения молодежи.

В июле 2025 года Государственная Дума РФ приняла законопроект, запрещающий демонстрацию фильмов, не соответствующих духовно-нравственным и традиционным ценностям. Новый закон распространяется не только на современные, но и на уже выпущенные ранее киноленты. Киновед Александр Семенюк заявил, что под запрет могут попасть и современные сериалы, такие как «Жизнь по вызову», «Фишер», «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также оскароносная кинолента «Анора».

