Тюменский подрядчик не убрал свалки и теперь должен мэрии в ЯНАО миллионы рублей

Арбитражный суд ЯНАО обязал фирму «Уневерсалстройпроект» (зарегистрирована в Тюмени) выплатить мэрии Муравленко 1,8 миллиона рублей в качестве неустойки за срыв муниципального контракта по уборке свалок. Подрядчик пытался доказать, что во всем виноваты погодные условия, но суд встал на сторону мэрии, сообщается в решении.
«Ссылка ответчика на погодные условия не принимается, поскольку при заключении контракта ответчик, при должной степени осмотрительности, обязан был учитывать погодные условия с учетом места проведения работ. Указанные риски лежат на лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность. У общества имелась возможность начать работы по уборке свалок механизированным способом даже при наличии снежного покрова, с дальнейшим переходом на уборку ручным способом», — сообщается в решении суда.
Муниципалитет заключил с фирмой контракт по уборке свалок. Но в мае компания целый месяц ничего не предпринимала из-за погоды и лежащего снега. Мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке и обратилась к другому подрядчику, который незамедлительно приступил к исполнению работ.
Прокуратура округа обратилась в арбитражный суд, так как усмотрела, что мэрия понесла убытки из-за заключения нового подрядного договора. И действительно, перерасход средств составил более 1,6 млн рублей. Суд внял доводам надзорного ведомства и теперь «Уневерсалстройпроект» должен мэрии Муравленко один млн 733 тыс. 142 рубля. Кроме того, предприятие обязано возместить судебные расходы в размере 76 тыс. рублей.
