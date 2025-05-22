Путин провел секретное совещание из-за риска коллапса экономики

Президент Владимир Путин скрыл от посторонних глаз обсуждение важнейшей отрасли российской экономики. Он собрал членов правительства 22 мая, чтобы обсудить текущие вопросы и развитие промышленности, ставшей главной темой совещания, но именно ее рассматривали в закрытом режиме. Как объяснили эксперты URA.RU, высокая ключевая ставка привела к тому, что предприятия уже этим летом рискуют почувствовать трудности, может дойти до банкротств и увольнений коллективов, но власти делают все возможное, чтобы этого не допустить.
Начать совещание президент решил с проблем Курской области, куда он ездил 20 мая. Путин поставил задачи по дополнительным мерам поддержки для жителей. Отдельное внимание российский лидер уделил военным задачам. Вдоль всего приграничья военные будут создавать буферную зону, чтобы снизить риски обстрелов.
Президент также обсудил с правительством лесные пожары, прогнозы на урожай, подготовку к летнему туристическому сезону, проведение ЕГЭ, квоты для участников СВО и их детей для поступления в вузы. Основную тему — механизмы поддержки инвестиционных проектов в промышленности — обсудили в закрытом режиме. Известно, что с докладами выступали министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников. Выбор такого формата связан с необходимостью детально проработать весьма непростую ситуацию, сложившуюся в экономике, объяснили собеседники URA.RU.
По данным Росстата, за первый квартал 2025 года выпуск промтоваров в годовом выражении вырос на 1,1%. В добыче при этом он снизился на 2,7%, а в обработке — увеличился на 4,7%. Быстрее других секторов растет производство прочих транспортных средств и оборудования (35,8%), готовых металлических изделий (18,2%), лекарств и медицинских материалов (16,8%), компьютеров, электроники и оптики (12,7%).
Эти данные показывают, что ситуация в экономике далеко не благополучная, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Даже, казалось бы, позитивный показатель — рост обрабатывающей промышленности на 4,7% — все равно подтверждает тренд на снижение, потому что в целом за 2024 год производство в обрабатывающих секторах выросло на 8,5%, а в некоторые месяцы были и вовсе двузначные числа.
«Темпы роста промышленности падают с осени 2024 года, если тенденция продолжится, то через месяц-два промышленность рискует лечь в стагнацию, а за ней последует рецессия. Поэтому президент собрал совещание с правительством, чтобы сориентировать Минфин, Центробанк на решение этой проблемы, — пояснил экономист.
— Важно, чтобы промышленность не сбавляла темп, именно она формирует ВВП (доля промышленности в ВВП России составляет около 30%. — Прим. ред.), там рождаются новые технологии, от нее зависит занятость населения и их доходы. Если она начнет просаживаться, значит будут банкротства предприятий и увольнения”.
Такая ситуация возникла из-за высокой ключевой ставки, предприятия просто не могут брать кредиты, поэтому происходит снижение темпов роста, продолжил Остапкович. По его словам, в России «есть две экономики»: одна, в основном это оборонный сектор, субсидируется Минфином и финансируется по льготным ставкам 2-8%, другой части кредиты дают на рыночных условиях.
«При ключевой ставке в 21%, к которой коммерческие банки прибавляют еще 6-7%, предприятиям приходится брать кредиты под 30% — это запретительный кредит. Средняя рентабельность по экономике — 12%. При ней такие займы просто не отбить, это путь к банкротству, поэтому сейчас сокращается инвестиционная и деловая активность, меньше прибыли. Невозможность получения кредитов — главный сдерживающий момент для промышленности», — заявил собеседник URA.RU.
Ситуация сейчас неприятная, но не критическая, добавил Остапкович. По его мнению, вполне вероятно, что в конце июня-начале июля 2025 года ЦБ будет постепенно снижать ставку и баланс начнет выравниваться.
Ускорить этот процесс должны современные предприятия, на них уже сейчас основной акцент, что подтверждают данные Росстата о самых быстрорастущих секторах производства в первом квартале 2025 года. Там преобладают компьютеры, электроника, лекарства и прочие сложные продукты. В условиях санкций промышленность в России — самая инновационная отрасль, она решает одну из важнейших задач, поставленных президентом, — выпускает суверенную технологичную продукцию, отметил Остапкович.
“Она создается только в обрабатывающей промышленности, а не в строительстве, транспорте или сельском хозяйстве. Добиться ее производства можно только через инвестиции, тогда отрасль будет модернизироваться и создавать новые продукты в высоких технологиях и электронике, авиации, автомобиле- и машиностроении, "оборонке”, — отметил экономист.
Инвестиции должны идти в проекты, обеспечивающие России технологическое лидерство, подтвердил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По мнению парламентария, есть четыре меры, которые обеспечат рост количества и качества инвестпроектов.
«Гарантированный госзаказ; нормальная, не заниженная рентабельность; стабильные правила налоговой и таможенной политики; адекватная ставка кредитования, учитывающая все меры господдержки как своего рода аналог госгарантии», — перечислил Наумов.
Другим полезным новшеством стала бы «принудительная роботизация больших производств», продолжил собеседник URA.RU. «Увольнять людей не придется. Просто повысится производительность труда. Для роботизации надо использовать механизм налогового инвествычета», — резюмировал Наумов.
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