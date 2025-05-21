Президент России Владимир Путин активизировал восстановление Курской области после окончательного разгрома ВСУ. Глава государства лично посетил регион, чтобы проверить работу на местах, поддержать людей и поблагодарить добровольцев. Именно от них и глав муниципалитетов зависит скорость восстановления жилья и социальных объектов, чтобы регион окончательно перешел от «уникальной ситуации» к обычной мирной жизни, объяснили эксперты URA.RU.
Путин 20 мая совершил насыщенную поездку в Курскую область. Президент встретился с добровольцами, врио губернатора региона Александром Хинштейном, руководителями муниципалитетов, посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Почти месяц назад, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему о завершении разгрома украинских формирований, вторгшихся в Курскую область.
На встрече с волонтерами начальник оперативного штаба Всероссийского студенческого корпуса спасателей Денис Солдатов рассказал президенту, что в Курскую область приезжали добровольцы со всей России, чтобы помочь местным жителям. Так, ребята из Екатеринбурга приехали в регион в начале августа 2024 года, а уехали только в конце ноября. «Для меня это герои, которые понимали, что их помощь нужна здесь и сейчас», — сказал Солдатов.
Путин заявил, что ВСУшники, вторгшиеся в Курскую области, — люди с идеологией неонацизма, уничтожающие памятники времен Второй мировой войны. “Даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они есть”, — подчеркнул президент.
Глава государства поблагодарил добровольцев и волонтеров за помощь Курской области в столь непростой ситуации. «Мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда», — сказал Путин с теплом и гордостью за ребят.
Разговор с Хинштейном Путин посвятил решению оперативных вопросов. Президент поддержал предложение врио губернатора продлить ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей жителям Курской области, потерявшим имущество, пока люди не смогут вернуться в свои дома. Глава государства поручил увеличить группировку разминирования в регионе. Путин и Хинштейн поговорили не только в кабинете, но и на пути к другим точкам, где ждали президента. «Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — сказал президент после беседы.
Затем Путин заслушал доклад директора Курской АЭС Александра Увакина, который подробно рассказал о действующих энергоблоках, планах продления сроков их эксплуатации и о ходе строительства новой станции замещения — Курской АЭС-2. На стройке новой атомной электростанции президент ходил в каске.
В Курчатове, где и находится АЭС, президент провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Путин поручил представить к госнаградам тех из них, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в регионе.
Президент объяснил, почему лично приехал в Курскую область. По его словам, правительство, военные и спецслужбы постоянно ему докладывают, поэтому он обладает всей информацией по ситуации. «В принципе для работы этого достаточно. Но мне хотелось вас увидеть», — сказал Путин главам муниципалитетов. Участники встречи поблагодарили президента долгими аплодисментами.
Путин посетил Курскую область, потому что после полного освобождения региона появилась необходимость экстренно его восстанавливать, отметил политолог Марат Баширов. По его словам, там сложилась «уникальная ситуация», требующая от федеральной и региональной властей «неординарных решений», но их исполнение ляжет на глав муниципалитетов, поэтому ключевая встреча президента была именно с ними.
“Наступает лето, можно восстанавливать жилье и инфраструктуру, не оглядываясь на погоду. Если люди сами этим будут заниматься, то быстро восстановить не получится, власти должны помогать стройматериалами, искать строителей, оплачивать их работу, где-то потребуется разминирование жилья. Вопросов очень много, но это задача муниципалитетов, поэтому президент с ними встречался”, — объяснил политолог.
Встречей с волонтерами Путин отметил важность их работы, они очень многое сделали для улучшения жизни людей, пострадавших в ходе нападения на Курскую область, отметил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Посетив приграничный и все еще неспокойный регион, президент пошел на очень важный шаг. Своим присутствием он поддержал морально, психологически и политически жителей Курской области и местные власти», — добавил собеседник URA.RU.
Президенту было важно вживую пообщаться с людьми, получить какой-то отклик, потому что они продолжают жить в особых условиях, считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Остаются угрозы нападения, воздушных атак, проникновения диверсионных групп.
Поездка президента прошла в третью годовщину освобождения Мариуполя. Путин уже посещал этот город в 2023 году, но сейчас выбрал именно Курск. Это объясняется тем, что приоритетность Курской области на данный момент выше, объяснил Игорь Кузнецов.
«Мариуполь находится дальше от линии соприкосновения, там стабильнее и спокойнее. Курская область — пока еще горячее направление, где возможны провокации. Кроме того, в Курской области находится атомная станция, большие производства, металлургия, сельское хозяйство, требующие повседневного внимания. Но Мариуполь тоже не останется незамеченным», — заключил собеседник URA.RU.
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