ЦБ нашел причины снизить ключевую ставку

Центробанк может снизить ключевую ставку на ближайшем заседании 6 июня до 19%. Такой прогноз в интервью URA.RU дал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Смягчение денежно-кредитной политики спасет экономику от спада по итогам 2025 года и приведет к ослаблению рубля, уверен эксперт.
— Заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния недавно отметил, что на заседании 6 июня «варианты решения, как по ключевой ставке, так и по сигналу, будут даже более разнообразными, чем в апреле», потому что ситуация изменилась. Значит ли это, что регулятор после почти полугода сохранения ставки на уровне 21% готов снижать показатель?
— Опросы показывают, что рынок ждет сохранения ставки на уровне 21%. Я ожидаю, что ее снизят до 19% уже на ближайшем заседании и плавно продолжат уменьшать в дальнейшем. Как следствие, уже летом мы увидим доллар по 90-100 рублей.
На решение по ключевой ставке, конечно, повлияет высокая инфляция. Но главная причина — это то, что уже весь гражданский сектор экономики в рецессии.
По моим прогнозам, снижение ставки будет до 16% к концу года и до 12-13% к лету следующего. Мы видим, что рынок уже готовится к смягчению денежно-кредитной политики – процентные ставки по вкладам снижаются.
Целевого уровня инфляции 4% и ставки 6-8% мы в ближайшее время не достигнем. В обозримые годы у нас будет инфляция около 6% и двузначная ставка. ЦБ будет сохранять такой разрыв, потому что хочет выстроить сберегательную модель поведения, когда люди будут нести деньги в банки и откладывать на покупки на накопительных счетах, а не занимать.
Раньше было все в кредит, потому что ставки в евро и долларах были около нуля, наши банки занимали деньги там и здесь перепродавали. Сейчас мы отрезаны от Запада, и прежняя модель, даже если часть санкций снимут, будет неэффективной. Поэтому регулятор держит курс на сбережения.
— Что изменилось по сравнению с апрелем, когда регулятор сохранил ставку? Произошла ли та «мягкая посадка» экономики, о которой говорил Владимир Путин?
— Да, она уже даже не совсем мягкая. Все, что не связано с обороной, в рецессии. Промышленные компании из-за высокой ключевой ставки урезают издержки, в частности, расходы на кибербезопасность и на IT. Это бьет по сектору информационных технологий. Это лишь один пример, и такие сокращения расходов сказываются на качестве экономики и ее динамике. Это грустная история, поэтому «ключ» будут снижать.
Природа нашей инфляции в значительной степени — это огромные оборонные расходы. На этот год на них в бюджете заложено более 13 трлн рублей.
Если будет достигнуто мирное соглашение, последует сокращение оборонных расходов — это автоматически решит проблему инфляции, и ключевая ставка пойдет вниз. Но это уже политика.
— Если уже есть признаки рецессии в гражданских секторах, почему ЦБ не пойдет на резкое снижение ставки?
— Центробанк вообще не любит действовать резко. Некоторые альтернативно одаренные экономисты прогнозируют, что люди сейчас начнут массово снимать деньги с депозитов и понесут в магазины. Это провокационное заявление, такого не будет. Снижение ключевой ставки приведет лишь к небольшому перетоку денег со вкладов на фондовый рынок. На прошлой неделе Путин одобрил частичную приватизацию госкорпорации «Дом.РФ». Я думаю, стоит ждать аналогичных решений и по другим госкомпаниям.
— На фоне новой волны слухов о заморозке вкладов и статистики, которая в последнее время не вселяет оптимизма, могут ли намеки ЦБ на скорое смягчение денежно-кредитной политики быть попыткой остановить панику?
— Я особой паники не вижу, люди в целом доверяют нашим монетарным властям. ЦБ действует грамотно и при поддержке Путина. Я советую верить им, а не всякому бреду в интернете. Никакой заморозки вкладов не будет.
— Рубль в последнее время продолжал укрепляться — курс доллара ниже 80. Связан ли этот процесс со ставкой, и может ли ее снижение дать импульс к ослаблению российской валюты?
— Да, это связано. На курс рубля влияет ряд факторов, в том числе то, что экспортная выручка за нефть доходит с опозданием. Но высокая ключевая ставка — главная причина сильного рубля. Скорее всего сейчас используется кэрри-трейд — стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разных процентных ставок. Допустим, какой-нибудь американский фонд, скорее всего связанный с Трампом, берет кредит в долларах под 4%, через Дубай или исламский банкинг завозит деньги сюда и покупает наши облигации федерального займа с доходностью 17%.
Если даже не принимать во внимание внешние деньги, россиянам тоже выгодно покупать ОФЗ, класть сбережения в банки под проценты. А чтобы это сделать, надо сначала перевести их в рубли.
Даже символическое снижение хотя бы на полпроцента даст толчок к ослаблению национальной валюты. Минфин будет хлопать в ладоши, потому что это позволит сократить бюджетный дефицит, уже превысивший 3 трлн рублей.
— Бизнес весьма негативно настроен по отношению к действующей ключевой ставке, и это понятно. Если показатель не начнут снижать, есть ли риск, что выживут не все?
— Да, есть. Будут банкротства, дефолт по облигациям и настоящая рецессия. В этом случае мы можем уйти в «красную зону» и получить падение экономики по итогам года. Но, если ЦБ начнет снижать ставку, ожидания правительства, озвученные премьер-министром Михаилом Мишустиным, оправдаются, и мы увидим рост 1-2%. Правда, прежде всего за счет оборонной отрасли.
— Каково влияние переговоров Россия — Украина — США на денежно-кредитную политику РФ? Если они останутся на текущем уровне, как это скажется на экономической ситуации и действиях ЦБ?
— Если процесс будет продвигаться, конъюнктура будет лучше для России. Например, США могут снять санкции против Мосбиржи. Американские ограничения намного более значимы для нашей страны, чем европейские — они направлены против наших акций, тогда как санкции ЕС — против торговли, которую мы с ним практически уже не ведем. Плюс замедление инфляции из-за снижения оборонных расходов. Если переговоры не продвинутся, и мира не будет, инфляция за год составит 7-8%, а если будет — 6%.
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