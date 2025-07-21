Мишустин лично отправился на границу с КНР

Россия и Китай будут развивать связи между городами на границе для укрепления сотрудничества. Премьер-министр Михаил Мишустин 21 июля посетил Благовещенск, где идет создание агломерации с китайским Хэйхэ. Реализация проектов, связывающих города по обе стороны границы с ключевым партнером, выведет сотрудничество с Поднебесной на новый уровень и сформирует подушку безопасности от новых санкций, отмечают эксперты.
С визита в Благовещенск Мишустин начал программу летней поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Первым объектом, который он посетил, стал аэропорт, где идет реконструкция. Завершился монтаж металлоконструкций нового аэровокзального комплекса, идет установка фасадов и витражей. В июне закончился очередной этап благоустройства привокзальной площади. Планируется, что для пассажиров и гостей оборудуют рекреационную зону площадью более 5,5 тысячи квадратных метров. Реконструкция идет и на автодороге, соединяющей Благовещенск с аэропортом. Ее планируют расширить до четырех полос.
Автомобильный пункт пропуска через государственную границу с Китаем «Кани Курган», который Мишустин посетил после этого, интересен тем, что это один из первых объектов, построенных по новым стандартам пограничных пунктов. С 2022 года через АПП проходит грузовой транспорт, а с декабря 2024 года — и пассажирские автобусы, которые следуют по автомобильному мосту, соединяющему Благовещенск и Хэйхэ.
Мишустин отметил, что всего в стране 388 пунктов пропуска, на Дальнем Востоке к 2030 году должно быть модернизировано и построено более 30. «То, что мы сегодня увидели, очень важно. Самые современные средства контроля, бесшовного пропуска грузов применяются здесь в „Кани-Кургане“.
Надеюсь, что это даст возможность, в том числе туристам путешествовать, свободно перемещаться через границу, соответствующую современным правилам безопасности», – сказал премьер.
Мишустин посетил таможенно-логистический терминал, где ему представили план развития международной территории опережающего развития (МТОР) в Благовещенске — одной из пяти в дальневосточном федеральном округе. Сейчас для таких территорий готовится закон — 17 июля Госдума приняла его в третьем чтении. Мишустин выразил надежду, что на этой неделе его одобрит Совет Федерации, и он вступит в силу с января 2026 года. Тогда ТОР в Благовещенске и другие международные площадки смогут привлекать на выгодных условиях иностранных инвесторов.
Кроме того, Мишустин побывал в Доме российско-китайской дружбы, где ознакомился с мастер-планом Благовещенска. Среди его ключевых объектов — благоустроенная «Золотая миля» на набережной в центре, строящаяся к 2026 году первая в мире трансграничная канатно-подвесная дорога, международный конгрессно-выставочный центр, гостиничный комплекс премиум-класса, Аллея фонтанов, динопарк и другие.
Вопросы развития инфраструктуры приграничья поднимались уже давно, говорит президент АНО «Российско-китайский аналитический центр», заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. Много времени заняли согласовательные процедуры. Однако они были пройдены, и важные проекты удалось запустить вовремя.
«Такие инфраструктурные проекты, как мост Благовещенск — Хэйхэ, появились как раз, когда они так нужны. И те, которые реализуют сегодня, то же своевременны в тот период, когда нам нужно ориентировать свою экономику и экспорт на восточные рынки. Практика показала, что разворот на Восток — это не прихоть, а необходимость, и здесь такие инициативы оказались очень кстати», — отметил Санакоев.
Протяженность сухопутной границы России с Китаем одна из самых больших в мире — около 4,5 тысячи километров, добавляет эксперт. Обе страны заинтересованы в том, чтобы эффективно использовать такое соседство. Этому способствует то, что взаимные расчеты между странами практически полностью переведены в национальные валюты.
«Это наша подушка безопасности от тех санкций, которые уже ввели против России и могут ввести в ближайшие 50 дней», – подчеркнул собеседник URA.RU.
Благовещенск и Хэйхэ очень близки друг к другу, поэтому их совместное развитие логично, комментирует Санакоев. Однако долгое время с российской стороны наблюдали, как китайский город растет и отстраивается, а его побратим с северной стороны Амура отставал. Теперь ситуация начинает меняться благодаря тем проектам, которые реализуются в Благовещенске, заключил эксперт.
Амурская область и Благовещенск в частности — это окно в Россию для Китая, отметила научный руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская. Во многом этот регион — локомотив сотрудничества двух стран, как торгово-экономического, так и культурного.
«По итогам прошлого года Амурская область заняла второе место по числу китайских туристов, уступив только Москве. Здесь реализуются десятки совместных инвестиционных проектов и еще много планируется на следующее десятилетие.
Это, в том числе важные для Благовещенска рабочие места. И потенциал сотрудничества не исчерпан, поэтому я полагаю, в том числе во время визита Мишустина могут обсуждаться те направления сотрудничества, которые еще только начинают прорабатываться», — комментирует эксперт.
Дружба приграничных регионов — это еще и метод народной дипломатии, объясняет руководитель аналитического отдела «Международного евразийского движения» Владимир Киреев. «Это помогает налаживать добрососедские отношения. Когда люди постоянно работают друг с другом, между ними возникает взаимопонимание. И потом легче развивать сотрудничество по всем направлениям. В китайском обществе сейчас интерес к России достаточно высокий, отношение позитивное. А в экономике КНР сталкивается со сложностями из-за тарифных войн. А здесь растущий рынок, который, конечно, не может заменить США или Европу, но все же это более 140 млн потребителей, при этом более платежеспособных, чем, например, в Латинской Америке или Африке», — сказал политолог.
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