Россиянам упростят путешествия в Китай

Поездки в Китай на автомобиле станут удобнее для россиян. На границе с КНР открыли круглогодичное пассажирское сообщение с применением современных технологий таможенного контроля, сообщили в пресс-службе правительства 10 декабря по итогам совещания по развитию инфраструктуры пунктов пропуска, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Открытие пункта увеличит туристический поток между странами, объяснила URA.RU ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская.
«Председатель правительства подчеркнул необходимость реализации комплексных технических решений на основе цифровых технологий с использованием интернета вещей, анализа больших данных и искусственного интеллекта. Отмечена необходимость унификации и синхронизации усилий стран — членов ЕАЭС по обустройству и модернизации таможенной инфраструктуры на внешнем контуре Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении на сайте правительства.
На территории России действует 315 пунктов пропуска, 87 из них включены в перечень приоритетных и обеспечивают более половины грузооборота страны, уточнил вице-премьер Виталий Савельев. В этом году будут завершены работы на 85 объектах. Комплексную модернизацию в 2021-2024 годах прошли 14 пунктов.
До 2030 года по поручению президента Владимира Путина время осмотра грузового транспорта сократится до 10 минут в 55 автомобильных пунктах пропуска и пяти пунктах на Дальнем Востоке к концу 2026 года. Этого власти планируют достичь за счет активного внедрения инновационных решений. Одно из них — интеллектуальные системы. Первая из них уже разработана на базе пункта Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном и проходит опытную эксплуатацию.
Упорядочить очереди грузовиков перед границей помогли также электронные очереди — бесплатный сервис, который позволяет перевозчикам экономить время. Систему внедрили в трех пунктах на границах с Казахстаном (Бугристое), Литвой (Чернышевское) и Китаем (Забайкальск).
Для строительства и реконструкции пунктов пропуска разработаны унифицированные решения, рассказал Савельев. Они уже применены на строящемся объекте Кани-Курган, где 10 декабря открыли пассажирское сообщение между Благовещенском и Хэйхэ (Китай).
Мост между благовещенском и Хэйхэ — важный для России инфраструктурный объект, который обсуждался более четверти века. Строительство началось в 2016 году, в 2022-м его открыли для грузового сообщения, а теперь и для пассажиров. До сих пор добраться из Благовещенска на другой берег реки Амур туристы могли только речным транспортом, что было менее удобно, говорит Екатерина Заклязьминская.
«Это очень удобно для людей, которые хотят съездить в Китай, и наоборот, жителям КНР, которые хотят посетить Дальний Восток. Проезд в одну сторону стоит относительно недорого — 2 500 рублей. С собой можно брать до 15 кг груза и даже больше за дополнительную плату. Это откроет новые возможности для роста туристического потока между двумя странами», — говорит эксперт.
Всего между Россией и Китаем более 20 железнодорожных, автомобильных и речных контрольно-пропускных пунктов. Их модернизация привела к росту товарооборота между РФ и КНР, отмечает Заклязьминская. «Значительная часть грузов из Китая в Россию по-прежнему идет морским путем, но большие объемы проходят и через пропускные пункты на нашей территории. И по итогам 11 месяцев этого года, несмотря на все сложности с взаиморасчетами, мы видим рост на 2,1%», — комментирует собеседница URA.RU.
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