Путин ответил на спекуляции о территориальных уступках Украине

Президент России Владимир Путин отправил четкий сигнал киевскому режиму и Западу, что Москва не уступит в рамках сделки с Украиной ни одну из освобожденных с февраля 2022 года территорий. Глава государства принял в Кремле губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, с которым подробно обсудил вопросы восстановления региона. На фоне переговоров идут спекуляции о возможном обмене территориями, и Кремль рассеивает сомнения, в том числе жителей самой Херсонщины, отмечают политологи.
«Владимир Васильевич, добрый день. Приготовили много документов?», — обратил внимание Путин на стопку бумаг, лежащую на столе перед губернатором. «Давно не был», — ответил Сальдо и начал доклад с того, что уже сделано на Херсонщине. В 2023-2024 годах в регионе провели 346 мероприятий, освоили 133 млрд рублей. «В 2025 году немножко меньше еще мероприятий, еще год не закончился, но в этом году мы тоже 82 млрд уже освоили. До конца года, я думаю, выйдем на ту же цифру, что и в прошлом году», — сказал Сальдо.
«Там, по-моему, даже чуть больше запланировано?», — уточнил президент. Губернатор отметил, что объемы идут по нарастающей. Значительно больше было только в 2022 году, когда нагрузка выросла из-за эвакуации людей с правого берега Днепра.
«Сейчас уже эта задача решена, сейчас уже перешли к другим задачам. Основное направление – это социальная сфера, поддержка и развитие экономики, восстановление жилья и инфраструктуры», — продолжил Сальдо.
«Инфраструктуру тоже нельзя забывать — дороги и прочее», — подчеркнул Путин. Глава региона ответил, что такого масштаба дорожного строительства и восстановительных работ область не видела со времен Советского Союза. И сами люди на вопрос, что нужно строить в первую очередь, отвечают: «Дороги», а уже дальше идут больницы, школы и объекты ЖКХ.
В августе начался ремонт дороги федерального значения М-17, идущей в Крым. Всего из региона три въезда на полуостров, из которых две уже — на Чонгар и Красноперекопск — уже сделали раньше. А сейчас начали делать также дорогу на Херсон, которую Путин поручил Сальдо строить на прошлой встрече.
Потом Сальдо перешел к строительству. «Полтора года назад вы мне сказали как строителю: „Строй, чего ты не строишь? Мало строишь“», — вспомнил губернатор. Он пояснил, что тогда власти еще только разворачивали работы, а в прошлом и этом годах выделили уже 44 участка общей площадью почти 600 га с потенциалом строительства 5,7 квадратных метров жилья. Причем в первом жилом комплексе в Скадовске за три недели забронировали уже 167 квартир из 280.
Сальдо выразил уверенность, что строительство будет одним из драйверов области. «Место какое!», — отметил президент. «Да, моря, — согласился губернатор. — Сейчас только все разворачивается. Дорогу уже сделали, до Скадовска тоже сделали, там детский курорт всероссийского масштаба.
Поэтому, я думаю, там людей будет много, приезжают. Покупают квартиры из разных уголков России».
Также Сальдо доложил о восстановлении электросетей и подстанций, строительстве газопровода со стороны Крыма. А затем отметил экономический потенциал региона, выделив особенность Левобережья — почти два миллиона гектаров пахотной земли и урожай 1,3 млн тонн, несмотря на засушливое лето. Также, по его словам, в области «неплохо идет регистрация бизнеса» — зарегистрировано почти 13 тысяч субъектов предпринимательства, собрали более 7 млрд рублей собственных доходов.
«Думаю, что наступит то время, когда мы не будем субсидий просить дополнительных, а сами себя будем кормить», — сказал Сальдо. «Уверен, так и будет, конечно», — поддержал его Путин. Правда, президент признал, что с точки зрения безопасности ситуация для инвесторов не лучшая. Губернатор подчеркнул, что крупные российские банки — ПСБ, Сбер и ВТБ — уже работают в регионе.
Встреча Путина и Сальдо сейчас, когда обсуждаются условия возможной сделки с Украиной, — сигнал Киеву и Западу о том, что Россия не отдаст ни одну из освобожденных территорий, говорит политтехнолог Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.
«Путин демонстрирует, что Россия и Новороссия вместе навсегда — это ответ на спекуляции о том, что в рамках сделки обсуждаются какие-то уступки, и Москва готова что-то отдать.
У России долгосрочные планы по развитию всех четырех регионов, и они реализуются. По Конституции Херсонская область — субъект РФ, и Кремль исходит из этого», — комментирует Колчин.
По содержанию встречи дает понять, как и за счет чего Россия хочет развивать Херсонскую область. В этом смысле важен и сельскохозяйственный, и промышленный, и логистический потенциал региона. «Вопрос строительства дорог выделен особо, потому что он связан, с одной стороны, с экономикой, а с другой, — с безопасностью, и это понимают как в Москве, так и в регионе. В том числе учитывают, что через Херсонскую область проходит сухопутный коридор в Крым», — добавил Колчин.
Сигнал адресован не только Украине и Западу, но и жителям самой Херсонской области, говорит политолог Сергей Маркелов. «У них гораздо больше тревоги и сомнений, чем у жителей ДНР и ЛНР, потому что Киев до сих пор контролирует правобережную часть региона, а левобережная подвергается атакам. России важно донести до живущих там людей, что она готова к этим вызовам и будет и дальше заниматься восстановлением всех без исключения новых территорий. Несмотря на то, что по Конституции российской признана вся территор