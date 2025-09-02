Что будет с рублем и ключевой ставкой осенью

Изменения перезагрузят экономику

© Служба новостей «URA.RU»
Правительству надоело терпеть дорогой рубль, и оно начало принимать меры для его ослабления, отмечает Софья Донец
Правительству надоело терпеть дорогой рубль, и оно начало принимать меры для его ослабления, отмечает Софья Донец Фото:

Последняя треть 2025 года в России отметится снижением ключевой ставки и курса рубля. И тому, и другому поспособствуют решения правительства — сбалансированный бюджет смягчит денежно-кредитную политику, а новые экономичеда. так оские меры вместе с ростом спроса на импорт ослабят национальную валюту, отметила в интервью URA.RU главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Инфляцию уже удалось взять под контроль, но оживления ипотеки и розничного кредитования стоит ждать только к следующему году, полагает эксперт.

— Банк России 12 сентября проведет заседание совета директоров по ключевой ставке. Ожидает ли рынок дальнейшего снижения, и какой вариант более вероятен — на один или сразу на два процентных пункта?

Рынок ждет от Банка России снижения ставки сразу на два процентных пункта, говорит экономист
Рынок ждет от Банка России снижения ставки сразу на два процентных пункта, говорит экономист
Фото:

— Если посмотреть на котировки на облигационном и денежном рынках, скорее в них заложено ожидание снижения на два процентных пункта. На это указывают все экономические тренды — инфляция замедляется быстрее ожиданий, а кредитование экономики — еще быстрее. С прошлого заседания охлаждение только усилилось. С другой стороны, возможны сюрпризы — и по части геополитики, и, что характерно для сентября, обсуждения бюджета этого и следующего годов. Поэтому снижение на один процентный пункт — это тоже вполне возможный шаг.

— А возможно ли сохранение действующей ставки или даже обратное ее повышение?

— Для такого разворота нужны очень резкие аргументы. Например, внезапное решение правительства резко повысить бюджетные расходы. Но такие сюрпризы вряд ли случатся, а ставка уже и так поднялась очень высоко.

При охлаждении экономики нужно двигаться от жесткой политики к нейтральной. А для России это скорее ставка ближе к 10%, чем к 20%, то есть потенциал для снижения еще большой.

— 16-17%, которые будут после очередного снижения, — это еще заградительная ставка, или уже можно ожидать оживления инвесторов и рынка кредитования?

Спрос на ипотеку в России начнет оживать, когда ставки в банках опустятся до 15%, прогнозирует Софья Донец
Фото: Илья Московец © URA.RU

— Если говорить о сберегательной активности, то пока еще многим хочется ухватить «хвост» высоких ставок. С другой стороны, спрос на кредитование постепенно может начать оживать, например, со стороны корпоративных заемщиков. И не столько потому, что ставка стала низкой, — она еще очень высокая, сколько потому, что сейчас в этом секторе много инструментов с плавающей ставкой. Когда путь к дальнейшему снижению уже намечен, бизнесу уже не так страшно брать деньги у банков. Для розничного кредитования точка оживления еще явно не достигнута. Для ипотеки таким порогом будет ставка в коммерческих банках 15% и ниже, а настоящий рост произойдет при 10-12% — до этого еще далеко.

Скорее всего это перспектива первой половины следующего года. Пока спрос на ипотеку сконцентрирован в основном в льготных программах, кредитование полностью по рыночным ставкам — это либо дополнение к льготным, либо редкие случаи, когда срочно нужно купить тот или иной объект, и есть планы в дальнейшем рефинансировать ставку.

Рост цен в России в целом удалось взять под контроль, комментирует Софья Донец
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Курс ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики в последние месяцы означает, что инфляцию уже удалось взять под контроль? Каких значений она может достичь к концу года?

— В годовой инфляции пока отражаются те пиковые значения, которые были достигнуты осенью и зимой. Но с апреля темпы роста фактически соответствуют цели ЦБ. Это уже не один и не два месяца хорошей динамики, а почти полгода. Поэтому можно говорить, что большой прогресс с инфляцией достигнут.

Если такая динамика сохранится, то к концу года мы уже придем к нижней половине того интервала, который ЦБ задал как новый прогноз на год —6-7%. То есть по итогам 2025-го инфляция будет ближе к 6%.

— Такая динамика будет по всем категориям товаров и услуг?

Сфера услуг вносит наибольший вклад в инфляцию из-за сложной ситуации на рынке труда, объясняет эксперт
Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Новая реальность последних трех лет увеличила вклад в инфляцию сектора услуг, в структуре расходов которого самая большая доля зарплат на фоне дефицита кадров. Плюс снова повышенная индексация ЖКХ. В результате услуги подталкивают инфляцию к увеличению больше, чем другие категории. А волатильности инфляции, как обычно, добавляет продовольствие. Традиционно мы увидели сезонное снижение цен в августе, когда неделя к неделе продовольственная инфляция снижалась прежде всего за счет плодоовощной продукции. Похоже, в этом году ситуация с урожаем более или менее стабильная, но ближе к зимнему сезону цены будут ожидаемо и постепенно расти.

— Правительство в ближайшее время обсудит и внесет на рассмотрение в Госдуму проект бюджета. Минфин заявляет, что он будет сбалансированным, что даст ЦБ больше возможностей снижать ставку. Как параметры бюджета могут повлиять на денежно-кредитную политику?

— Влияние бюджетной политики на ставку очень заметное. Довольно долго планирование бюджета было консервативным, и как будто даже перестали замечать, что оно может быть драйвером инфляции. В последние три года ситуация поменялась.

Когда бюджетные расходы растут по 20% в год, ни одна даже самая гибкая экономика не может «переварить» такие траты без инфляции. Невозможно, чтобы все это ушло в реальный рост экономики. Поступает много новых денег, и цены растут.

В этом году по планам, которые были озвучены в начале года, рост расходов должен резко замедлиться, вернувшись к 5-7%. Это уже не создает дополнительной инфляции.

Осенью прошлого года правительство резко увеличило бюджетные расходы, что привело к скачку инфляции
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Но мы знаем по опыту, что из трех предыдущих лет два преподносили большие бюджетные сюрпризы по расходам как раз в сентябре. Расходы на год в первый осенний месяц сильно увеличивались, и это разгоняло инфляцию. Так было в прошлом году — объявили очень большие дополнительные расходы, и в октябре-январе был резкий скачок цен. Если вдруг такая ситуация повторится, конечно, это будет проинфляционным фактором и повлияет на решение ЦБ по ставке. Пока сигналы от Минфина очень осторожные, консервативные, что обнадеживает, но посмотрим на цифры — они будут до конца сентября. Вроде бы есть шанс пойти по сценарию 2023 года, когда потратили примерно столько, сколько запланировали.

— Правительство с 22 августа избавило экспортеров от обязательства продавать валютную выручку. Как это может повлиять на курс рубля в ближайшие месяцы?

Экспортеры продолжат продавать валютную выручку, хотя и не обязаны больше это делать, считает Софья Донец
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Само это решение практически ни на что не влияет. До того, как норматив обнулили, экспортеры должны были конвертировать в рубли 40% валютной выручки, но фактически в этом году продавали в среднем около 90%. Это связано с геополитической неопределенностью, санкциями. Средства за рубежом размещать сложнее, при этом есть очень высокая рублевая ставка, поэтому выгоднее и безопаснее хранить деньги в рублях. Эти факторы еще в силе, поэтому ожидать, что экспортеры вдруг перестанут продавать валюту, пока не приходится.

С другой стороны, такие решения показывают, что правительство уже начинает терять терпение по поводу крепкого рубля. А значит, за этой мерой могут последовать другие. И все зависит от того, будут ли они.

— Вопреки прогнозам, что рубль будет ослабевать, он пока держится на высоких позициях. За последнюю неделю российская валюта снова немного укрепилась, и сейчас доллар стоит чуть дороже 80 рублей. Возвращение американской валюты к трехзначному курсу к концу этого года — еще реальный сценарий, или длительная стабильность рубля уже делает его маловероятным?

— Все-таки крепкий рубль — это временное явление, и некий перелом уже случился летом. Август хотя и не принес большого разворота, стал самым слабым месяцем для рубля с начала года. Дорогой рубль неустойчив с точки зрения внешнеторгового баланса. В ближайшее время ожидается некоторое восстановление импорта — не потому, что будет бум спроса, а потому что была пауза из-за заполненных складов. Эти излишки все равно продадут, и нужно будет восстанавливать запасы. То есть речь о восстановлении спроса на импорт. Учитывая, что валютные прибыли больше не становятся, санкции сохраняются, а глобальные сырьевые цены не лучшие для России, гораздо больше аргументов к ослаблению. Скорее всего, к концу года доллар поднимется выше 90 рублей.

— Насколько геополитика способна повлиять на курс рубля в ближайшие месяцы? Будет ли он зависеть от российско-украинских переговоров?

— Многое зависит от деталей, от того, какие санкционные, регуляторные решения последуют в случае геополитического урегулирования. Само по себе оно может создать позитивные настроения, которые способны укрепить рубль временно, но ненадолго. Если за этим не последует резкого смягчения санкций с экспорта, то импорт начнет восстанавливаться быстрее — он больше ограничен нарушенной логистикой, чем непосредственно санкциями. И может произойти ситуация, обратная 2022 году, когда ввели санкции, а рубль вырос. Здесь возможна обратная динамика — ослабление при урегулировании. Еще один сложный вопрос — что будет с капиталом, не будет ли оттока. Это зависит во многом от решений ЦБ. Думаю, он постарается избежать резких изменений, потому что понимает риски.

© Служба новостей «URA.RU»
