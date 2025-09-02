Что будет с рублем и ключевой ставкой осенью

Последняя треть 2025 года в России отметится снижением ключевой ставки и курса рубля. И тому, и другому поспособствуют решения правительства — сбалансированный бюджет смягчит денежно-кредитную политику, а новые экономичеда. так оские меры вместе с ростом спроса на импорт ослабят национальную валюту, отметила в интервью URA.RU главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Инфляцию уже удалось взять под контроль, но оживления ипотеки и розничного кредитования стоит ждать только к следующему году, полагает эксперт.
— Банк России 12 сентября проведет заседание совета директоров по ключевой ставке. Ожидает ли рынок дальнейшего снижения, и какой вариант более вероятен — на один или сразу на два процентных пункта?
— Если посмотреть на котировки на облигационном и денежном рынках, скорее в них заложено ожидание снижения на два процентных пункта. На это указывают все экономические тренды — инфляция замедляется быстрее ожиданий, а кредитование экономики — еще быстрее. С прошлого заседания охлаждение только усилилось. С другой стороны, возможны сюрпризы — и по части геополитики, и, что характерно для сентября, обсуждения бюджета этого и следующего годов. Поэтому снижение на один процентный пункт — это тоже вполне возможный шаг.
— А возможно ли сохранение действующей ставки или даже обратное ее повышение?
— Для такого разворота нужны очень резкие аргументы. Например, внезапное решение правительства резко повысить бюджетные расходы. Но такие сюрпризы вряд ли случатся, а ставка уже и так поднялась очень высоко.
При охлаждении экономики нужно двигаться от жесткой политики к нейтральной. А для России это скорее ставка ближе к 10%, чем к 20%, то есть потенциал для снижения еще большой.
— 16-17%, которые будут после очередного снижения, — это еще заградительная ставка, или уже можно ожидать оживления инвесторов и рынка кредитования?
— Если говорить о сберегательной активности, то пока еще многим хочется ухватить «хвост» высоких ставок. С другой стороны, спрос на кредитование постепенно может начать оживать, например, со стороны корпоративных заемщиков. И не столько потому, что ставка стала низкой, — она еще очень высокая, сколько потому, что сейчас в этом секторе много инструментов с плавающей ставкой. Когда путь к дальнейшему снижению уже намечен, бизнесу уже не так страшно брать деньги у банков. Для розничного кредитования точка оживления еще явно не достигнута. Для ипотеки таким порогом будет ставка в коммерческих банках 15% и ниже, а настоящий рост произойдет при 10-12% — до этого еще далеко.
Скорее всего это перспектива первой половины следующего года. Пока спрос на ипотеку сконцентрирован в основном в льготных программах, кредитование полностью по рыночным ставкам — это либо дополнение к льготным, либо редкие случаи, когда срочно нужно купить тот или иной объект, и есть планы в дальнейшем рефинансировать ставку.
— Курс ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики в последние месяцы означает, что инфляцию уже удалось взять под контроль? Каких значений она может достичь к концу года?
— В годовой инфляции пока отражаются те пиковые значения, которые были достигнуты осенью и зимой. Но с апреля темпы роста фактически соответствуют цели ЦБ. Это уже не один и не два месяца хорошей динамики, а почти полгода. Поэтому можно говорить, что большой прогресс с инфляцией достигнут.
Если такая динамика сохранится, то к концу года мы уже придем к нижней половине того интервала, который ЦБ задал как новый прогноз на год —6-7%. То есть по итогам 2025-го инфляция будет ближе к 6%.
— Такая динамика будет по всем категориям товаров и услуг?
— Новая реальность последних трех лет увеличила вклад в инфляцию сектора услуг, в структуре расходов которого самая большая доля зарплат на фоне дефицита кадров. Плюс снова повышенная индексация ЖКХ. В результате услуги подталкивают инфляцию к увеличению больше, чем другие категории. А волатильности инфляции, как обычно, добавляет продовольствие. Традиционно мы увидели сезонное снижение цен в августе, когда неделя к неделе продовольственная инфляция снижалась прежде всего за счет плодоовощной продукции. Похоже, в этом году ситуация с урожаем более или менее стабильная, но ближе к зимнему сезону цены будут ожидаемо и постепенно расти.
— Правительство в ближайшее время обсудит и внесет на рассмотрение в Госдуму проект бюджета. Минфин заявляет, что он будет сбалансированным, что даст ЦБ больше возможностей снижать ставку. Как параметры бюджета могут повлиять на денежно-кредитную политику?
— Влияние бюджетной политики на ставку очень заметное. Довольно долго планирование бюджета было консервативным, и как будто даже перестали замечать, что оно может быть драйвером инфляции. В последние три года ситуация поменялась.
Когда бюджетные расходы растут по 20% в год, ни одна даже самая гибкая экономика не может «переварить» такие траты без инфляции. Невозможно, чтобы все это ушло в реальный рост экономики. Поступает много новых денег, и цены растут.
В этом году по планам, которые были озвучены в начале года, рост расходов должен резко замедлиться, вернувшись к 5-7%. Это уже не создает дополнительной инфляции.
Но мы знаем по опыту, что из трех предыдущих лет два преподносили большие бюджетные сюрпризы по расходам как раз в сентябре. Расходы на год в первый осенний месяц сильно увеличивались, и это разгоняло инфляцию. Так было в прошлом году — объявили очень большие дополнительные расходы, и в октябре-январе был резкий скачок цен. Если вдруг такая ситуация повторится, конечно, это будет проинфляционным фактором и повлияет на решение ЦБ по ставке. Пока сигналы от Минфина очень осторожные, консервативные, что обнадеживает, но посмотрим на цифры — они будут до конца сентября. Вроде бы есть шанс пойти по сценарию 2023 года, когда потратили примерно столько, сколько запланировали.
— Правительство с 22 августа избавило экспортеров от обязательства продавать валютную выручку. Как это может повлиять на курс рубля в ближайшие месяцы?
— Само это решение практически ни на что не влияет. До того, как норматив обнулили, экспортеры должны были конвертировать в рубли 40% валютной выручки, но фактически в этом году продавали в среднем около 90%. Это связано с геополитической неопределенностью, санкциями. Средства за рубежом размещать сложнее, при этом есть очень высокая рублевая ставка, поэтому выгоднее и безопаснее хранить деньги в рублях. Эти факторы еще в силе, поэтому ожидать, что экспортеры вдруг перестанут продавать валюту, пока не приходится.
С другой стороны, такие решения показывают, что правительство уже начинает терять терпение по поводу крепкого рубля. А значит, за этой мерой могут последовать другие. И все зависит от того, будут ли они.
— Вопреки прогнозам, что рубль будет ослабевать, он пока держится на высоких позициях. За последнюю неделю российская валюта снова немного укрепилась, и сейчас доллар стоит чуть дороже 80 рублей. Возвращение американской валюты к трехзначному курсу к концу этого года — еще реальный сценарий, или длительная стабильность рубля уже делает его маловероятным?
— Все-таки крепкий рубль — это временное явление, и некий перелом уже случился летом. Август хотя и не принес большого разворота, стал самым слабым месяцем для рубля с начала года. Дорогой рубль неустойчив с точки зрения внешнеторгового баланса. В ближайшее время ожидается некоторое восстановление импорта — не потому, что будет бум спроса, а потому что была пауза из-за заполненных складов. Эти излишки все равно продадут, и нужно будет восстанавливать запасы. То есть речь о восстановлении спроса на импорт. Учитывая, что валютные прибыли больше не становятся, санкции сохраняются, а глобальные сырьевые цены не лучшие для России, гораздо больше аргументов к ослаблению. Скорее всего, к концу года доллар поднимется выше 90 рублей.
— Насколько геополитика способна повлиять на курс рубля в ближайшие месяцы? Будет ли он зависеть от российско-украинских переговоров?
— Многое зависит от деталей, от того, какие санкционные, регуляторные решения последуют в случае геополитического урегулирования. Само по себе оно может создать позитивные настроения, которые способны укрепить рубль временно, но ненадолго. Если за этим не последует резкого смягчения санкций с экспорта, то импорт начнет восстанавливаться быстрее — он больше ограничен нарушенной логистикой, чем непосредственно санкциями. И может произойти ситуация, обратная 2022 году, когда ввели санкции, а рубль вырос. Здесь возможна обратная динамика — ослабление при урегулировании. Еще один сложный вопрос — что будет с капиталом, не будет ли оттока. Это зависит во многом от решений ЦБ. Думаю, он постарается избежать резких изменений, потому что понимает риски.
