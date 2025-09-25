Политэлиты срывают переизбрание ульяновского губернатора

Политэлиты мешают переизбранию ульяновского губернатора-коммуниста Алексея Русских. По словам источников URA.RU, на него усилилось давление со стороны местных «кланов», ориентированных на прошлого главу региона, а ныне депутата Госдумы, замруководителя фракции ЕР Сергея Морозова. Закулисные переговоры о судьбе ставленника КПРФ уже ведутся на федеральном уровне.
Алексей Русских — один из трех губернаторов России из партии КПРФ. Кроме него Компартия имеет своих глав в Хакасии и Орловской области.
По данным агентства, недовольство влиятельных групп вызвано жесткой кадровой политикой Русских, а также распределением финансовых потоков без предварительных обсуждений. Об этом агентству сообщил источник, близкий к кураторам выборов. Ситуация для Русских осложняется тем, что его оппоненты имеют выход на федеральный уровень. Информацию источника подтверждает политолог, директор компании «Маркком» Сергей Маркелов.
«Конфликт есть, он неявный. Морозов старается сохранить активы, которые наработал за время губернаторства. Когда надо, он может и Володина попросить о помощи, тихо, без пафоса. Он помогает инвесторам, которых завел в регион, а его семья сохраняет влияние в области», — сообщил эксперт.
По версии еще одного собеседника, в случае нарастания конфликтов высока вероятность «расторговки» между лидером компартии Геннадием Зюгановым и федеральными властями. По ней КПРФ лишится своего губернатора, а взамен получит ряд преференций на выборах в Госдуму-2026.
«Может быть, Зюганову дадут дополнительный округ в каком-то из регионов, на новых территориях, чтобы провести кандидата от КПРФ. В Ульяновске за одномандатника от коммунистов не проголосуют, рейтинг у партии в регионе очень низкий», — сказал нам политолог, руководитель центра «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин.
Определенности в правительстве региона также нет. Пресс-секретарь губернатора Виктория Гурская сказала нам, что говорить о переизбрании Русских и о подготовке к выборам «пока рано». Депутат Госдумы Морозов отказался комментировать отношение к действующему губернатору и к его возможному переизбранию.
Накануне стало известно о том, что Русских находится в «красной зоне» и имеет слабую политическую устойчивость. Это было указано в докладе, подготовленном коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг». В нем эксперты оценивают позиции губернаторов. Помимо Русских в аутсайдерах находятся еще семь глав регионов.
В сентябре этого года в Ульяновске прошли выборы в городскую думу. URA.RU сообщало о том, что Русских пролоббировал создание фракции КПРФ за счет уменьшения мандатов других партий, в том числе и «Единой России». До этого объединения коммунистов в органе не было, несмотря на принадлежность Ульяновской области к «красному поясу».
