Инсайды URA.RU об исходе выборов-2025 в регионах подтвердились. В течение года агентство описывало интриги региональных кампаний и прогнозировало расклады политических сил.
Как и писало URA.RU, единороссы уменьшили присутствие в думах Ульяновска и Липецка. В первом регионе больше всего из оппозиции получила КПРФ — 5 мест. На прошлых выборах партии не досталось ни одного места. По данным агентства, «заслугу» приписывает себе внутриполитический блок региона. Область возглавляет коммунист Алексей Русских.
В Липецке, напротив, задача стояла не пустить представителей Компартии в горсовет. Считается, что отделение партии в регионе «неуправляемо». Поэтому «вакантные» места достались ЛДПР, СРЗП, «Новым людям» и «Партии пенсионеров», о чем также писало агентство.
Несмотря на усиление ЕР в Тамбове, партия «Родина» сохранила влияние и стала второй политсилой города. По спискам кандидаты получили 17,5%, в то время как ближайший конкурент КПРФ — 10%. Вероятно, такой результат партия получила против воли мэра Максима Косенкова, который накануне выборов сменил «Родину» на «Единую Россию» и пообещал губернатору Евгению Первышову высокий результат ЕР.
Агентство заранее раскрыло читателям множество закулисных договоренностей между «Единой Россией» и оппозиционными партиями. К примеру, взамен за невыдвижение депутата ГД Сарданы Авксентьевой в губернаторы Иркутской области «Новые люди» действительно получили внушительные результаты на муниципальных выборах — три главы поселения и семь депутатов. А переизбиравшийся глава региона Игорь Кобзев, как агентство и прогнозировало, потерял часть голосов из-за скандалов на выборах в Иркутском районе. Там его результат оказался 50%, что на 10% ниже, чем в среднем по региону.
В Новосибирске кандидаты-коммунисты из влиятельной бизнес-группы предсказуемо победили в трех округах заксобрания, откуда за полтора месяца до выборов снялись единороссы. Также еще зимой URA.RU узнало об амбициях депутата Госдумы Дмитрия Савельева увеличить в горсовете Новосибирска количество своих соратников. По итогам кампании его группа расширилась на несколько мандатов.
Избирательная кампания 2025 года завершилась победой всех кандидатов в губернаторы от «Единой России». Партия власти получила большинство во всех избиравшихся заксобраниях и думах административных центров.
