В России решили серьезно перестроить систему поддержки героев СВО

Власти перестраивают систему поддержки ветеранов. Через определенное время их число вырастет кратно и страна должна быть к этому готова. Об этом на расширенном заседании комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей 29 сентября заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Он анонсировал, что уже в конце октября глава государства Владимир Путин лично ознакомится с наработками и внесет коррективы.
На заседании состоялся обширный обмен мнениями в формате тематических круглых столов. Представители администраций президента, правительства, губернаторы и эксперты рассмотрели вопросы реализации лучших региональных практик по поддержке ветеранов, участников СВО и их семей, отдельно затрагивались темы медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства, улучшения жилищных условий.
В начале выступления секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил, что тема поддержки ветеранов СВО очень важна и находится под личным контролем Путина. С первых же дней в работу включилась вся страна, при этом вопросов, требующих урегулирования, все еще много, отметил помощник президента. Он призвал еще раз тщательно рассмотреть, какие формы поддержки нуждаются в доработке, от чего следует отказаться, а что новое можно внедрить.
“Мы с вами должны понимать, что через определенное время категории граждан, о которых сегодня идет речь, а это защитники Отечества, увеличится кратно. Поэтому мы должны быть к этому готовы и минимизировать риски от тех или иных вопросов, которые остаются нерешенными, требуют централизации, калибровки, наладки”, — сказал Дюмин.
Помощник президента анонсировал на конец октября заседание президиума Госсовета, где эти вопросы будут обсуждаться с Путиным. Дюмин отдельно подчеркнул, что в России должен появиться единый подход к помощи героям СВО, чтобы сделать работу четкой и понятной. Во время выступления секретарь Госсовета попросил участников СВО встать, чтобы все собравшиеся поприветствовали их. В этот момент зал буквально взорвался аплодисментами.
По итогам заседания губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился мнением, что поддержка ветеранов СВО должна быть проактивной, чтобы бойцы и их семьи получали услуги автоматически. В Подмосковье создается «система единого окна» — через Госфонд «Защитники Отечества» и МФЦ можно получить 40 мер федеральной поддержки и еще около 35 региональных: выплаты, реабилитация, зачисление в детсады без очереди, путевки в лагеря, бесплатные кружки, перечислил Воробьев.
На заседании также обсудили индексацию выплат ветеранам боевых действий, сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева. «Под пристальным вниманием государства и главы государства» также находятся ветераны, получившие тяжелые ранения. Были рассмотрены вопросы их обеспечения современными техническими средствами, переоборудования жилья, сообщила Цивилева журналистам.
«Мы сегодня отработали более 40 предложений, которые должны лечь в основу поручения президента для совершенствования мер поддержки, которые оказываются на разных уровнях. У нас задача — создать все необходимые условия для того, чтобы социализация, медицинская и психологическая реабилитация, вопросы трудоустройства, образования и помощи семьям погибших были задачей номер один для каждого, для всех уровней власти», — поделился губернатор Астраханской области, председатель комиссии Госсовета Игорь Бабушкин.
О наработках Рязанской области в поддержке ветеранов рассказал губернатор Павел Малков. «Самую интересную практику выделили в нашем центре реабилитации „Сосновый бор“», — сказал он. Там проходят только семейные реабилитации с близкими, женами, детьми, родителями, каждому подбирается индивидуальная программа, собраны лучшие практики диагностики, лечения, развиваются адаптивные виды спорта, все происходит комплексно, добавил Малков.
Герой России, участник программы «Время Героев», заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель не понаслышке знает, какие меры поддержки важны ветеранам СВО. Он обратил внимание, что им нужны возможность получить профессию, строить новую карьеру и простое уважение.
