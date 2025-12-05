В поведении Долиной заметили негативные признаки на фоне скандала

Долина говорит спокойно, уверенно, с поставленным голосом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поведении народной артистки России Ларисы Долиной во время разговора о резонансном квартирном скандале заметили целый ряд тревожных невербальных сигналов. Артистка находится в состоянии сильного внутреннего напряжения. Фрагменты передачи с участием певицы проанализировала профайлер и физиогномист Ольга Дружкова.

По словам эксперта, в манере общения Долиной сочетаются высокий уровень самоконтроля, эмоциональная сдержанность, скрытая обида и явно выраженная усталость от необходимости постоянно что‑то объяснять. При этом многие ответы выглядят отрепетированными. Профайлер начала анализ с особенностей речи артистки. Лариса Долина говорит спокойно, уверенно, с поставленным голосом. При этом почти не двигается нижняя челюсть певицы. «В связи с этим гипертонусом — скопленное внутреннее напряжение. Оно колоссально, раз уж артикуляция настолько сдержанная», — сказала Дружкова в беседе с «Абзацем».

Особое внимание профайлер обратила на то, как Долина произносит фразу «судебные разбирательства». По наблюдениям специалиста, именно в этом словосочетании певица «съедает» слоги, проглатывает часть звуков. Дружкова подчеркивает: подобные речевые искажения в эмоционально нагруженных словах чаще отражают состояние психики в моменте. Тема является для Долиной триггерной — болезненной, затянутой, связанной с чувством несправедливости, злости и угрозой репутации.

Еще один важный аспект анализа — поза Ларисы Долиной во время разговора о квартире. Тело артистки жестко зафиксировано, руки скрещены. Такое положение корпуса и рук обычно трактуется как жест закрытости и внутреннего самоограждения. В выражении лица певицы заметны признаки недоверия и постоянной оценки собеседника.

Отдельно Дружкова остановилась на образе, в котором Долина появилась в студии. Певица была в черном костюме строгого кроя. По словам эксперта, подобный стиль нередко выбирают те, кто хочет подчеркнуть статус, создать эмоциональную дистанцию и минимизировать «шум» в восприятии. Профайлер обращает внимание и на то, как артистка реагирует на вопросы журналиста. Долину не удивляет ни одна реплика — у нее практически нет «живой» реакции неожиданности. То, как Долина держится в кадре, профайлер называет феноменальным уровнем самоконтроля. Это стиль человека, который годами сталкивался с критикой и давлением, привык защищать свое имя и репутацию.

Ранее Лариса Долина впервые подробно прокомментировала ситуацию с квартирой, вокруг которой разгорелся громкий скандал. По словам певицы, она не выходила с публичными заявлениями по этому делу по двум причинам — из ‑за сильного эмоционального потрясения и из ‑за процессуальных ограничений.