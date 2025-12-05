Организатор аферы с квартирой Долиной скрывается за границей
Организатор аферы с Долиной в розыске
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Главный организатор мошенничества с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной находится за границей, его местонахождение устанавливают силовики. Об этом сообщается в материалах уголовного дела.
"Главный организатор аферы с квартирой Долиной скрывается за границей", — сообщили РЕН.ТВ со ссылкой на материалы дела. Уточняется, что пока неустановленное лицо, которое следствие считает создателем схемы, объявлено в розыск, а профильные ведомства уже начали работу по его экстрадиции в Россию.
В 2024 году группа мошенников, выдававших себя за сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга, в течение нескольких месяцев убеждала Долину в участии в некой «спецоперации». Певицу вводили в заблуждение, запугивали «угрозами для ее сбережений» и под этим предлогом добились перевода 175 млн рублей на подконтрольные счета, а затем — продажи ее элитной квартиры в Хамовниках. Жилье рыночной стоимостью более 138 млн рублей было реализовано за 112 млн. Квартиру приобрела предприниматель Полина Лурье.
В марте 2025 года Хамовнический районный суд Москвы восстановил за Долиной право собственности на элитную квартиру. После в обиходе россиян появилось выражение «эффект Долиной». Так стали обозначать ситуацию, при которой продавец недвижимости (часто пенсионер), ставший жертвой мошенников, через суд признает сделку купли-продажи недействительной и возвращает себе квартиру или автомобиль. Деньги покупателям при этом не возвращаются.
Непосредственными исполнителями суд признал так называемых «дропов» — курьеров, которые получали и обналичивали деньги. Анжела Цырульникова, передававшая миллионы помощнику Долиной и Дмитрий Леонтьев получили по семь лет колонии общего режима. Артур Каменецкий осужден на семь лет строгого режима, самый молодой участник, Андрей Основа, — на четыре года общего режима. Всем назначены штрафы.
