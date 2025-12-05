На прямую линию с Путиным поступило более 100 тысяч обращений

На прямую линию с президентом уже поступило более 100 тысяч обращений от граждан. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1». По имеющейся информации, наибольшее число вопросов связано с социальной сферой; на втором месте по популярности находятся темы, касающиеся специальной военной операции, далее следуют обращения по вопросам состояния российской экономики.