Врач-эндокринолог рассказала, как не допустить набора веса в холодное время года

В холодное время года отмечается риск увеличение веса. Врач-эндокринолог рассказала, с чем это связано и как держать свой вес в норме.

«Осенне-зимний период неизбежно меняет ритм жизни человека, что, в некоторых случаях может приводить к прибавке в весе. Так, согласно исследованиям, низкие температуры и короткий световой день способствуют снижению физической активности: человек проводит меньше времени на свежем воздухе и реже занимается спортом», — объяснила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова URA.RU. Чтобы контролировать свой вес, необходимо 3-4 раза в неделю заниматься физической активностью, соблюдать режим сна, а также сбалансированно питаться. Стабильные приемы пищи, как объясняет Белоусова, помогают не допускать переедания.