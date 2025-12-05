Дроны-спасатели: российские бойцы с помощью БПЛА выводят мирных жителей из-под огня ВСУ

Российский дрон вывел мирных жителей из Красноармейска через минные поля Фото: Илья Московец © URA.RU

Беспилотник России вывел группу мирных жителей из города Красноармейск (ДНР), помогая им эвакуироваться из зоны активных боевых действий. Посол МИД РФ Родион Мирошник представил видео, на котором дрон сигналами направляет гражданских, включая пенсионерку, женщину с ребенком и других жителей, через заминированные участки и инженерные заграждения.

В других случаях российские дроны помогали спасать людей, отвлекая преследователей, сопровождая военнослужащих ВСУ к позициям для сдачи в плен. В то же время зафиксированы случаи, когда украинские беспилотники применялись для ударов по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться с белыми флагами. Подробнее — в материале URA.RU.

Спасение мирных жителей из Красноармейска

Беспилотник ВС РФ провел группу мирных жителей к безопасной зоне во время их эвакуации из Красноармейска. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, представив соответствующее видео. Одна из спасенных женщин рассказала, что дрон дал им сигнал, кивнув, и они последовали за ним.

Видеоматериалы включают как опрос очевидцев, так и съемку с борта летательного аппарата. В момент эвакуации город являлся зоной активных боевых действий, и перемещение гражданских было сопряжено с высоким риском.

Ранее российский БПЛА уже помогал группе мирных жителей эвакуироваться из Красноармейска, проведя их через опасные участки. Об этом рассказал ТАСС один из спасенных, местный житель Евгений Дегтев, который описал, как дрон привлек внимание и повел их вдоль дороги.

В группе, которую выводил беспилотник, находились пенсионерка, ее дочь и полуторагодовалый ребенок. По словам Дегтева, наиболее сложным участком пути оказалась заминированная дорога в направлении поселка Шевченко, где для выхода из города пришлось преодолевать танковый ров, колючую проволоку и минные поля, включая взрывчатку, замаскированную под бытовые предметы.

Дрон спас жителя Херсона от сотрудников ТЦК

Боец России при помощи FPV-дрона перехватил автомобиль сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкоматов), преследовавших на велосипеде жителя Херсона по просёлочной дороге, в результате чего велосипедист смог скрыться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Дрон помог сдаться в плен бойцу ВСУ

Российский дрон спас жителя Селидово от расстрела бойцами ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские операторы беспилотников, заметившие военнослужащую ВСУ, сопровождали её до подхода своей пехоты, после чего женщина была взята в плен. Как рассказал военнослужащий в эфире телеканала «Звезда», дрон снизился, и боец, поняв, что её видят, помахала рукой, после чего операторы продолжили вести её к своим позициям, где её перехватила пехота и отправила в тыл.

Беспилотник призвал ВСУ сдаться

Военные ВС РФ с помощью дрона передали звуковой призыв «сложить оружие» над позициями 109-й бригады ВСУ под Дзержинском (украинское название — Торецк). Бойцы украинского подразделения добровольно приняли решение сдаться в плен. Впоследствии тот же беспилотник вывел сдавшихся военнослужащих к российским позициям, о чём сообщают военные корреспонденты.

Оператор БПЛА помешал расстрелу мирного жителя

Житель города Селидово вышел на улицу, чтобы покормить собаку, и едва ли не был расстрелян украинскими военными. Те, заметив у него татуировку на русском языке, ошибочно приняли его за диверсанта. После этого бойцы ВСУ начали стрелять в воздух для устрашения и открыто угрожали мужчине расстрелом.

В критический момент рядом появился российский беспилотник. Собеседник агентства рассказал, что пролетавший дрон отвлек внимание украинских военных — они в панике бросились в укрытие. Это позволило мужчине убежать. Впоследствии этот же беспилотник ВС РФ сопроводил спасенного до безопасного места.

Беспилотники ВСУ убили мирных жителей, пытавшихся спастись из Купянска

Украинские военные с помощью беспилотников убили двух мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из села Петропавловка под Купянском в сторону российских позиций. Один из гражданских, размахивавший белым флагом и несущий вещи, был поражен БПЛА.

После этого та же участь постигла второго жителя, пытавшегося обойти погибшего. Согласно Гаагской и Женевской конвенциям, человек, поднявший белый флаг, считается неприкасаемым, поскольку данный жест выражает его стремление пойти на переговоры.

Дрон ВСУ сбросил бомбу на мирных жителей

Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на мирных жителей села Новоукраинка, когда те, увидев российских бойцов, начали покидать подвал. Среди пятнадцати человек, вышедших на улицу, был ребенок; в результате удара так называемой «Бабы-Яги» выжили только двое.