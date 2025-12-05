Россиянам назвали причины подъема заболеваемости
Повышенная заболеваемость замечена в 8 субъектах РФ
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом обусловлено сезоном. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
«В настоящее время в России регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, в структуре которого доминирует вирус гриппаA(H3N2), что прогнозировалось ВОЗ с учетом его низкой активности в предыдущем сезоне», — сообщили в ведомстве. Как заявили эксперты Роспотребнадзора, повышенная заболеваемость отмечается в восьми из 89 субъектов РФ. Самый высокий уровень заболеваемости — на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале.
Рост заболеваемости ОРВИ приходится чаще всего на сентябрь. Основной рост заболеваемости, в свою очередь, случается в начала октября. К середине ноября также фиксируется рост заболеваемости гриппом, сезон которого обычно заканчивается в конце декабря.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.