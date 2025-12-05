Россиянам назвали причины подъема заболеваемости

Повышенная заболеваемость замечена в 8 субъектах РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом обусловлено сезоном. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«В настоящее время в России регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, в структуре которого доминирует вирус гриппаA(H3N2), что прогнозировалось ВОЗ с учетом его низкой активности в предыдущем сезоне», — сообщили в ведомстве. Как заявили эксперты Роспотребнадзора, повышенная заболеваемость отмечается в восьми из 89 субъектов РФ. Самый высокий уровень заболеваемости — на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале.