Упражнения Кегеля: когда нельзя использовать для укрепления мышц таза

Упражнения Кегеля призваны укрепить мышцы таза Фото: Размик Закарян © URA.RU

Интимное женское здоровье тесно связано с состоянием мышц тазового дна — именно они поддерживают внутренние органы и отвечают за контроль мочеиспускания, сексуальные ощущения и некоторые другие функции. Простая гимнастика, разработанная еще в середине XX века, способна существенно улучшить качество жизни женщин. О том, как работают упражнения Кегеля и кому они показаны, в материале URA.RU рассказывает врач-гинеколог сети лабораторий ИНВИТРО Владимир Винников.

Суть методики Кегеля

Методика, получившая имя американского гинеколога Арнольда Кегеля, появилась в 1940-х годах. Целью комплекса было укрепление мышц промежности после родов и профилактика пролапса органов малого таза — состояния, при котором органы опускаются вниз из-за слабости поддерживающих структур. С тех пор гимнастика Кегеля стала одним из самых изученных и эффективных способов профилактики недержания мочи и восстановления тонуса тазового дна.

Мышцы тазового дна выполняют важнейшую роль — поддерживают мочевой пузырь, матку, прямую кишку. Их регулярная тренировка улучшает кровообращение, предотвращает застойные явления, способствует насыщению тканей кислородом и повышает общий тонус органов малого таза.

Преимущества и противопоказания методики

Одно из главных преимуществ упражнений — формирование нейромышечной связи. Женщина учится осознанно сокращать и расслаблять мышцы, управлять ими изолированно, что особенно важно в восстановительном периоде после родов. Кроме того, укрепление этих мышц помогает не только с контролем мочеиспускания и профилактикой пролапса, но и усиливает сексуальные ощущения.

Перед началом занятий важно проконсультироваться с врачом — урологом или гинекологом. Существуют состояния, при которых такие тренировки могут не подойти конкретно вам. «Упражнения могут быть противопоказаны при таких состояниях, как гипертонус мышц тазового дна, острые воспалительные процессы, некоторые виды пролапса тазовых органов», — отмечает Владимир Винников.

Как правильно выполнять упражнения Кегеля

Чтобы найти мышцы тазового дна, попробуйте во время мочеиспускания на мгновение остановить струю или сжать анальный сфинктер, словно пытаясь удержать газы. При этом не напрягайте живот, ягодицы или бедра и не задерживайте дыхание — важно чувствовать именно внутреннюю работу мышц.

Базовое упражнение выполняется лежа на спине. Напрягите мышцы тазового дна на 3–5 секунд, затем полностью расслабьтесь. Повторите 10 раз. Постепенно увеличивайте время сокращения и расслабления до 8–10 секунд. Следующий этап — быстрые сокращения: сжимайте и отпускайте мышцы 10–20 раз подряд, сохраняя ровное дыхание.

Когда базовые навыки освоены, можно усложнить тренировку. Примите положение «ягодичный мост» — лежа на спине, согните ноги в коленях, руки вдоль тела. На вдохе поднимите таз и одновременно напрягите мышцы тазового дна, задержитесь на 5 секунд, затем медленно опуститесь, постепенно расслабляя мышцы. Повторите 15 раз.

Гимнастику можно выполнять почти в любой ситуации — во время прогулки, чтения, просмотра фильма или приготовления еды. Главное — регулярность. Это не требует специального оборудования, но при желании можно использовать тренажеры с биологической обратной связью. Такие устройства оснащены датчиками, которые показывают на экране силу и точность сокращений, помогая контролировать технику.