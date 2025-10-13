Путин закрыл вопрос о будущем КПРФ

Президент Владимир Путин закрыл споры о будущем КПРФ. По крайней мене — на уровне регионов. На встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских 13 октября глава государства дал понять, что субъект остается в «красном» поясе, то есть под руководством представителя Компартии. По мнению аналитиков, такие договоренности в преддверии старта нового электорального цикла наверняка были достигнуты во время сентябрьской встречи Путина с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым.
Присев за рабочий стол, Путин сразу обозначил, о чем будет разговор. «Поговорим о ситуации в области, — сказал он, но выбор первой темы предоставил своему собеседнику: — С чего хотели бы начать?».
Ульяновский губернатор начал с благодарности за «возможность лично доложить о ситуации в области». «Благодаря реализации инициированных вами национальных проектов и федеральных программ нам удалось существенным образом решить застарелые проблемы региона, удалось существенно улучшить качество жизни ульяновцев и существенно усилить наш экономический и промышленный потенциал», — отметил он.
Русских рассказал о поддержке участников СВО и членов их семей, помощи новым регионам. Говоря о социально-экономическом развитии Ульяновской области, губернатор отметил значительный рост промышленного производства — по итогам 2024 года показатель составил 116% (лучший в Приволжском округе и пятый по стране). Средняя зарплата с 2021 года выросла с 36 до 65 тысяч рублей. До 142 млрд рублей выросли инвестиции в основной капитал. «Это хороший показатель», — одобрил президент и заострил внимание на работе свободной экономической зоны.
По словам губернатора, в регионе действуют несколько индустриальных парков и «портовая особая экономическая зона». В ней работали в том числе иностранные инвесторы. Однако после введения антироссийских санкций они ушли, и властям в течение года удалось запустить предприятия заново, но уже с российскими инвесторами. «На сегодня у нас все производства работают. И даже в то время, когда предприятия „стояли“, заработная плата там выплачивалась», — заверил Русских.
В ходе разговора Путин вдруг заметил: «Вы слайд [презентации] „Доходы консолидированного бюджета“ как-то скромно пролистнули». Губернатор признался, что на самом деле это — «гордость» его команды.
«В 2021 году собственные доходы были 63 миллиарда, в 2024-м – 97, то есть прирост составил более 30 миллиардов. Оценка 2025 года – 104», — отметил он.
Путин все-таки обратил внимание, что «госдолг большой». Русских объяснил: большие доходы увеличивают и расходы, значительная часть которых идет на поддержку людей. Вот и одна из просьб губернатора тоже касалась социальной сферы: зданию областной больницы, которому уже больше 200 лет, нужен ремонт помещений, не помешало бы и расширение — строительство новых корпусов. «Давайте посмотрим документы», — отреагировал Путин.
В XXI рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», который коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал в конце сентября, эксперты отнесли ульяновского главу в зону риска. Они связали это с истечением в 2026 году срока полномочий Русских. Это, по мнению аналитиков, «запускает процесс элитного торга за влияние на региональную политику области».
Сегодня глава холдинга Евгений Минченко прокомментировал URA.RU, что личная встреча Путина с Русских в Кремле — это «скорее хорошая новость для Русских». «Несмотря на то, что Русских был согласованным кандидатом, поддержанным Администрацией президента в момент своего первого выдвижения [в 2021 году], все равно коммунистические губернаторы — [для Кремля] не совсем родные.
Поэтому, думаю, что эта встреча – хороший сигнал [для Русских]», — полагает Минченко.
В России три региона, которыми руководят представители КПРФ: Ульяновская и Орловская области и Республика Хакасия. Родина лидера большевиков Владимира Ленина остается за КПРФ, подтверждает, комментируя итоги встречи Путина и Русских, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
«Очевидно, что сентябрьская встреча Зюганова с президентом РФ прошла не зря. Зюганов, безусловно, — участник темы продления полномочий Алексея Русских, — убежден Калачев. — Однако посмотрите ТГ-канал губернатора и попробуйте найти там упоминания КПРФ… Русских — это, в первую очередь, экономист, управленец, администратор, а уже потом член КПРФ. Вхождение Русских в регион не было уверенным. Но он смог укорениться, перестроить систему под себя. Ему есть что предъявить в части достижений».
Примечательно, что этого всего лишь третья встреча Путина с ульяновским губернатором. Первая состоялась в день назначения Русских и.о. главы Ульяновской области в апреле 2021 года, вторая — за месяц до выборов. После избрания Путин и Русских ни разу не встречались. И сегодня действительно произошла «институализация второго срока полномочий» Русских, пояснил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
«Тот факт, что Путин не встречался с Русских весь срок после его назначения, говорит о том, что Ульяновск — за коммунистами, и в Кремле не видят необходимости личных встреч президента, чтобы они каким-то образом поддерживали рейтинги губернатора-коммуниста. Да, Ульяновск получил губернатора вследствие расторговок с коммунистами, но Путин воспринимает его как человека из вертикали власти, который в 2021 году был согласован и одержал ожидаемую победу, а сейчас, в целом, выполняет свои KPI. Структура поддерживается, но какой-то дополнительной президентской поддержки не подразумевается», — заключил Гращенков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.