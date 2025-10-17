Тюменские слухи: кабачки-убийцы поджидают горожан

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пока в Тобольском районе проходят обыски, в Тюмени потихоньку разгоняется паровоз предвыборной гонки-2026. Вот спикер тюменской гордумы Светлана Иванова, говорят, имеет на эту кампанию большие планы. Другой вопрос — куда пропал глава регионального облизбиркома Игорь Халин. Впрочем, мы узнали. «Русская дружина», тем временем, осталась без головы, а тобольская скандалистка — без поддержки. Также в свежих «Слухах»: кто затыкает рты учителям и зачем горожане собрались на ток-шоу.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Глава гордумы собирается на повышение? Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Спикера думы Тюмени отправляют в российский парламент

Ходят слухи, будто председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова готовится избираться в Госдуму в 2026 году. Вероятно, она станет кандидатом-списочником от «Единой России». Обсуждение фигуры Ивановой в контексте грядущих выборов подстегнуло личное внимание к ней со стороны председателя партии Дмитрия Медведева — накануне в Москве он вручил ей благодарность за вовлечение женщин в политику, как региональному координатору женского движения ЕР.

Продолжение после рекламы

«Тюменская область — регион, где в том числе запустился пилотный проект муниципальной женской политшколы. Это направление к тому же очень нравится секретарю генсовета партии Владимиру Якушеву. Иванова сама по себе сильный политик, к тому же тренду на вовлечение женщин во власть соответствует», — обсуждают сплетники.

В Госдуме сохранятся тюменские одномандатники

Область вовсю готовится к значимым выборам 2026 года. Помимо депутатов регионального парламента выбирать будут и представителей субъектов РФ в Госдуме. Поговаривают, что некоторых списочников уже сейчас планируют заменить, а вот одномандатники Иван Квитка и Николай Брыкин пойдут на новые сроки. «Замена одномандатника — достаточно непростой процесс. Надо искать подходящие кандидатуры. И Квитка, и Брыкин сначала зарегистрируются на праймериз ЕР, а после вернутся на прежние места в нижней палате российского парламента», — рассказывают собеседники.

В администрацию самого протестного муниципалитета нагрянули силовики

По региону расходятся слухи о том, что в администрации скандального Тобольского района накануне работали силовые структуры. Рассказывают, будто бы большая группа силовиков проводила следственные действия. Мероприятия проводились в среду, тогда же якобы был задержан и.о. главы района Максим Александров, которого уже освободили от этой должности. «Силовики действительно были. Из кабинетов вывели не только сотрудников администрации, но и городской думы Тобольска, расположенной в том же здании этажом выше. Однако никаких документов с собой не увезли», — утверждает другой собеседник.

Главному по выборам настала пора отдохнуть Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председатель облизбиркома исчез после выборов

Внимательные наблюдатели зафиксировали отсутствие главы областной избирательной комиссии Игоря Халина. Бессменный председатель избиркома сперва отказался участвовать в суде над коммунистами, а после не появился на заседании областной думы, где депутаты на 10 лет утверждали схему избирательных округов для выборов в регпарламент — вместо него был зампредседателя Андрей Николаев. «Халин просто в отпуске. Ушел планово, по графику — после масштабных муниципальных выборов, которые проходили практически во всем регионе», — говорят источники.

Дружинники лишились головы

Ходят слухи, что один из руководителей организации «Русская дружина» в Тюмени Тимур Темуркаев решил выйти из организации. Организация помогает полицейским в охране общественного порядка с весны 2025 года, и вот сейчас общественник якобы решил распрощаться с дружинниками и развивать собственный бизнес. Однако, говорят, он планирует продолжить поддержку тюменских бойцов на СВО. «Дружинники лишились одной из голов? Посмотрим, как у них работа пойдет в дальнейшем», — судачат слухачи.

Продолжение после рекламы

Шамсутдинова хочет вернуть памятник жены Кучума

Знающие люди поговаривают, что председатель совета ТРОО «Наследие» Луиза Шамсутдинова из Тобольского района планирует вернуть памятник жене хана Кучума Сузге Ханым, изъятый у нее по решению суда. По словам слухмейкеров, активистка считает, что отнимать скульптуру у нее не имели права.

«Говорят, что Луиза Шамсутдинова вообще удивилась, что у нее забрали скульптуру. Мол, нигде она ее официально не ставила, а только готовилась к этому и ждала, пока будет подготовлен монумент, а затем бы и все разрешения оформила. На деле же, летом в Сети появились фотографии, где бронзовая Сузге Ханым красуется на территории историко-мемориального комплекса „Искер“. Собственно, после этого и началась шумиха вокруг этой ситуации. Так что доказывать в судах, что скульптура до изъятия находилась на складе и ждала своего часа — просто бессмысленно», — уверяют слухачи.

Сработает ли новый план - покажет время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девелоперам захотелось сменить курс

В строительной среде с замиранием сердца ожидают, когда девелоперы начнут воплощать свою новую одержимость. Оказывается, поговаривают сплетники, как минимум пятерым застройщикам в головы пришла идея найти себя в коммерческой недвижимости. «Если не удается по полной развернуться на поприще жилищного строительства — значит надо что-то менять. Об этом говорят все, кому не лень. Вот только обычно имеют в виду, что пора сменить стратегию и бизнес-подходы. А метаться из рынка в рынок — идея странная, тем более ниша коммерческих помещений тоже плотно занята. Но кто знает, может у них и получится», — рассуждают близкие к отрасли люди.

Промышленникам грозят экологические санкции

Тюменским промышленным предприятиям в ближайшее время придется испытать на себе всю тяжесть внимания Росприроднадзора. В этом уверены слухачи: мол, торжественное шествие экологов по гигантам уже началось. «Есть те, кто уже начал получать иски. Кто-то вдруг узнал, что выбрасывает в воздух слишком много загрязняющих веществ. Другим — как, например, Боровской птицефабрике — напомнили про обязательные экологические сборы. Пока ответчиков единицы, но еще до конца года список пополнится как минимум десятком имен», — пророчат любители почесать языками.

Бизнесу стоит подружиться с юристами,…

Сочувствующие тюменскому бизнес-сообществу с разочарованием констатируют, что в малом и среднем предпринимательстве становится все меньше знатоков законов России. Об этом, шушукаются пустомели, свидетельствует количество арбитражных исков против местных компаний. «Такое ощущение, что каждый второй просто забыл, что надо выполнять какие-то обязательства, соблюдать условия контрактов, выполнять требования госорганов. То поставку сорвут, то налоги не заплатят. И таких дел с каждым годом все больше. Им бы юристов завести, чтобы избежать проблем», — закатывают глаза друзья бизнеса.

Продолжение после рекламы

«Списателям» долгов самим бы не попасть на долги, как минимум - за госпошлину в проигранном процессе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

… а юристам — с законодательством

В свою очередь юристам, которые завалили город объявлениями о легальном списании долгов, стоило бы напомнить о том, что такое «намеренное введение в заблуждение». Мол, пройдет всего пара месяцев — и в суд посыплются заявления на таких «решал». «Уже сейчас есть недовольные. Они за деньги выяснили то, что можно узнать совершенно бесплатно. А именно — что спасения от долгов не бывает, а предлагаемый выход — это банкротство физлица. Но обещали-то им совсем другое, а в таких случаях закон на стороне потребителя. Война с „решалами“ скоро начнется, и победа будет не на их стороне», — кровожадно скалятся сторонники справедливости.

Новому клубу прочат провал до открытия

Местные тусовщики говорят, что новый клуб на месте закрытого ресторана в районе Дома обороны ждет провал. Хоть он еще даже не открылся, сплетники уже не уверены в силах и амбициях новых владельцев. «Эти хозяева испортили два своих заведения, теперь взялись за третье. Рейтинг их клубов спускается с каждым днем все ниже — ругают и кухню, и концепцию, и музыку. Зачем им понадобилось выкупать и извращать еще одно хорошее заведение — непонятно», — рассуждают инсайдеры.

QR-коды в автобусах рассорили пассажиров с водителями

Тюменцы обсуждают, что новая система оплаты проезда в автобусах по QR-кодам стала поводом для ссор между пассажирами и водителями. Дело в том, что эти таблички с кодами вешают только в одном месте — у шоферских кресел. В час пик, когда в автобусы люди заваливаются пачками, у тюменцев почти нет возможности добраться до этих указателей. Там действует система: оплатил — прошел дальше, очередь не создавай. Вот люди и ругаются. «Там водилы даже могут послать на … другие маршруты. Мол либо деньги сюда быстро, либо на выход, некогда эти коды сканировать. Хотели скидку? Получили хамство», — смеются слухачи.

Педагогам четко дали понять - обострять не стоит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учителям запретили комментировать новую систему оценок

Поговаривают, что в школах с педагогами провели жесткую и срочную беседу, касающуюся новой средневзвешенной системы оценок. Во время разговора руководство запретило учителям давать какие-либо комментарии на эту тему как СМИ, так и родителям. «Понятно, что этот скандал пытаются замять. Мол, чем меньше об этом говорим, тем меньше поводов у людей повозмущаться», — говорят сплетники.

Противники КРТ собираются на ток-шоу

Ходят слухи, что выступающие против КРТ горожане готовятся перенести свои проблемы в ток-шоу. Таким образом люди хотят либо повысить стоимость жилья, которое выкупают для проведения реноваций, либо остаться жить в своих домах. «Хитрые, конечно. Да вот только пора бы им прекратить панику разводить и идти активнее на контакт. Вон все вопросы решали и без всяких Малаховых», — судачат сплетники.

Продолжение после рекламы

Родители отменили школьные каникулы

Сплетники докладывают, что в некоторых частных школах Тюмени дети позже уйдут на осенние каникулы. Якобы отдыхать детвора пойдет не с 27-го, а с 30 октября. И сделано это в обход стандартам, но по просьбе родителей, которые не знают, куда пристроить детей, пока сами на работе. Влияние родителей на школы стало сильно мешать учебному процессу — то топят за оценки, то отменяют каникулы. Сплетники уверяют, что если и дальше так пойдет, то недовольные общим коллективом скоро станут сами назначать и увольнять директоров. А это — начало конца.

Жители тюменской многоэтажки рискуют получить по голове кабачком

Жильцы «Звездного городка» боятся ходить под окнами собственных домов. Средь бела дня на головы тюменцам валится картошка, кабачки, бутылки. Один раз прилетела даже дыня. Слухачи уверяют, что это проделки местной молодежи, арендующей жилье у северян. «Раньше с балконов летели бычки, сейчас на голову рискует приземлиться что-то потяжелее. Жильцы хотят купить мусорное ведро, мешки и лично вручить злоумышленникам», — рассказывают сплетники.

Тюменцы незаконно переводят машины на газ

Ходят слухи, что на фоне роста стоимости бензина многие тюменские автовладельцы начали спешно ставить на свои машины газобаллонное оборудование (ГБО). При этом, зачастую — нелегально. По мнению слухмейкеров, во-первых, это небезопасно, а во-вторых, может привести к проблемам в ГАИ. «Да, газом заправлять машину, конечно, дешевле. Но ставить ГБО нужно только в специализированных центрах, которые гарантируют безопасность его использования. К тому же, это внесение изменений в конструкцию автомобиля, которое обязательно нужно узаконить. Иначе затем могут возникнуть проблемы в ГАИ: если у владельца машины не будет документов на оборудование, то она просто не пройдет техосмотр. Да и штрафы, кстати, никто не отменял», — заявляют слухачи.

Непонятно, что обойдется дороже: сам ремонт или вывоз мусора после него Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители крупного микрорайона объявили войну УК

По мнению слухмейкеров, в одном из микрорайонов возник бунт из-за того, что управляющая компания распорядилась убрать все контейнеры для строительного мусора в районе. А там — одни новостройки, в которые люди только начинают заезжать. Теперь более полутора тысяч человек вынуждены за своей счет увозить строительный мусор на свалки. На жалобы, по словам инсайдеров, УК не реагирует. «Речь идет о ДОКе. Там сейчас много новых домов, но нет ни одного контейнера для строительного мусора. А один вызов грузовика, к слову, стоит несколько тысяч рублей. При активном ремонте мусор копится за два-три дня. Это критично для бюджета молодых семей. Решение о ликвидации контейнеров якобы приняли собственники, но это по определению невозможно: почти все квартиры находятся в стадии ремонта. О проведении общего собрания никто никого не уведомлял. Разгневанные люди засыпали УК звонками и обращениями, но не получили никакой реакции», — отмечают слухачи.

Продолжение после рекламы

Тюменцы захватывают парковки возле торговых центров

Знающие люди поговаривают, что тюменцы оставляют машины возле крупных ТРЦ, чтобы не тратить деньги на платные парковки в центре города. Мол, многие автолюбители паркуются там на весь день, а до офисов добираются на общественном транспорте. «С одной стороны, автолюбители действительно экономят на платных парковках. С другой — людям, которые приехали за покупками, некуда поставить свои машины. Так что в обозримой перспективе и за стоянку возле торговых центров с водителей начнут брать деньги. Такие прецеденты в Тюмени, кстати, уже есть», — считают слухмейкеры.

У списывающих домашку школьников начали воровать деньги

Говорят, тюменские школьники, которые не любят решать домашнее задание самостоятельно, оказались в группе риска. Все из-за нового сервиса мошенников, который притворяется сайтом «ГДЗ». В поисках готовых ответов дети залезают в интернет, натыкаются на такой сайт, авторизуются через телефон и вместо готовой «домашки» получают… списание денег! «Еще один стимул для детей заниматься самостоятельно. А-то получат и двойку, и нагоняй от мамы», — усмехаются слухачи.

Льготникам создали новых проблем Фото: Илья Московец © URA.RU

Инвалиды попали под раздачу

Ходят слухи, что в местной системе платных парковок произошел некий сбой, из-за которого водители-инвалиды, пользующиеся специальными местами на платных парковках, стали массово получать штрафы. Проблему якобы не исправили до сих пор, так что инвалиды в зоне риска. «Вот ведь напасть, им и без того сложно, а тут еще и штрафы ни за что прилетают», — соболезнуют слухачи.

Тюменцев «130+» начали дискриминировать

Знающие шепчут, что тюменцы с лишним весом оказались в центре скандала: местное здравоохранение дискриминирует их по весовому признаку. Говорят, что в Тюмени работает лишь один аппарат МРТ, где могут пройти обследование люди «130+». При этом горожанам «в теле» томография нужна даже больше, чем многим другим категориям граждан. «Интересно получается. Худей или умри», — размышляют слухачи.

Секретный бар оставили «для своих»

Сплетники устали ждать, когда свои двери для всех желающих откроет бар, спрятанный в подвале одного из относительно новых ресторанов. «Техническое открытие, а скорее — тест-драйв, прошло еще в июле. Судя по просочившемся оттуда фото, местные напитки и закуски разрешили отведать только избранным. К примеру, известным в городе политикам. С тех пор о баре ничего не слышно. Согласитесь, странно: вбухать денег в проект и не получать с него прибыль? Сдается нам, заведение так и оставили в формате „для своих“. Видимо, там встречаются випы, которым нужно порешать вопросы или просто побеседовать вдали от чужих глаз», — размышляют источники.

Продолжение после рекламы

Место отдыха вдоль трассы пригодится всем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Топливный гигант заработает на водителях

Поговаривают, что один из сетевых топливных гигантов подумывает вложить немало денег в инфраструктуру на одной из трасс Тюменской области. «Речь про комплекс с гостиницей, заправкой, кафе и прочим. Место очень „жирное“, траффик там плотный, прибыли это хозяйство будет приносить немало. Так что если компания все же сподобится и сделает это раньше конкурентов, получит неплохой профит. Водителям — комфорт, собственнику — деньги, региону — плюс в копилочку инфраструктуры», — рассуждают инсайдеры.

Дорожникам пришлось строить баррикады

Слухачи хохочут над тем, как нетерпеливые автомобилисты навели шороху на новой развязке в районе Московского тракта. «Проезд еще не открыт, но готов и вполне удобен. Поэтому водители сначала робко решили проверить, можно ли там проезжать, а когда поняли, что да — передали это по чатам и понеслась! Накануне машины летали по неоткрытой еще дороге только в путь, иногда — по встречке, несмотря на увещевания рабочих, что мол нельзя пока, потерпите. Поэтому под вечер заезд просто перекрыли большегрузом, выбора не было. Открыть развязку, к слову, планируют совсем скоро. Приурочат ко „Дню дорожника“», — сообщают сплетники.

Федеральный канал снимет фильм о тюменском «Бомж-туре»

Ходят слухи о громком продолжении истории с «Бомж-туром». По информации инсайдера, организатор необычного проекта привлек первого клиента, который оказался весьма обеспеченным жителем ХМАО и уже оплатил участие. Сообщается, что он не испугался ни ажиотажа вокруг тура, ни предстоящего внимания со стороны федерального телеканала. Как утверждают источники, в город скоро прибудет съемочная группа РЕН ТВ из Москвы, чтобы создать документальный фильм об этом необычном опыте. Поговаривают, что съемки стартуют уже в следующий понедельник, так что тюменцам стоит внимательнее присмотреться к лицам бездомных — возможно, среди них окажется некий чиновник.

Жутких милашек пытаются скорее продать Фото: Илья Московец © URA.RU

Магазины избавляются от Лабубу и Хагги Вагги

На фоне внесения в Госдуму законопроекта о проверке и возможном запрете детских игрушек с «психологически опасными персонажами», тюменские магазины начали избавляться от «страшных» героев. Подростков и детей, чьи кумиры — персонажи популярных фильмов, игр и мультфильмов, ждет распродажа. Одна из тюменских мам поделилась историей: «Дочь давно хотела музыкальную игрушку Лабубу, но она стоила 1500 рублей. Каково же было наше удивление, когда мы пришли за ней, а она продается в два раза дешевле! Другие игрушки со страшными мордочками, например Хагги Вагги, тоже на распродаже! На вопрос, почему, продавец ответила: „Так все равно скоро запретят“».

Продолжение после рекламы

Тюменцы больше ждут подтанцовку Булановой, чем саму певицу

В Тюмени 18 октября в ДК «Нефтяник» состоится концерт Татьяны Булановой. Билеты были распроданы молниеносно. Но причина ажиотажа кроется не только в хитах певицы, но и в ее экстравагантной подтанцовке. Их «энергосберегающие» танцы стали настоящим феноменом, затмевая успех самой артистки. «Без них — я пас! Если их не будет — ухожу с концерта!» — пишет в соцсетях тюменец, явно иронизируя. «Хотим увидеть тех самых танцоров!» — смеются тюменцы. А пока — некоторые особо преданные поклонники, по слухам, разучивают завирусившийся танец к песне «Один день, прожитый без тебя», чтобы исполнить его после концерта, надеясь на позитивную реакцию Булановой.

Перформанс может и повысил продажи, но проблем принес больше Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Маркетолог «лег на дно»

Ходят слухи, что молодой тюменский маркетолог, прославившийся своим, мягко говоря, «необычным» набором из маринованных огурцов и теста на беременность, оказался в центре настоящего скандала. Говорят, что внимание СМИ и общественности оказалось настолько сильным, что парень буквально «лег на дно». Источники шепчутся, что ему даже пригрозили увольнением. А компания-производитель огурцов, чья продукция оказалась замешана в этой истории, по слухам, собирается подать иск на магазин. Говорят, такой «креатив» сильно ударил по репутации бренда.