Путин: россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов
Рынок рыбной продукции должен стать основным приоритетом для всех участников отрасли
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов», — сказал Путин на Совещании с членами Правительства. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По словам главы государства, рынок рыбной продукции должен стать основным приоритетом для всех участников рыбохозяйственной отрасли. Он отметил: «Улов российских рыбаков должен поступать, в первую очередь, на прилавки российских магазинов».
Особое внимание было уделено вопросу доступности рыбы и морепродуктов для жителей всех регионов России. Владимир Путин заявил, что граждане должны иметь реальную возможность приобретать эти продукты по доступным ценам. Важной задачей для отрасли, по словам президента, становится увеличение предложения на внутреннем рынке.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.