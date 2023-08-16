Путин нашел способ профилактики инфарктов и ожирения

Путин поручил заняться профилактикой инфарктов и ожирения с помощью морской рыбы

16 августа 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

В России нашли способ профилактики опасных заболеваний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России профилактировать сердечно-сосудистые заболевания и ожирение будут с помощью морской рыбы. На совещании с правительством 16 августа президент РФ Владимир Путин поручил разработать комплекс мер, благодаря которому жители страны смогут чаще покупать и употреблять морскую рыбу. Как пояснил URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, это необходимый элемент пищевого рациона человека. «В морской рыбе много полезных веществ: минералов, витаминов, полинасыщенных жирных кислот, которые препятствуют развитию атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов и тому подобного. Кроме того, рыба — низкокалорийный продукт, она не вызывает ожирения. Фактически это продукт, который способствует оздоровлению человека, а не ухудшению его здоровья», — отметил Леонов. Проблема, по мнению парламентария, в доступности морской рыбы: большая часть семей не могут ее себе позволить в силу того, что это слишком дорогой продукт для частого использования. Главная причина — дорогая доставка из регионов добычи. И эту проблему президент также поручил решить Минсельхозу и Росрыболовству. Владимир Путин отметил, что рассчитывает получить также предложения по увеличению строительства промысловых судов для отечественных рыболовецких компаний. Это, по его мнению, может дать больший эффект, нежели возвращение советской традиции «рыбных четвергов», что предложил глава Камчатского края Владимир Солодов. «Тогда это решение было продиктовано скорее нехваткой мясных продуктов, а не тем, чтобы сбалансировать питание советских граждан. Но нужно подумать над созданием системы мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции», — резюмировал президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России профилактировать сердечно-сосудистые заболевания и ожирение будут с помощью морской рыбы. На совещании с правительством 16 августа президент РФ Владимир Путин поручил разработать комплекс мер, благодаря которому жители страны смогут чаще покупать и употреблять морскую рыбу. Как пояснил URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, это необходимый элемент пищевого рациона человека. «В морской рыбе много полезных веществ: минералов, витаминов, полинасыщенных жирных кислот, которые препятствуют развитию атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов и тому подобного. Кроме того, рыба — низкокалорийный продукт, она не вызывает ожирения. Фактически это продукт, который способствует оздоровлению человека, а не ухудшению его здоровья», — отметил Леонов. Проблема, по мнению парламентария, в доступности морской рыбы: большая часть семей не могут ее себе позволить в силу того, что это слишком дорогой продукт для частого использования. Главная причина — дорогая доставка из регионов добычи. И эту проблему президент также поручил решить Минсельхозу и Росрыболовству. Владимир Путин отметил, что рассчитывает получить также предложения по увеличению строительства промысловых судов для отечественных рыболовецких компаний. Это, по его мнению, может дать больший эффект, нежели возвращение советской традиции «рыбных четвергов», что предложил глава Камчатского края Владимир Солодов. «Тогда это решение было продиктовано скорее нехваткой мясных продуктов, а не тем, чтобы сбалансировать питание советских граждан. Но нужно подумать над созданием системы мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции», — резюмировал президент.