Наука и техника

На московском форуме появился нейросетевой Уилл Смит. Видео

На форуме «Диалог о фейках 3.0» показали технологию, которая меняет лицо
29 октября 2025 в 16:04
Корреспондент URA.RU опробовал технологию и стал Уиллом Смитом

Фото: Максим Горбачев © URA.RU

Любой желающий теперь может временно примерить на себя лицо известной мировой звезды. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, протестировавший инновационное решение, и ставший на время американским актером Уиллом Смитом на московском форуме «Диалог о фейках 3.0».

«[Технология] меняет лицо на знаменитостей. Корреспондент URA.RU в роли Уилла Смита», — передает журналист агентства.

В данной зоне Faceswap с использованием технологий искусственного интеллекта каждый посетитель может заменить свое лицо на облик известной личности с помощью нейросети, рассказал журналисту URA.RU представитель «Лапша медиа» Чулюкин Никита. Участники форума подчеркивают, что технологией дипфейка может воспользоваться каждый. Таким образом, в руках мошенников такой инструмент может стать серьезным элементом влияния на каждого человека.

