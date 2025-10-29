На московском форуме появился нейросетевой Уилл Смит. Видео
Корреспондент URA.RU опробовал технологию и стал Уиллом Смитом
Фото: Максим Горбачев © URA.RU
Любой желающий теперь может временно примерить на себя лицо известной мировой звезды. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, протестировавший инновационное решение, и ставший на время американским актером Уиллом Смитом на московском форуме «Диалог о фейках 3.0».
«[Технология] меняет лицо на знаменитостей. Корреспондент URA.RU в роли Уилла Смита», — передает журналист агентства.
В данной зоне Faceswap с использованием технологий искусственного интеллекта каждый посетитель может заменить свое лицо на облик известной личности с помощью нейросети, рассказал журналисту URA.RU представитель «Лапша медиа» Чулюкин Никита. Участники форума подчеркивают, что технологией дипфейка может воспользоваться каждый. Таким образом, в руках мошенников такой инструмент может стать серьезным элементом влияния на каждого человека.
