Любой желающий теперь может временно примерить на себя лицо известной мировой звезды. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, протестировавший инновационное решение, и ставший на время американским актером Уиллом Смитом на московском форуме «Диалог о фейках 3.0».

В данной зоне Faceswap с использованием технологий искусственного интеллекта каждый посетитель может заменить свое лицо на облик известной личности с помощью нейросети, рассказал журналисту URA.RU представитель «Лапша медиа» Чулюкин Никита. Участники форума подчеркивают, что технологией дипфейка может воспользоваться каждый. Таким образом, в руках мошенников такой инструмент может стать серьезным элементом влияния на каждого человека.