Путин внезапно собрал в Кремле 10 союзников в борьбе с Западом

Президент Владимир Путин назвал повышение авторитета ШОС общей целью Фото: Пресс-служба администрации Президента России

Президент Владимир Путин неожиданно принял в Кремле девять глав делегаций стран Шанхайской организации сотрудничества и ее генсека Нурлана Ермекбаева. На встрече с ними 18 ноября российский лидер заявил, что ШОС не ограничивается экономикой и помогает укреплять мир. Как объяснили эксперты URA.RU, Путин собрал ближайших союзников, чтобы обсудить резкие шаги США в отношении Москвы, Пекина и других участников.

Путин принял в Екатерининском зале иностранных гостей, приехавших в Москву на заседание Совета глав правительств ШОС, которое было 17-18 ноября под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина. Встреча в Кремле стала завершающим мероприятием российского председательства в 2024-2025 годах. Путин поздоровался за руку с каждым гостем.

Перед встречей в Кремле главы правительств ШОС провели насыщенную рабочую программу Фото: Роман Наумов © URA.RU

«У всех нас одна общая цель — повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на евразийском континенте, да и в мире в целом региональных объединений. И правительствам, естественно, принадлежит особая роль в налаживании конкретной практической работы, в работе по расширению многопланового взаимодействия государств-членов организации», — обратился Путин к главам делегаций.

Президент отметил, что товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, в 2024 году он достиг 409 млрд долларов. Торговля более чем на 97% идет в национальных валютах.

“Конечно, взаимодействие по линии ШОС далеко не ограничивается экономикой, хотя это, безусловно, главное. Но наша организация на деле способствует и укреплению мира и стабильности на евразийском пространстве, противодействию самым разным вызовам и угрозам, формированию в Евразии новой сбалансированной архитектуры безопасности”, — подчеркнул Путин.

Путину было важно обсудить с партнерами по ШОС не только экономику, но и безопасность Фото: Роман Наумов © URA.RU

После вступительного слова президента встреча проходила в закрытом режиме. Приглашение глав делегаций на отдельное мероприятие в Кремле — это не только важный дипломатический жест в адрес ближайших партнеров России, но и необходимость выстроить общую линию по вопросам безопасности, уверены эксперты URA.RU.

«Мировой порядок сейчас никак не назовешь безопасным, именно поэтому потребовалась эта встреча вне фокуса прессы. На ней нужно было скоординировать действия, направленные на безопасность не только в регионе присутствия ШОС, но и в глобальном масштабе», — поделился мнением гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Трамп не убирал Россию и Китай из списка главных врагов США Фото: Official White House / Shealah Craighead

Россия, Китай, Индия — страны, которые в значительной степени обеспечивают безопасность в Евразии, продолжила доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко. Если изначально ШОС была сосредоточена на борьбе с сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом, то сейчас происходит трансформация организации: появляются сюжеты, связанные с кибератаками, ядерной безопасностью. Тут, конечно, не обходится без геополитики и противостояния интересам США, добавила собеседница URA.RU.

“Трамп с одной стороны жмет Си Цзиньпину руку, с другой стороны Китай и Россия входят в список ключевых внешнеполитических угроз Штатов. Торговые войны и конфликты Трампа с Китаем только нарастают, в широком смысле какого-то урегулирования не наблюдается, поэтому американское военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе становится более выпуклым, как и влияние на Японию и Южную Корею”, — сказала Войко.

Споры из-за воды нередко становились причинами конфликтов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ШОС входят страны Центральной Азии, где тоже актуален вопрос безопасности, продолжила политолог. «Здесь комплекс тем: близость Афганистана, перспективы религиозной радикализации, энергетическая, продовольственная, водная безопасность. Вода сейчас вновь выходит на первый план в повестке центральноазиатских стран», — пояснила Войко.

Трамп приписывал себе урегулирование конфликта между Индией и Пакистаном, но между странами остается много вопросов и трений, продолжила эксперт. Тут важна роль ШОС, именно поэтому Путин отдельно принял главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара.

Путин также провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На ней президент России пообещал, что визы для граждан Китая будут отменены в самое ближайшее время. Важно было проговорить эту зеркальную меру в ответ на аналогичное сентябрьское решение Пекина в отношении российских туристов, считает Войко. Другие важные темы — дедолларизация и энергетика.

Ключевой проект России и Китая — это Сила Сибири-2, заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он напомнил, что новая ветка газопровода будет проходить через территорию Монголии, именно поэтому беседа с ее премьер-министром Гомбожавыном Занданшатаром значится заключительной встречей в напряженном графике международных контактов президента.